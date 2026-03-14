Frattesi, Inter'den ayrılacak mı? Riso: "Onun ayrılmasını isteyen bendim. Yazın bu konuyu tekrar düşüneceğim"

Davide Frattesi’nin geleceği ne olacak? Eski Sassuolo oyuncusu olan Inter’in orta saha oyuncusu, son kış transfer döneminde de en çok konuşulan isimlerden biriydi; ancak sonunda Milano’da, Inter’de kalmayı tercih etti. Yaz transfer döneminde ise geleceğiyle ilgili tartışmalar yeniden alevlenebilir ve bu konuda menajeri Giuseppe Riso da konuştu.

Calcio&Finanza'ya konuşan ünlü menajer, transfer piyasasının perde arkasını da açıkladı: "Frattesi'yi Inter'den ayırmak isteyen bendim: Bu sezon Dünya Kupası'na gitme şansı var ve onu her zaman mutlu görmüyordum. Davide tutkulu biridir, son saniyeye kadar yüreğini ortaya koyan biridir. Sevinç gösterilerinde de bunu görebilirsiniz, karakteri böyledir. Onu her zaman mutlu görmek isterim, bu yüzden bu fikri kafasına sokan bendim. Ancakhem o Inter'den, hem de Inter ondan ayrılmakta zorlanıyor. Elbette hayatta kaç kez Dünya Kupası'nda oynama şansı yakalayabileceğinizi bilmiyorum, bunlar ömür boyu hatırlayacağınız anlar."