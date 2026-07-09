Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola, PSG’den ayrılmalı ve Liverpool’da Mohamed Salah’ın yerini alarak yıldız niteliğini kanıtlamalıdır

Lyon’dan Fransa’nın başkentine transfer olmasının üzerinden neredeyse üç yıl geçmişken, Barcola şüphesiz PSG’de ilk 11’in garantili bir üyesi ve kilit bir oyuncu olmayı bekliyordu, ancak işler öyle gelişmedi.

14 gol katkısı ile sağlam bir ilk sezon geçirmesine rağmen, Les Parisiens, Kylian Mbappe'nin ayrılmasının ardından 2024 yazında hücumun sol kanadını güçlendirerek, gelecek vaat eden bir başka genç kanat oyuncusu olan Desire Doue'yi kadroya kattı ve bunu, Ocak 2025'te Khvicha Kvaratskhelia'nın büyük ses getiren transferi izledi.

Barcola’nın 2024-25 sezonu yine olağanüstüydü (21 gol, 21 asist), ancak sezonun kritik aşamasındaki önemli maçlarda, Inter’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finali de dahil olmak üzere, sıklıkla göz ardı edildi ve ilk 11’de başladığı maçlarda nadiren 90 dakikayı tamamlayabildi.

Bu durum 2025-26 sezonunda da devam etti ve istatistikleri dibe vurdu (13 gol, 7 asist). Luis Enrique, Ligue 1'de en iyi oyuncularını dinlendirip onları Şampiyonlar Ligi için saklamaya özen gösteriyordu ve Barcola, bir başka zaferle sonuçlanan Avrupa kampanyasının çeyrek finallerinde, yarı finallerinde ve finalinde ilk 11'de yer almadı. Ayrıca sezonun ilk yarısında Lyon ve Monaco ile oynanan önemli lig maçlarında yedek kulübesinde kaldı.