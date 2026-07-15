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Fransız basını: Futbol ustaları, Deschamps’ın takımını ortaya çıkardı… ve Oulissi bizi uçuruma sürükledi

Fransa - BLN
Fransa
Dünya Kupası
Fransa - İspanya
İspanya
D. Deschamps
K. Mbappe
M. Olise
Fransa
ABD
İspanya

De la Fuente’nin takımı Fransa’nın hayallerini sona erdirdi

İspanya milli takımı, Fransa’ya karşı değerli bir galibiyet elde ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi. Teknik direktör Didier Deschamps'ın takımı, tüm rakiplerini nispeten kolay bir şekilde mağlup etmesini sağlayan kapsamlı hücum tarzı nedeniyle turnuvanın en büyük favorisi olarak görülse de, Luis de la Fuente'nin takımına ayak uyduramadı.

İspanya, Fransızların ataklarını boşa çıkarmak için bir kez daha sağlam savunmasına güvendi ve sahadaki tam hakimiyetini değerlendirerek 2-0'lık bir galibiyet elde etti.

İspanya milli takımı, 16 yıl önce Johannesburg’da ulaştığı Dünya Kupası finaline geri dönüyor; o finalde Andrés Iniesta’nın golüyle ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.

İspanya milli takımının performansı, özellikle Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise gibi büyük oyuncuların tehlikesini etkisiz hale getirme yeteneği ile tüm dünyayı büyüledi. Başlangıçta İspanya milli takımının performansını öven Fransız basını bile, daha sonra Fransız teknik direktörü ve yıldız oyuncularını eleştirdi; yenilgiyi büyük bir şok ve derin bir hayal kırıklığıyla karşıladı.

  • La Roja yenilmez

    "L'Équipe" ve "Le Figaro" gibi önde gelen Fransız gazetelerinin ilk sayfalarında Fransa milli takımına yönelik pek çok eleştiri yer alıyor, ancak her şeyden öte İspanya milli takımına yönelik daha büyük bir övgü var.

    "Fransız milli takımı için Dallas'ta bir felaket", "L'Équipe" gazetesi internet sitesindeki manşetinde böyle yazdı. Gazete şöyle yazdı: "Fransız milli takımı maçın her yönünde boğuldu ve mantıklı bir şekilde kaybetti."

    Gazete şöyle devam etti: “14 Temmuz’da zafer günleri gelmedi.” Fransız oyuncular “karakterden yoksun”du ve “İspanyollardan adeta bir futbol dersi” aldılar.

    Dünya Kupası yayın haklarına sahip Fransız televizyon kanalı “M6”, Fransa aleyhine verilen penaltıya yol açan pozisyona şiddetle itiraz etti.

    Ancak penaltı kararına yöneltilen eleştirilerin ötesinde – ki bu karar, Lucas Deny’nin ceza sahası içinde Lamine Yamal’ı topun uzağında tekmelemesi nedeniyle son derece açıktı – Fransız basını ise ilk andan itibaren İspanya milli takımının yeteneklerini ve Luis de la Fuente'nin oyuncularının oyun stilini övdü ve İspanya milli takımının 90 dakika boyunca Fransız takımına karşı tam bir üstünlük sağladığını kabul etti.

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  • Utanç verici bir performans

    Özellikle Michael Oliasi ve Kylian Mbappé gibi oyuncuları eleştiren "Le Figaro" gazetesinde manşet şöyleydi: "Oliasi ve Mbappé'nin başarısızlığı son derece hayal kırıcı."

    "L'Équipe" gazetesinin oyuncular hakkındaki değerlendirmeleri de oldukça sert oldu; gazete, Didier Deschamps'a 10 üzerinden 2 puan verdi, Oliisi'ye de aynı puanı verdi, Kylian Mbappé'ye 3, Ousmane Dembélé'ye 2 puan verdi; ayrıca Parkola'ya 4 puan vererek genel eleştiriden kurtulan tek oyuncu oldu.

    "Le Monde" gazetesi Fransız milli takımının performansını "utanç verici" olarak nitelendirirken, "Le Figaro" "felaket" olarak tanımladı; "Le Parisien" ise "son derece hayal kırıklığı yaratan" olarak değerlendirdi.

    Buna karşılık, RMC Sport kanalı, Deschamps’ı maç için kötü planlama yapmakla suçlayarak sert bir şekilde eleştirdi; ardından ise Luis de la Fuente’nin takımının performansını övdü.

  • Uçuruma doğru

    "La Voix du Nord" gazetesi de "İspanyol seviyesi"ni bir ölçüt olarak kabul ederek alaycı bir tavır sergiledi ve şöyle dedi: “Fransa o kadar düşük bir seviyeye düştü ki, bir kabus olarak hatırlanacak bu yarı final maçında (0-2) belirli bir seviyede olan oyuncuları kurtarmak bile zordu. Lucas Deny telafisi imkansız bir hata yaptı, Michael Olise ise hiçbir şey yapmadı ve tüm takımı kendisiyle birlikte uçuruma sürükledi.”

    "Libération" gazetesine göre, Fransız takımı “başarısız oldu” ve “İspanyol milli oyuncuların ayak hareketlerinin kalitesi ve becerisi” karşısında “yarı finale çıkabilecek gibi görünmüyordu”.

    Öte yandan, “Ouest-France” gazetesi, eliyle yüzünü kapatan Kylian Mbappé’nin fotoğrafının üzerine “Amerikan rüyasının sonu” başlığını manşetine taşıdı.

    Buna karşılık, “Le Télégramme” gazetesi maçı tek kelimeyle özetledi: “Hayal kırıklığı.” Gazete, Fransız milli takımının felaketle sonuçlanan gecesinin sembolü olarak, sahada acı çeken Fransız milli takım kaptanının fotoğrafını birinci sayfasında yayınladı.

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  • Yüksek bir yerden düştüler

    Fransız basını, İspanyolların üstünlüğünü oybirliğiyle övdü; “Le Figaro” gazetesi ise birinci sayfasında onları “oyunun ustaları” ve “sıkı ve iyi organize olmuş” olarak nitelendirdi.

    "Dernière Nouvelle d’Alsace" gazetesi ise, "Mükemmel bir şekilde organize olmuş İspanyol takımı, Les Bleus'u gölgede bıraktı" derken, "Aujourd'hui en France" gazetesi ise "Yüksekten düştüler" başlığını attı ve birinci sayfasında, "İlk yarıdan itibaren geride kalan Les Bleus'un, İspanyol filosu karşısında hiçbir zaman çözüm bulamadığını" belirtti.

    "Fransa’nın yenilgisi trajik," başlığını bu sabah "Medi Libre" gazetesi attı ve başını tişörtüne gömmüş, çökmüş haldeki Désiré Doué’nin bir fotoğrafını ekledi.

    Gazete şöyle devam ediyor: “Fransız milli takımı dün ikna edici bir performans sergilemedi, ancak inatçı İspanya’nın mutlak hakimiyetine maruz kaldı.”

    “Fransız milli takımı üçüncü yıldızını kazanamasa bile, bu yolculuk yine de muhteşem olacak,” diye yazan bölgesel günlük “Nord Éclair” gazetesi, maçın sonunda başları eğik bir şekilde yürüyen Fransız oyuncuları gösteren ve üzerinde “ulusal yenilgi” yazan bir fotoğrafın altına bu yorumu ekledi.

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