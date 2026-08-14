Bugün sabah saatlerinde Serie A Ligi tarafından iki kulübe dayatılan durdurma kararı geldi. Lazio’nun transferi şu anda kısıtlı ve sıfır bakiye ile yürütülmek zorunda, ancak Rosellini üzerinden gelen kesin durdurma, satın alma zorunluluğu formülüyle ilgili oldu. Nitekim bugün itibarıyla Lotito’nun kulübü, 14 milyonluk satın alma devreye girdiğinde bu transfer dönemi için sıfır bakiyeye ulaşmayı peşinen garanti edemiyor (bu kısıtlama, likidite endeksi ve squad cost ration ile ilgili sorunlardan kaynaklanıyor). Özünde, Lazio’nun bu formülle operasyonu tamamlayabilmesi için, bunu bonservisiyle kesin bir seçenek olarak değerlendirebilecek operasyonel marja zaten sahip olması gerekiyordu.