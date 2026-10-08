Tchouameni, yaklaşan 2026 Ballon d'Or için öne çıkan adaylarını açıkladı ve bu prestijli ödül için milli takımdan üç takım arkadaşını destekledi. Fransa'nın orta saha oyuncusu, dünya futbolunun en çok arzulanan bireysel ödülünün unutulmaz bir sezonun ardından kendi ülkesinde kalması gerektiğine kesin olarak inanıyor.

France24'a verdiği röportajda Tchouameni, bu büyük onuru kazanmak için kişisel favorilerini anlattı. Özellikle Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Michael Olise'nin dikkat çekici başarılarına vurgu yapan oyuncu, 2025-26 sezonu boyunca sergiledikleri öne çıkan performansların onları sporun zirvesine taşıdığında ısrar etti.