AFP
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‘Fransız olmalı!’ - Real Madrid yıldızı Aurelien Tchouameni, 2026 Ballon d'Or için üç sürpriz aday gösterdi
Fransız üçlüye zafer için destek
Tchouameni, yaklaşan 2026 Ballon d'Or için öne çıkan adaylarını açıkladı ve bu prestijli ödül için milli takımdan üç takım arkadaşını destekledi. Fransa'nın orta saha oyuncusu, dünya futbolunun en çok arzulanan bireysel ödülünün unutulmaz bir sezonun ardından kendi ülkesinde kalması gerektiğine kesin olarak inanıyor.
France24'a verdiği röportajda Tchouameni, bu büyük onuru kazanmak için kişisel favorilerini anlattı. Özellikle Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Michael Olise'nin dikkat çekici başarılarına vurgu yapan oyuncu, 2025-26 sezonu boyunca sergiledikleri öne çıkan performansların onları sporun zirvesine taşıdığında ısrar etti.
- AFP
Ballon d'Or kararı
2026 Ballon d'Or yarışı büyük tartışma yarattı, ancak tercih ettiği kazanan sorulduğunda Tchouameni son derece netti. Orta saha oyuncusu, ulusal gururunu tereddütsüz ortaya koyarak en büyük sahnelerdeki olağanüstü başarıları nedeniyle vatandaşı olan isimlerin takdir edilmesi gerektiğini tutkulu bir şekilde savundu.
"Ballon d'Or açıkçası bir Fransız oyuncuya gitmeli," dedi Tchouameni röportaj sırasında. "Kylian olağanüstü bir sezon geçirdi, Ousmane de PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bunu yaptı ve tabii ki Michael Olise."
Muhteşem bir sezonu taçlandırıyor
Üç aday da Tchouameni'nin son derece iyi tanıdığı oyuncular. Olağanüstü yeteneklerine bizzat tanıklık etti ve dünya çapındaki performanslarının 2025-26 sezonunda nasıl önemli bir iz bıraktığını yakından gördü.
Dembele'nin PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olarak elde ettiği dikkat çekici başarı, orta sahanın görüşünü açıkça etkiledi. Avrupa'nın en büyük sahnesindeki bu zafer, oyuncunun kişisel adaylık dosyasına da büyük bir katkı sağlıyor.
Öte yandan Mbappe ile Olise de bireysel anlamda çok etkileyici sezonlar geçirdi. Sahadaki istikrarlı üstün performansları, Tchouameni'nin ödül için öne çıkan adaylardan oluşan özel listesine dahil edilmelerini güçlü şekilde haklı çıkardı.
- AFP
Londra çağırıyor
Ballon d'Or töreninin 70. edisyonu Londra'da düzenlenecek. Futbol dünyası, görkemli gala için 26 Ekim'de İngiltere'nin başkentinde bir araya gelecek. Ünlü kupayla tam olarak kimin ayrılacağı ise henüz belli değil. Ancak Tchouameni, o gece en büyük ödülü tercih ettiği üç vatandaştan birinin kazanmasını kuşkusuz umacaktır.
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