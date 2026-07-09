Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola, PSG’den ayrılmalı ve Liverpool’da Mohamed Salah’ın yerini alarak yıldız niteliğini kanıtlamalıdır

Barcola, Dünya Kupası sona erdiğinde ne olacağını “bilmediğini” itiraf ederek geleceğini belirsizliğe sürükledi. Bu durum, 23 yaşındaki oyuncunun, sahada oynama süresi konusundaki beklentileri karşılanmazsa Parc des Princes’ten ayrılmaya hazır olduğunu gösteriyor; zira oyuncu, bir süre önce sözleşme görüşmelerini askıya almıştı.
Bu haber, Liverpool'u tehlike alarmına geçirecek gibi görünüyor; zira Kırmızılar, 2025-26 sezonunun sonunda Merseyside'da geçirdiği parlak ve gol dolu dokuz yıllık serüvenini noktalayan Mohamed Salah'ın yerine geçecek büyük bir isim arayışındalar. Anfield, kulübün bir sonraki süperstarı olarak kendini kanıtlama şansı bulacak olan Barcola için mükemmel bir varış noktası olabilir.
Şu ana kadar bu kanat oyuncusunun kariyeri PSG’de beklenen gidişatı izlememiş olsa da, ortam değişikliği ve İngiltere’ye transfer olması bu durumu tersine çevirebilir.