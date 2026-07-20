AFP
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Fransız orta saha oyuncusu, Premier Lig’e transfer olmayı hedeflerken, Manchester United, Arsenal’i geride bırakarak bu oyuncuyu kadrosuna katma yarışında öne geçti
Kone transfer yarışında Red Devils, Arsenal’in önünde
Manchester United, Kone’ye büyük ilgi gösteriyor ve şu anda bu orta saha oyuncusu için yapılan yarışta Premier Lig’deki rakiplerine göre avantajlı konumda bulunuyor. 25 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası’nın ardından orta saha seçeneklerini güçlendirmek isteyen Old Trafford yönetimi için birincil hedef haline geldi.
L'Equipe'e göre, birkaç aydır bu oyuncuyla adı anılan Arsenal, eski Toulouse oyuncusunu transfer etmek için hâlâ kararlı. Ancak, görüşmelerin bu aşamasında Kırmızı Şeytanlar'ın bir adım önde olduğu düşünülüyor. Fransız basını, oyuncunun Old Trafford kulübü için en büyük öncelik olduğunu ve İngiltere'nin kuzeyine transfer olmaya açık olduğunu bildiriyor.
- AFP
Avrupa’nın köklü bir devine transfer olmak isteyen oyuncu
Kone, Roma formasıyla İtalya’nın başkentinde geçirdiği iki sezonun ardından, kariyerinde tartışmasız bir dönüm noktasında bulunuyor. Serie A’da geçirdiği süre boyunca 82 maça çıkan oyuncu, Roma’nın 73 puan toplayarak son sezonunda üçüncü sırada bitirmesinde hayati bir rol oynadı.
Premier Lig'in cazibesi, oyuncunun kararında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor ve Kone, İngiltere'yi tercih ettiği hedef olarak görüyor. Inter'in uzun süredir bu oyuncuya ilgi duyduğu biliniyor olsa da, İngiliz birinci liginin mali gücü ve prestiji, orta saha oyuncusunun ilgisini çekmiş görünüyor.
United, anlaşmayı sonuçlandırmak için acele etmiyor
Dünya Kupası nedeniyle yavaşlayan yaz transfer döneminde pek çok kulüpte olduğu gibi, United de bu transfer konusunda acele etmemeyi tercih ediyor; olası transferi dikkatle değerlendiriyor ve Fransız milli oyuncuya gereğinden fazla para ödemediğinden emin olmak istiyor.
Bununla birlikte, Kone, United’ın karar vericileri tarafından hazırlanan orta saha transfer hedefleri listesinde önemli bir yer tutuyor ve haberlere göre oyuncunun kendisi de İngiltere’nin kuzeybatısına transfer olmayı olumlu karşılıyor. İdeal olarak Kone, geleceğinin bir an önce netleşmesini istiyor, ancak bu takvimin yerine getirileceğine dair bir garanti yok.
- AFP
Premier Lig genelinde büyük ilgi
Kone ile adı anılan en öne çıkan kulüpler Manchester United ve Arsenal olsa da, bu oyuncuyu takip edenler sadece onlar değil. Kimlikleri henüz açıklanmayan iki başka Premier Lig kulübü de bu Fransız oyuncuya ciddi ilgi gösterdi. Bu yaygın ilgi, Kone’nin Les Bleus formasıyla oynadığı 19 milli maçın ve bu yaz Fransa’nın Dünya Kupası yarı finallerine kadar uzanan serüveninde sergilediği saygın performansın ardından değerinin giderek arttığını ortaya koyuyor.
Orta saha oyuncusu, Fransa’nın yarı finalde İspanya’ya 2-0 yenildiği maçın ardından gözle görülür şekilde duygulanmıştı; bu görüntü, milli takım için turnuvanın en belirleyici anlarından biri haline geldi. Bir süre dinlenip toparlandıktan sonra Kone, artık profesyonel geleceğine tamamen odaklanmış durumda.
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