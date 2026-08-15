“Doğru... belki birlikte olmamız kaderde yoktu, belki birbirimizle uyumsuzduk. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu ama o anlarda göğü ikiye yardık. Sizin için oynamak hayatımın en büyük onuruydu. Sonra San Siro’nun itişini gördüğümde... kendimi yenilmez hissediyordum. Ne yazık ki o lanet finalden sonra içimde bir şeyler değişti ve Inter’de yalnızca yüzde 101’ini verebilenlerin kalması doğru. Sizi erkek ve kız kardeşlerim gibi sevdim, her zaman ilk taraftarınız olacağım. Davide. Not: Sarı kapı benim, ha”.





Bunlar, son saatlerde karmaşık hale gelip ardından çözülen bir anlaşmayla satın alma opsiyonlu kiralık olarak Lazio’ya dönen orta saha oyuncusunun sözleri. Bu anlaşma, Inter’in kasasına yaklaşık 15 milyon kazandırırken, eski kulübü de oyuncunun gelecekteki sonraki satışından doğacak kârın yüzde 50’sini alma hakkını güvence altına aldı.