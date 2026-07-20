Manchester United, Kone’ye büyük ilgi gösteriyor ve şu anda bu orta saha oyuncusu için yapılan yarışta Premier Lig’deki rakiplerine göre avantajlı konumda bulunuyor. 25 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası’nın ardından orta saha seçeneklerini güçlendirmek isteyen Old Trafford yönetimi için birincil hedef haline geldi.

L'Equipe'e göre, birkaç aydır bu oyuncuyla adı anılan Arsenal, eski Toulouse oyuncusunu transfer etmek için hâlâ kararlı. Ancak, görüşmelerin bu aşamasında Kırmızı Şeytanlar'ın bir adım önde olduğu düşünülüyor. Fransız basını, oyuncunun Old Trafford kulübü için en büyük öncelik olduğunu ve İngiltere'nin kuzeyine transfer olmaya açık olduğunu bildiriyor.



