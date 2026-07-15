Fransız basını: Futbol ustaları, Deschamps’ın takımını ortaya çıkardı… ve Oulissi bizi uçuruma sürükledi

İspanya milli takımı, Fransa’ya karşı değerli bir galibiyet elde ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi. Teknik direktör Didier Deschamps'ın takımı, tüm rakiplerini nispeten kolay bir şekilde mağlup etmesini sağlayan kapsamlı hücum tarzı nedeniyle turnuvanın en büyük favorisi olarak görülse de, Luis de la Fuente'nin takımına ayak uyduramadı.

İspanya, Fransızların ataklarını boşa çıkarmak için bir kez daha sağlam savunmasına güvendi ve sahadaki tam hakimiyetini değerlendirerek 2-0'lık bir galibiyet elde etti.

İspanya milli takımı, 16 yıl önce Johannesburg’da ulaştığı Dünya Kupası finaline geri dönüyor; o finalde Andrés Iniesta’nın golüyle ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.

İspanya milli takımının performansı, özellikle Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise gibi büyük oyuncuların tehlikesini etkisiz hale getirme yeteneği ile tüm dünyayı büyüledi. Başlangıçta İspanya milli takımının performansını öven Fransız basını bile, daha sonra Fransız teknik direktörü ve yıldız oyuncularını eleştirdi; yenilgiyi büyük bir şok ve derin bir hayal kırıklığıyla karşıladı.