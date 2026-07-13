Digne için bu transfer, 13 yıl sonra eski kulübüne geri dönüş anlamına gelecektir. 2013 yazında PSG, bu genç oyuncuyu yetiştiği kulüp olan OSC Lille’den 15 milyon avroya transfer etmişti. Digne, başkent kulübüyle iki şampiyonluk kazandı, ardından bir sezonluk kiralık olarak AS Roma’ya, daha sonra da FC Barcelona’ya transfer oldu.

Katalonya’da geçirdiği üç buçuk yıl ve kazandığı üç kupa (1 şampiyonluk, 2 Copa) sonrasında İngiltere’ye gitti; önce FC Everton’a, ardından 2022’de Aston Villa’ya transfer oldu. Digne, bu yıl Birmingham’lı kulüp ile UEFA Avrupa Ligi’ni kazandı.