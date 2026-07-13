Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, Parisli kulüp 32 yaşındaki oyuncuyla sözlü bir anlaşmaya vardı. Ayrıca, oyuncunun kulübü Aston Villa’ya, PSG’nin 10 milyon avrodan az olduğu belirtilen serbest kalma bedelini ödemek istediği bildirildi. Digne ise ilk 11’de yer alan Portekizli Nuno Mendes’in yedeği olarak planlanıyor ve bu rolü kabul ediyor.
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Fransız Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncu yedek olarak: PSG, transfer pazarında bir fırsat yakalıyor
Digne için bu transfer, 13 yıl sonra eski kulübüne geri dönüş anlamına gelecektir. 2013 yazında PSG, bu genç oyuncuyu yetiştiği kulüp olan OSC Lille’den 15 milyon avroya transfer etmişti. Digne, başkent kulübüyle iki şampiyonluk kazandı, ardından bir sezonluk kiralık olarak AS Roma’ya, daha sonra da FC Barcelona’ya transfer oldu.
Katalonya’da geçirdiği üç buçuk yıl ve kazandığı üç kupa (1 şampiyonluk, 2 Copa) sonrasında İngiltere’ye gitti; önce FC Everton’a, ardından 2022’de Aston Villa’ya transfer oldu. Digne, bu yıl Birmingham’lı kulüp ile UEFA Avrupa Ligi’ni kazandı.
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Ramos Paris'ten ayrılıyor – şimdi de Barcelona'dan Ferran Torres mi geliyor?
Şu anda bu tecrübeli oyuncu, Fransa Milli Takımı ile ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nda yer alıyor. Fransa’nın oynadığı altı maçın dördünde Digne 90 dakika boyunca sahada kaldı; bunlardan üçü eleme turu maçlarıydı. O sahadayken Fransa henüz hiç gol yemedi. Salı günü oynanacak yarı finalde Digne, Kylian Mbappé, Michael Olise ve arkadaşları, Avrupa Şampiyonu İspanya ile karşılaşacak.
Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımda, forvet Goncalo Ramos’un AC Milan’a en az 74 milyon avroya satışı dışında henüz pek fazla transfer hareketi yaşanmadı. Ancak FC Barcelona’dan forvet Ferran Torres, Digne’nin yanı sıra PSG’ye transfer olacağı yönünde yoğun spekülasyonlar yapılıyor.
Lucas Digne: Kariyerinin aşamaları ve en önemli istatistikleri
Takım
Maçlar
Goller
Asistler
Aston Villa
182
4
24
FC Everton
127
6
20
FC Barcelona
46
2
3
AS Roma
42
3
4
Paris Saint-Germain
44
-
5
OSC Lille
62
3
3
Fransa
62
-
11
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