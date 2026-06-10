Inter, Marco Palestra'yı kadrosuna katmak için Atalanta'yı ikna etmeye devam ediyor: Dea'nın talebi hâlâ 55 milyon civarında seyrediyor; bu rakam, bonuslarla birlikte zar zor 45 milyona ulaşan İtalya şampiyonunun ilk teklifinin çok üzerinde. Temmuz ayında devreye girecek olan serbest kalma maddesi nedeniyle Denzel Dumfries'i Real Madrid'e kaptıran Nerazzurri'nin sağ kanadı, ister Palestra olsun ister başka bir oyuncu, yeni bir as oyuncuya ihtiyaç duyuyor.
Çeviri:
Frattesi, Juventus'u öncelikli görüyor; Cambiaso ise Inter'in ilgisini çekiyor: her şey Palestra'ya bağlı
FRATTESI-JUVENTUS
Bir alternatif, bir takas yoluyla ortaya çıkabilir: Alfredo Pedullà, Davide Frattesi'nin Inter'de uzun süre yedek kulübesinde kaldıktan sonra yeniden kendini kanıtlama konusundaki büyük isteğini doğruluyor ve Sassuolo'lu orta saha oyuncusunun tercih listesinin en başında Juventus'un yer aldığını ekliyor. Juventus ise Andrea Cambiaso'yu da bu transferin bir parçası haline getirebilecek bir hamleyi değerlendirebilir.
CAMBIASO-INTER
Pedullà, YouTube kanalında şöyle diyor: "Palestra konusunda ne olacağını, Inter'in Atalanta'nın talep ettiği rakamlara ulaşıp ulaşmayacağını görmek gerekiyor; ayrıca Cambiaso'nun sağ kanatta da oynayabileceğini ve Inter'in onu beğendiğini göz önünde bulundurmak lazım." Bu, takip edilmesi gereken bir gelişme; tabii ki Nerazzurri'nin A planına bağlı ve bu arada Cambiaso ya da Frattesi için başka bir çözümün ortaya çıkmaması şartıyla. Kesin olan şey, iki oyuncunun da şu anki kulüplerinden ayrılacağı; biri az forma giymesi, diğeri ise taktiksel nedenler ve Şampiyonlar Ligi'ne kalamama nedeniyle nakit ihtiyacı nedeniyle.