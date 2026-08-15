18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
grafica frattesi laziogetty
Simone Gervasio

Çeviri:

Frattesi Inter’e veda etti: “Belki birbirimizle uyumlu değildik ama göğü ikiye yardık. O lanet finalden sonra değiştim, sadece her şeyini verebilecek olanların kalması doğru”

Inter
Lazio
Serie A
D. Frattesi

Davide Frattesi’nin Inter’e ve eski taraftarlarına veda mesajı geldi. Orta saha oyuncusu, 122 maçta 15 gol ve 12 asist ürettiği üç sezonun ardından Lazio’ya transfer oldu.


Instagram hesabından Inter’e şu sözlerle veda etti:


  • “Doğru... belki birlikte olmamız kaderde yoktu, belki birbirimizle uyumsuzduk. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu ama o anlarda göğü ikiye yardık. Sizin için oynamak hayatımın en büyük onuruydu. Sonra San Siro’nun itişini gördüğümde... kendimi yenilmez hissediyordum. Ne yazık ki o lanet finalden sonra içimde bir şeyler değişti ve Inter’de yalnızca yüzde 101’ini verebilenlerin kalması doğru. Sizi erkek ve kız kardeşlerim gibi sevdim, her zaman ilk taraftarınız olacağım. Davide. Not: Sarı kapı benim, ha”.


    Bunlar, son saatlerde karmaşık hale gelip ardından çözülen bir anlaşmayla satın alma opsiyonlu kiralık olarak Lazio’ya dönen orta saha oyuncusunun sözleri. Bu anlaşma, Inter’in kasasına yaklaşık 15 milyon kazandırırken, eski kulübü de oyuncunun gelecekteki sonraki satışından doğacak kârın yüzde 50’sini alma hakkını güvence altına aldı.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Inter crest
Inter
INT
Real Betis crest
Real Betis
BET
İtalya Kupası
Lazio crest
Lazio
LAZ
Mantova crest
Mantova
MAN