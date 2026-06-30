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Fransız yıldız William Saliba antrenmanlara katılmamasına rağmen Didier Deschamps, oyuncunun sırt ağrısı konusunda endişeli değil
Deschamps, sakatlık endişelerini önemsemiyor
Deschamps, Norveç ile oynanan grup aşaması son maçında forma giyemeyen Saliba’nın durumunu açıklığa kavuşturmak üzere New York’ta basının karşısına çıktı. Saliba daha önce, devam eden bir sırt sorununun tam formda oynayamamasına neden olduğunu itiraf etmişti.
Ancak Deschamps, Salı günü oynanacak kritik eleme maçı öncesinde Arsenal'li oyuncu hakkında güven verici bir açıklama yaptı. Deschamps, "William iyi durumda," dedi. "Evet, yüzde 100 formda değil, ama yüzde 99 formda olsa da sorun yok. Bu durum, onun performansını olumsuz etkilemiyor ya da ilk iki maçta olduğu gibi rahatça oynamasını engellemiyor."
- AFP
Kişiye özel iyileşme programı uygulanmaktadır
Deschamps’ın olumlu bakış açısına rağmen, Fransa’nın sağlık ve teknik ekibi, Saliba’nın antrenman yükünü yönetmek için özel bir protokol uygulamaya koydu.
Bu plan, belirli fiziksel yükleri hafifletmek amacıyla tasarlandı; bu nedenle Fransa'nın ilk iki maçını galibiyetle tamamlamasının ardından, Saliba'nın üçüncü grup maçında dinlendirilmesi planlanmıştı.
Adrien Rabiot, Saliba’nın takım için ne kadar hayati bir rol üstlendiğine dikkat çekerek bu dikkatli yönetimin önemini vurguladı. Rabiot, “O, takımımız için vazgeçilmez bir isim,” dedi. “İyileşebilmek için antrenmanları atlamak ve kendini idare etmek zorunda kalıyor. Umarım uygulanan programın temposuna ayak uydurabilir, çünkü bunun kolay bir iş olmadığını biliyorum.”
Vazgeçilmez savunma direği
Saliba, Deschamps yönetiminde şüphesiz kilit bir isim haline geldi ve Euro 2024’ten bu yana Dayot Upamecano ile birlikte ilk 11’deki yerini sağlamlaştırdı. Bu sağlam savunma ikilisi, turnuvanın ilk aşamalarında Fransa’nın Senegal’e karşı (3-1) ve Irak’a karşı (3-0) elde ettiği etkileyici galibiyetler boyunca bozulmadı.
Deschamps, savunma oyuncusuna övgüler yağdırırken, sırt sorununun bir süredir devam ettiğini doğruladı. Deschamps, “Bu sorunu bugünden beri değil, uzun zamandır var,” diye ekledi. “O gerçek bir savunma oyuncusu. Bire bir mücadelelerde iyi, oldukça hızlı. Bunun yanı sıra zekası ve sahadaki hakimiyeti de var. Takım arkadaşlarına güven veriyor." Saliba, bu sezon Arsenal'de yoğun bir şekilde forma giydi ve 50 maça çıkarak takımının Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Fransa teknik ekibi, Saliba’nın devam eden sırt sakatlığını ağırlaştırmadan turnuvanın geri kalanını sorunsuz bir şekilde atlatmasını umuyor. Yorucu bir turnuva sürecinin ardından, fiziksel kondisyonunu gerekli olan yüzde 99 seviyesinde tutması hayati önem taşıyor. Saliba’nın, son 32 turunda İsveç karşısında ilk 11’e geri dönmesi bekleniyor. Fransa bir üst tura çıkarsa, Güney Amerika ekibi Paraguay’ın Almanya’yı şok edici bir şekilde eledikten sonra, son 16 turunda Paraguay ile karşılaşacak.