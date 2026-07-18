L'Equipe'in haberine göre, forvet Ousmane Dembele, takım arkadaşlarının pres yapma şeklini sert bir şekilde eleştirmiş ve bu durum büyük bir hoşnutsuzluğa yol açmış. Fransa, ilk yarıyı İspanya karşısında 0-1 geride tamamladı ve maçı sonunda 0-2 kaybetti; böylece şampiyonluk hayali suya düştü.
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Fransızlar arasında soyunma odasında kavga! Ousmane Dembélé’nin İspanya maçında takım arkadaşlarını kızdırdığı iddia ediliyor
Gazete haberine göre, Fransız takımının oyuncuları öfkelenmiş ve Dembele’nin güçlü İber rakiplerle oynanan maçtaki kendi yetersizliklerinden dikkatleri başka yöne çekmek istediğini iddia etmişler.
Soyunma odasında yaşanan olayın, Cumartesi günü Miami’de Fransa ile İngiltere arasında oynanan üçüncülük maçına bir etkisi olup olmadığı ise tamamen spekülasyondan ibarettir. Her halükarda, Dembele, İngiltere maçında diğer altı yarı final kadrosunda yer alan oyuncu gibi kadroda yer almadı.
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İspanya, Fransızların hücumdaki üstünlüğüne son verdi
Ancak Dembele’nin eleştirisini destekleyen bir nokta da, Kylian Mbappé’nin de Fransa’nın pres oyununa değinmiş olmasıydı. Real Madrid’in süperstarı, iletişim ve koordinasyon eksikliğine işaret etti; ona göre bu durum, Fransızların orta sahada Rodri ve Fabian Ruiz’in hakimiyetini kıramamasına yol açtı.
Fransa, yarı finale kadar büyük ölçüde heyecan verici bir Dünya Kupası sergiledi; Mbappé, Dembélé ve Bayern yıldızı Michael Olise, goller ve oyun içindeki parlak performanslarıyla öne çıktılar. Ancak İspanya, Equipe Tricolore’nin gücünü kırdı ve tamamen hak ettiği şekilde Arjantin ile oynayacağı finale yükseldi.
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