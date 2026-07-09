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Bradley Barcola PSG France GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola, PSG’den ayrılmalı ve Liverpool’da Mohamed Salah’ın yerini alarak yıldız niteliğini kanıtlamalıdır

Analysis
Dünya Kupası
B. Barcola
Paris Saint-Germain
Fransa
FEATURES
Y. Diomande
Liverpool
Fransa - Fas
1. Lig
Premier Lig
M. Salah

Liverpool taraftarları, Perşembe günü Fransa ile Fas arasında oynanacak Dünya Kupası karşılaşmasını büyük bir ilgiyle takip ediyor olabilir; zira çeyrek final maçına, gelişmekte olan bir transfer hikayesi ilginç bir alt hikâye katıyor. Bir nevi transfer döngüsü sonucunda, Les Bleus’un kanat oyuncusu Bradley Barcola bu yaz Anfield’a transfer olabilir – ironik bir şekilde bu durum, Kırmızılar’ın Yan Diomande’yi kadrosuna katma mücadelesinde, oyuncunun şu anki kulübü Paris Saint-Germain’e yenik düşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Barcola, Dünya Kupası sona erdiğinde ne olacağını “bilmediğini” itiraf ederek geleceğini belirsizliğe sürükledi. Bu durum, 23 yaşındaki oyuncunun, sahada oynama süresi konusundaki beklentileri karşılanmazsa Parc des Princes’ten ayrılmaya hazır olduğunu gösteriyor; zira oyuncu, bir süre önce sözleşme görüşmelerini askıya almıştı.

Bu haber, Liverpool'u tehlike alarmına geçirecek gibi görünüyor; zira Kırmızılar, 2025-26 sezonunun sonunda Merseyside'da geçirdiği parlak ve gol dolu dokuz yıllık serüvenini noktalayan Mohamed Salah'ın yerine geçecek büyük bir isim arayışındalar. Anfield, kulübün bir sonraki süperstarı olarak kendini kanıtlama şansı bulacak olan Barcola için mükemmel bir varış noktası olabilir.

Şu ana kadar bu kanat oyuncusunun kariyeri PSG’de beklenen gidişatı izlememiş olsa da, ortam değişikliği ve İngiltere’ye transfer olması bu durumu tersine çevirebilir.

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    Hiyerarşide aşağıya doğru

    Lyon’dan Fransa’nın başkentine transfer olmasının üzerinden neredeyse üç yıl geçmişken, Barcola şüphesiz PSG’de ilk 11’in garantili bir üyesi ve kilit bir oyuncu olmayı bekliyordu, ancak işler öyle gelişmedi.

    14 gol katkısı ile sağlam bir ilk sezon geçirmesine rağmen, Les Parisiens, Kylian Mbappe'nin ayrılmasının ardından 2024 yazında hücumun sol kanadını güçlendirerek, gelecek vaat eden bir başka genç kanat oyuncusu olan Desire Doue'yi kadroya kattı ve bunu, Ocak 2025'te Khvicha Kvaratskhelia'nın büyük ses getiren transferi izledi.

    Barcola’nın 2024-25 sezonu yine olağanüstüydü (21 gol, 21 asist), ancak sezonun kritik aşamasındaki önemli maçlarda, Inter’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finali de dahil olmak üzere, sıklıkla göz ardı edildi ve ilk 11’de başladığı maçlarda nadiren 90 dakikayı tamamlayabildi.

    Bu durum 2025-26 sezonunda da devam etti ve istatistikleri dibe vurdu (13 gol, 7 asist). Luis Enrique, Ligue 1'de en iyi oyuncularını dinlendirip onları Şampiyonlar Ligi için saklamaya özen gösteriyordu ve Barcola, bir başka zaferle sonuçlanan Avrupa kampanyasının çeyrek finallerinde, yarı finallerinde ve finalinde ilk 11'de yer almadı. Ayrıca sezonun ilk yarısında Lyon ve Monaco ile oynanan önemli lig maçlarında yedek kulübesinde kaldı.

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    Düzensiz Dünya Kupası

    Benzer şekilde, uluslararası düzeyde Barcola, Fransa’nın sol kanadında ilk tercih edilen isim olmayı ummuş olabilir, ancak bugüne kadar Fransa milli takımındaki kariyeri de aynı derecede inişli çıkışlı geçti ve bu durum Dünya Kupası’nda da devam etti.

    Anlamlı bir şekilde, 23 yaşındaki oyuncu, Les Bleus'un Afrika'nın güçlü takımı Senegal'e karşı oynadığı turnuva açılış maçında ilk 11'de yer almadı; ancak oyuna girdikten sadece iki dakika sonra, verimli bir performansla maçın belirleyici golünü attı. Bu gol, ikinci maçta Irak karşısında ilk 11'de yer almasını sağladı, ancak bu fırsatı değerlendiremedi ve ardından Norveç'e karşı oynanan son grup maçında tekrar yedek kulübesine döndü.

    Yine yedek olarak sahaya çıktığında daha etkili oldu; maçın bitimine 25 dakika kala oyuna girerek Doue’nin son dakikalarda attığı kafa golü için nokta atışı bir orta yaptı ve skoru güzelleştirdi. Didier Deschamps, daha sonra İsveç ile oynanan son 32 turu maçında Barcola’yı tekrar ilk 11’e almayı uygun gördü ve Barcola, Michael Olise’nin ustaca performansından yararlanarak ikinci yarıda attığı güzel bir golle bu güvene karşılık verdi.

    Kanat oyuncusu, son 16 turunda Paraguay karşısında nihayet ilk 11'deki yerini korudu; ancak gergin geçen ve 1-0 kazanılan maçtaki göze çarpmayan performansı nedeniyle, Fas ile oynanacak çeyrek final maçında bir kez daha kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Dokunulmaz değil'

    Barcola’nın turnuva performansı, PSG’deki geleceğine dair artan belirsizliğin gölgesinde ilerliyor; zira oyuncunun Parc des Princes’teki kadro sırasındaki yeri konusundaki endişeleri nedeniyle yeni sözleşme görüşmeleri şu anda durma noktasına gelmiş durumda. Mevcut sözleşmesi 2028’de sona eriyor.

    The Athletic'e göre, yazın başlarında Barcola'nın satılık olmadığı ve PSG'nin, Manchester City'nin kısa süre önce Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ı transfer etmek için ödediği 116 milyon sterlin (155 milyon dolar) gibi devasa bir rakamdan "çok daha yüksek bir fiyat" talep ettiği bildirilmişti.

    Ancak Avrupa şampiyonunun tutumu aniden değişmiş gibi görünüyor. Transfer uzmanıFabrizio Romano, bu hafta YouTube kanalında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geçen haftaya kadar Barcola dokunulmazdı; şimdi ise adının birçok kulüple anıldığını görüyorum. Gerçek şu ki, Barcola dokunulmaz değil. Barcola'nın yaz transfer döneminde Paris'ten ayrılma ihtimali oldukça yüksek."

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Biri girer, biri çıkar mı?

    PSG’nin Barcola transferine ilişkin tutumunun değişmiş olmasının önemli bir nedeni var: Kulüp, 2025-26 sezonunun parlayan yıldızlarından birini kadrosuna katmak için piyasadaki bir fırsatı değerlendirmek istiyor.

    Liverpool'un bu yaz RB Leipzig ve Fildişi Sahili'nin yıldızı Diomande'yi yaklaşık 100 milyon avro (87 milyon sterlin/115 milyon dolar) değerindeki bir anlaşma ile kadrosuna katma konusunda en avantajlı konumda olduğu yaygın olarak bildiriliyordu, ancak daha sonra 19 yaşındaki oyuncunun, Luis Enrique yönetimindeki PSG projesinde yer almanın kendisine kupa kazanma ve potansiyel olarak Ballon d'Or'u kazanma konusunda en iyi şansı vereceğine inandığı için Paris'e transfer olmayı tercih edeceği ortaya çıktı.

    Leipzig’in Diomande’ye 130 milyon avro (111 milyon sterlin/148 milyon sterlin) gibi dudak uçuklatan bir değer biçtiği düşünülüyor; bu transfer ücreti, PSG’nin tüm zenginliğine rağmen, muhtemelen kulübün bütçesini bir şekilde dengelemesini gerektirecektir. Goncalo Ramos çoktan AC Milan’a satıldı, Lee Kang-in ise Atlético Madrid’e katılmaya hazırlanıyor; ancak Barcola, gelecek sezon daha da az süre alacağını hissederse takımdan ayrılmak isteyebilir.

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    Liverpool'un kazancı

    Sonuç olarak, Liverpool’un Diomande’yi kaçırması aslında kendi yararına olabilir; zira Barcola’nın Merseyside’a transferi, ilgili tüm taraflar için faydalı bir hamle gibi görünüyor. Anfield’da Fransız oyuncu, can attığı “kesin ilk 11 oyuncusu” statüsünü kesinlikle elde edecektir.

    Kırmızılar, Salah'ın ayrılmasının ardından hücum hattını baştan aşağı yenilemeye kararlı ve şimdiden Victor Munoz'u kadroya kattılar. Yeni teknik direktör Andoni Iraola, Ağustos sonuna kadar 18 yaşını doldurmayacak olan genç yetenek Rio Ngumoha'yı kadroda nasıl kullanacağı konusunda dikkatli olmak zorunda kalacak, ancak Barcola, özellikle İspanyol teknik adamın oyun stiline son derece uygun göründüğü için, ilk andan itibaren kilit bir rol oynayabilir.

    Liverpool ayrıca Salah’ın ayrılışının yarattığı boşluğu doldurmak için bir süperstar transferine acil ihtiyaç duyuyor ve Barcola, piyasada bu kriteri karşılayabilecek az sayıdaki oyuncudan biri. Ayrıca, birkaç yıldır Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği göz önüne alındığında, daha genç ve daha az deneyimli Diomande’ye kıyasla Anfield’da anında etki yaratacağına dair ona daha fazla güven duyulacaktır.

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    "Açıkçası, bilmiyorum"

    Bu yaz Barcola’nın PSG’den ayrılmasının ciddi bir olasılık olup olmadığı konusunda herhangi bir şüphe varsa, oyuncu Dünya Kupası’nda geleceğinin artık hiç de kesin olmadığını fiilen doğruladı.

    Paraguay maçı öncesinde Fransa'da düzenlenen basın toplantısında "Şu anda tamamen Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım," dedi. "Ancak sonrasında ne olacağına gelince, dürüst olmak gerekirse şu anda bir fikrim yok."

    Bu aşamada net olan tek şey, Diomande’nin görünüşe göre çok yakında gerçekleşecek transferinin onu Parc des Princes’teki ilk takım kadrosunun kenarına daha da itme tehdidi oluşturması nedeniyle, Barcola’nın PSG’den bir çıkış yolu bulması ve kariyerine mümkün olduğunca çabuk yeni bir ortamda yeniden başlaması gerektiğidir.

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