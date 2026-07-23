Getty Images
Çeviri:
Fransız Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’nın hayal kırıklığı yaratan sonunun ardından Zinedine Zidane’ın Didier Deschamps’ın yerine geçeceği tarihin ne zaman açıklanacağını duyurdu
FFF, yeni baş antrenörün tanıtım tarihini doğruladı
Perşembe günü yayınlanan resmi bir açıklamada, Fransa Futbol Federasyonu (FFF), önümüzdeki Salı günü Les Bleus’un yeni baş antrenörünü resmen tanıtmak üzere bir basın toplantısı düzenleneceğini doğruladı. FFF Başkanı Philippe Diallo’nun yöneteceği etkinlikte, milli takımın liderliği konusunda uzun süredir devam eden belirsizlik sona erecek. Çok büyük ve son derece olasılık dışı bir fikir değişikliği olmadığı sürece, Zidane, Deschamps’ın halefi olarak dünyaya tanıtılacak isim olacak.
Federasyon, web sitesinde duyurunun ayrıntılarını şöyle açıkladı: "Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 11.00'de FFF genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek. O sabah yapılacak olağanüstü Yürütme Kurulu toplantısının ardından, Philippe Diallo, Fransa Milli Takımı’nın yeni teknik direktörünü basına tanıtacak. Bu basın toplantısı, FFF’nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek."
- AFP
Zidane, teknik direktörlüğe dönüşüyle beş yıllık bekleyişe son verdi
Zidane, Haziran 2021’de Real Madrid’den ikinci kez ayrıldığından beri teknik direktörlük görevinden uzak kalmıştır. Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle adı anılsa da, 1998 Dünya Kupası şampiyonu, milli takım teknik direktörlüğü için hazır durumda kalmak amacıyla yüksek ücretli teklifleri defalarca geri çevirmiştir. RMC Sport kaynakları, Zidane’ın yeni sözleşmesini çoktan imzaladığını, ancak teknik ekibiyle ilgili bazı teknik detayların bir sonraki milli maç arası öncesinde hâlâ son halini almakta olduğunu belirtiyor.
FFF açısından en önemlisi, Zidane’ın maaşıyla ilgili olası tüm mali engellerin ortadan kaldırılmış olmasıdır. Son dönemde Fransa parlamentosunda yapılan reformlar, belirli spor pozisyonlarına maaş tavanı getirilmesini amaçlasa da, milli takım teknik direktörlüğü pozisyonu için bakanlık tarafından bir muafiyet tanınmıştır. Bu sayede efsanevi teknik adam, maaşlara ilişkin yeni yasal sınırlamalara tabi olmayacaktır.
Zorlu bir Uluslar Ligi ilk maçı bekliyor
Zidane için bir “balayı dönemi” olmayacak; görev süresi, Eylül sonu ile Ekim başında uzayan milli takım arası döneminde yoğun bir programla başlayacak. Fransa, eski Real Madrid teknik direktörünün taktiksel yeteneklerini hemen sınayacak bir dizi Uluslar Ligi maçı oynayacak. İlk maçı muhtemelen 25 Eylül’de Türkiye’ye karşı olacak; bunu sadece üç gün sonra Belçika’ya yapılacak zorlu bir deplasman maçı izleyecek.
Fransa, 2 Ekim’de İtalya’yı evinde ağırlayacak, ardından sadece üç gün sonra, 5 Ekim’de bir kez daha Belçika ile karşılaşacak. Kasım ayı da pek nefes aldırmayacak; 12 Kasım’da İtalya ile rövanş maçı, 15 Kasım’da ise grup aşamasının son maçı olarak Türkiye ile karşılaşma planlanıyor.
- AFP
Deschamps döneminin sonu
Zidane’ın göreve gelmesi, Deschamps’ın Fransa milli takımının başında geçirdiği 14 yıllık parlak döneme son verecek. Deschamps, görev süresi boyunca Les Bleus'u 2018 Dünya Kupası'nda dünya şampiyonluğuna taşıdı ve 2020-21 sezonunda Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazandı; ayrıca Euro 2016 ve 2022 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Son olarak, 2026 Dünya Kupası'nda dördüncü sırada yer alarak tarihi görev süresini taçlandırdı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun