Fransızlar arasında soyunma odasında kavga! Ousmane Dembélé’nin İspanya maçında takım arkadaşlarını kızdırdığı iddia ediliyor

Ancak Dembele’nin eleştirisini destekleyen bir nokta da, Kylian Mbappé’nin de Fransa’nın pres oyununa değinmiş olmasıydı. Real Madrid’in süperstarı, iletişim ve koordinasyon eksikliğine işaret etti; ona göre bu durum, Fransızların orta sahada Rodri ve Fabian Ruiz’in hakimiyetini kıramamasına yol açtı.

Fransa, yarı finale kadar büyük ölçüde heyecan verici bir Dünya Kupası sergiledi; Mbappé, Dembélé ve Bayern yıldızı Michael Olise, goller ve oyun içindeki parlak performanslarıyla öne çıktılar. Ancak İspanya, Equipe Tricolore’nin gücünü kırdı ve tamamen hak ettiği şekilde Arjantin ile oynayacağı finale yükseldi.