Fransız Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’nın hayal kırıklığı yaratan sonunun ardından Zinedine Zidane’ın Didier Deschamps’ın yerine geçeceği tarihin ne zaman açıklanacağını duyurdu

Perşembe günü yayınlanan resmi bir açıklamada, Fransa Futbol Federasyonu (FFF), önümüzdeki Salı günü Les Bleus’un yeni baş antrenörünü resmen tanıtmak üzere bir basın toplantısı düzenleneceğini doğruladı. FFF Başkanı Philippe Diallo’nun yöneteceği etkinlikte, milli takımın liderliği konusunda uzun süredir devam eden belirsizlik sona erecek. Çok büyük ve son derece olasılık dışı bir fikir değişikliği olmadığı sürece, Zidane, Deschamps’ın halefi olarak dünyaya tanıtılacak isim olacak.

Federasyon, web sitesinde duyurunun ayrıntılarını şöyle açıkladı: "Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 11.00'de FFF genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek. O sabah yapılacak olağanüstü Yürütme Kurulu toplantısının ardından, Philippe Diallo, Fransa Milli Takımı’nın yeni teknik direktörünü basına tanıtacak. Bu basın toplantısı, FFF’nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek."