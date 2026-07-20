Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP
Moataz Bellah El Hadedy

Çeviri:

Fransız orta saha oyuncusu, Premier Lig’e transfer olmayı hedeflerken, Manchester United, Arsenal’i geride bırakarak bu oyuncuyu kadrosuna katma yarışında öne geçti

Transfers
M. United
Arsenal
M. Kone
Premier Lig
AS Roma

Manchester United, Manu Kone’yi kadrosuna katma yarışında Arsenal’e karşı şimdiden bir avantaj elde etmiş görünüyor. Roma ve Fransa milli takımında forma giyen orta saha oyuncusu, bir üst seviyeye çıkmayı hedefliyor ve Dünya Kupası’ndan duygusal bir şekilde elenmesinin ardından kendini Premier Lig’de sınamak için sabırsızlanıyor.

  • Kone transfer yarışında Red Devils, Arsenal’in önünde

    Manchester United, Kone’ye büyük ilgi gösteriyor ve şu anda bu orta saha oyuncusu için yapılan yarışta Premier Lig’deki rakiplerine göre avantajlı konumda bulunuyor. 25 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası’nın ardından orta saha seçeneklerini güçlendirmek isteyen Old Trafford yönetimi için birincil hedef haline geldi.

    L'Equipe'e göre, birkaç aydır bu oyuncuyla adı anılan Arsenal, eski Toulouse oyuncusunu transfer etmek için hâlâ kararlı. Ancak, görüşmelerin bu aşamasında Kırmızı Şeytanlar'ın bir adım önde olduğu düşünülüyor. Fransız basını, oyuncunun Old Trafford kulübü için en büyük öncelik olduğunu ve İngiltere'nin kuzeyine transfer olmaya açık olduğunu bildiriyor.


    • Reklam
  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Avrupa’nın köklü bir devine transfer olmak isteyen oyuncu

    Kone, Roma formasıyla İtalya’nın başkentinde geçirdiği iki sezonun ardından, kariyerinde tartışmasız bir dönüm noktasında bulunuyor. Serie A’da geçirdiği süre boyunca 82 maça çıkan oyuncu, Roma’nın 73 puan toplayarak son sezonunda üçüncü sırada bitirmesinde hayati bir rol oynadı.

    Premier Lig'in cazibesi, oyuncunun kararında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor ve Kone, İngiltere'yi tercih ettiği hedef olarak görüyor. Inter'in uzun süredir bu oyuncuya ilgi duyduğu biliniyor olsa da, İngiliz birinci liginin mali gücü ve prestiji, orta saha oyuncusunun ilgisini çekmiş görünüyor.

  • United, anlaşmayı sonuçlandırmak için acele etmiyor

    Dünya Kupası nedeniyle yavaşlayan yaz transfer döneminde pek çok kulüpte olduğu gibi, United de bu transfer konusunda acele etmemeyi tercih ediyor; olası transferi dikkatle değerlendiriyor ve Fransız milli oyuncuya gereğinden fazla para ödemediğinden emin olmak istiyor.

    Bununla birlikte, Kone, United’ın karar vericileri tarafından hazırlanan orta saha transfer hedefleri listesinde önemli bir yer tutuyor ve haberlere göre oyuncunun kendisi de İngiltere’nin kuzeybatısına transfer olmayı olumlu karşılıyor. İdeal olarak Kone, geleceğinin bir an önce netleşmesini istiyor, ancak bu takvimin yerine getirileceğine dair bir garanti yok.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Premier Lig genelinde büyük ilgi

    Kone ile adı anılan en öne çıkan kulüpler Manchester United ve Arsenal olsa da, bu oyuncuyu takip edenler sadece onlar değil. Kimlikleri henüz açıklanmayan iki başka Premier Lig kulübü de bu Fransız oyuncuya ciddi ilgi gösterdi. Bu yaygın ilgi, Kone’nin Les Bleus formasıyla oynadığı 19 milli maçın ve bu yaz Fransa’nın Dünya Kupası yarı finallerine kadar uzanan serüveninde sergilediği saygın performansın ardından değerinin giderek arttığını ortaya koyuyor.

    Orta saha oyuncusu, Fransa’nın yarı finalde İspanya’ya 2-0 yenildiği maçın ardından gözle görülür şekilde duygulanmıştı; bu görüntü, milli takım için turnuvanın en belirleyici anlarından biri haline geldi. Bir süre dinlenip toparlandıktan sonra Kone, artık profesyonel geleceğine tamamen odaklanmış durumda.