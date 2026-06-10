Frattesi, Juventus'u öncelikli görüyor; Cambiaso ise Inter'in ilgisini çekiyor: her şey Palestra'ya bağlı

Pedullà, YouTube kanalında şöyle diyor: "Palestra konusunda ne olacağını, Inter'in Atalanta'nın talep ettiği rakamlara ulaşıp ulaşmayacağını görmek gerekiyor; ayrıca Cambiaso'nun sağ kanatta da oynayabileceğini ve Inter'in onu beğendiğini göz önünde bulundurmak lazım." Bu, takip edilmesi gereken bir gelişme; tabii ki Nerazzurri'nin A planına bağlı ve bu arada Cambiaso ya da Frattesi için başka bir çözümün ortaya çıkmaması şartıyla. Kesin olan şey, iki oyuncunun da şu anki kulüplerinden ayrılacağı; biri az forma giymesi, diğeri ise taktiksel nedenler ve Şampiyonlar Ligi'ne kalamama nedeniyle nakit ihtiyacı nedeniyle.