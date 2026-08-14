Dün, 13 Ağustos Perşembe günü Inter ile Lazio arasında Davide Frattesi'nin Lazio'ya transferi için kesin anlaşmaya varılmıştı. Ancak bugün sabah saatlerinde kelimenin tam anlamıyla her şey yaşandı; sert bir frenin ardından taraflar arasında hararetli telefon görüşmeleri yapıldı ve yeni bir anlaşma sağlandı. Ancak bu anlaşma, Inter'in elde edeceği gelir seçeneğini olumsuz yönde yeniden şekillendiriyor. Peki oyuncu? Milano'dan Roma'ya uçmak üzere havalimanına kadar gitmişti, ancak son anda durduruldu. Şimdi ise bu krizi tamamen noktalamak için uçağa binmek üzere. Peki gerçekten ne oldu?
Çeviri:
Frattesi vakası: Inter, Lazio ve Lega Calcio arasında neler yaşandı? Marotta-Lotito görüşmesi, yeni bir formülle sonuçlanıyor
İlk anlaşma
Inter ile Lazio arasında varılan ilk anlaşma, 1 milyon avroluk kiralama bedeli ve 14 milyon avroluk satın alma opsiyonunu öngörüyordu. Bu opsiyon, Lazio'nun ligde 10. sıraya ulaşması ya da belli sayıda maça çıkılması halinde zorunlu satın alma maddesine dönüşebiliyor. Inter ayrıca gelecekteki satıştan elde edilecek kârın yüzde 50'si üzerinde payını korudu.
Serie A Ligi'nin durdurulması
Bugün sabah saatlerinde Serie A Ligi tarafından iki kulübe dayatılan durdurma kararı geldi. Lazio’nun transferi şu anda kısıtlı ve sıfır bakiye ile yürütülmek zorunda, ancak Rosellini üzerinden gelen kesin durdurma, satın alma zorunluluğu formülüyle ilgili oldu. Nitekim bugün itibarıyla Lotito’nun kulübü, 14 milyonluk satın alma devreye girdiğinde bu transfer dönemi için sıfır bakiyeye ulaşmayı peşinen garanti edemiyor (bu kısıtlama, likidite endeksi ve squad cost ration ile ilgili sorunlardan kaynaklanıyor). Özünde, Lazio’nun bu formülle operasyonu tamamlayabilmesi için, bunu bonservisiyle kesin bir seçenek olarak değerlendirebilecek operasyonel marja zaten sahip olması gerekiyordu.
Telefonlar susmuyor
Taraflar arasında hemen peş peşe bir telefon trafiği başladı. Inter ve Marotta cephesinden doğal olarak öfkeli, genç oyuncu ile menajerleri cephesinden ise endişeli telefonlar geldi; onlar zaten havalimanındaydı ve Roma için ayırtılan uçağın gözlerinin önünde uçup gittiğini gördüler. Son olarak da Lotito ve Fabiani’den, yeni bir formül üzerinde çalışmaya hazır, ortamı yumuşatan ve uzlaştırıcı telefonlar geldi.
YENİ ANLAŞMA
Ve bu temaslar sayesinde bu anlaşmanın nihai formülüne ulaşıldı ve Frattesi’ye Roma’ya uçması için bu kez son onay verildi. Anlaşma artık 1 milyon euro değil, 5 milyon euro karşılığında ücretli kiralama olarak tamamlanıyor. Satın alma opsiyonu ise korunuyor, ancak ilk baştaki 14 milyondan toplam 10 milyona artı bonuslara indi. Son olarak, gelecekteki yeniden satıştan elde edilecek sermaye kârının yüzde 50’si maddesi de korunuyor.
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