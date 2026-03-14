Frattesi, Inter'den ayrılacak mı? Riso: "Onun ayrılmasını isteyen bendim. Yazın bu konuyu tekrar düşüneceğim"

Davide Frattesi'nin menajeri transfer piyasasının perde arkasını ortaya çıkardı ve Inter'i endişelendirdi: İşte açıklamaları

Davide Frattesi’nin geleceği ne olacak? Eski Sassuolo oyuncusu olan Inter’in orta saha oyuncusu, son kış transfer döneminde de en çok konuşulan isimlerden biriydi; ancak sonunda Milano’da, Inter’de kalmayı tercih etti. Yaz transfer döneminde ise geleceğiyle ilgili tartışmalar yeniden alevlenebilir ve bu konuda menajeri Giuseppe Riso da konuştu.

Calcio&Finanza'ya konuşan ünlü menajer, transfer piyasasının perde arkasını da açıkladı: "Frattesi'yi Inter'den ayırmak isteyen bendim: Bu sezon Dünya Kupası'na gitme şansı var ve onu her zaman mutlu görmüyordum. Davide tutkulu biridir, son saniyeye kadar yüreğini ortaya koyan biridir. Sevinç gösterilerinde de bunu görebilirsiniz, karakteri böyledir. Onu her zaman mutlu görmek isterim, bu yüzden bu fikri kafasına sokan bendim. Ancakhem o Inter'den, hem de Inter ondan ayrılmakta zorlanıyor. Elbette hayatta kaç kez Dünya Kupası'nda oynama şansı yakalayabileceğinizi bilmiyorum, bunlar ömür boyu hatırlayacağınız anlar."

  • YAZIN YENİ BİR DENEME Mİ?

    Riso'nun kendisi, Frattesi'nin Inter'den ayrılmakta zorlandığını ve dolayısıyla bunun tersinin de geçerli olduğunu belirtmiş olsa da, menajer yaz aylarında oyuncuyu başka bir takıma transfer etmeye yeniden çalışabileceğini gizlemedi: "Bu konuyu her zaman düşünüyorum, çünkü onu sahada görmekten hoşlanıyorum. Herkesi sahada görmekten hoşlanıyorum, ancak özellikle onun için istikrarlı bir sezon geçirdiğini görmek istiyorum."

  • LOTITO HAKKINDA

    Riso, Lazio Başkanı Lotito hakkında bazı ilginç detayları da paylaştı: "Lotito ile pazarlık yapmak eğlencelidir, ama hiçbir zaman kolay olmamıştır. Bazı açılardan pazarlık konusunda dahidir. Ancak Lazio'nun stadyumunun her zaman dolu olmamasına üzülüyorum; zira Rovella, Maldini ve Cataldi'nin anlattıklarına göre, o mavi-beyaz forma insanın içine işliyor. Sana bir anekdot anlatayım: Geçen yıl Cataldi Fiorentina'ya gitmeyi seçti ve video görüşmesiyle anlaşmayı tamamladığımızda, adam yıkılmıştı. O Lazio için acı çekiyor, damarlarında akan kan mavi-beyaz."

  • KURUMLARA YÖNELİK MESAJ

    Ardından Riso'nun futbol kurumlarına yönelik mesajı: "Sektörümüz yeterince korunmuyor; yani kararların alındığı masalarda sesimiz pek duyulmuyor. Biz bir sistemin parçasıyız ve bu yüzden sadece ara sıra bu sistemin parçası olamayız. Üst kademelerin bizi daha fazla dahil etmesi gerekiyor; koruma eksikliği, özellikle de "daha küçük" menajerleri, her zaman futbolcuların çıkarlarını gözetmekten ziyade, hayatta kalmak için para kazanmaya odaklanmaya itiyor."

