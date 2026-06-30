Deschamps, Norveç ile oynanan grup aşaması son maçında forma giyemeyen Saliba’nın durumunu açıklığa kavuşturmak üzere New York’ta basının karşısına çıktı. Saliba daha önce, devam eden bir sırt sorununun tam formda oynayamamasına neden olduğunu itiraf etmişti.

Ancak Deschamps, Salı günü oynanacak kritik eleme maçı öncesinde Arsenal'li oyuncu hakkında güven verici bir açıklama yaptı. Deschamps, "William iyi durumda," dedi. "Evet, yüzde 100 formda değil, ama yüzde 99 formda olsa da sorun yok. Bu durum, onun performansını olumsuz etkilemiyor ya da ilk iki maçta olduğu gibi rahatça oynamasını engellemiyor."