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Fransa’yı kim durdurabilir? Arsène Wenger, Kylian Mbappé ve arkadaşlarının bir Dünya Kupası şampiyonluğu daha kazanmasını engelleyebilecek tek bir takım olduğunu söylüyor
Wenger, Les Bleus’u destekliyor
Wenger, Mbappé ve arkadaşlarının etkileyici performanslarını izledikten sonra, Fransız milli takımının bu yılki turnuvada dünya şampiyonu olacağını öngördü. Deschamps’ın takımı, Boston’daki Gillette Stadyumu’nda Fas ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesinde, ilk beş maçında çok güçlü bir görüntü sergiledi. Wenger, Les Bleus’un rakip takımların bu güce ayak uydurmasını son derece zorlaştıracak olağanüstü bir hız ve ivmeye sahip olduğuna inanıyor.
- AFP
Fransız oyuncu turnuva zaferi öngörüyor
76 yaşındaki efsanevi eski Arsenal teknik direktörü, Felix ve Toni Kroos’un podcast’ine konuk olarak katıldığında derinlemesine analizini paylaştı. Wenger, tahmininin bir Fransız vatandaşı olarak sahip olabileceği öznel bir önyargıdan ziyade, tamamen sahadaki teknik kaliteye dayandığını vurguladı.
Wenger şöyle konuştu: "Fransa Dünya Kupası'nı kazanacak. Bunun nedeninin Fransız olmam olduğunu söyleyeceğinizi biliyorum. Ancak turnuvayı biraz analiz ederseniz, trenin bugün belirli bir hızda ilerlediğini görürsünüz. Ve o trene binmeyi başarabilmeniz gerekir."
İspanya taktiksel bir tehdit oluşturuyor
Çeyrek finallerde Avrupalı takımların hakimiyet kurmasına rağmen Wenger, İngiltere’nin şansını göz ardı etti ve Fas ile Arjantin’in son şampiyonu durdurmakta zorlanacağına inanıyor. Ona göre, sadece Luis de la Fuente’nin La Roja kadrosu, son şampiyona zorluk çıkaracak kolektif kimliğe ve taktiksel olgunluğa sahip.
Wenger şöyle devam etti: "Bana göre asıl soru işareti İspanya. Şu anda Fransa'yı yenebilecek bir takım varsa, o da İspanya'dır. Çünkü teknik seviyeleri Fransa'dan daha iyi. Şu anda dünyada başka hiçbir takımda olmayan bir kolektif oyun kalitesine ve kolektif oyun kültürüne sahipler. En azından bu seviyede yok. Yani bence yarış bu iki takım arasında geçecek. Tabii ki bunun dışında Fransa fiziksel olarak daha güçlü."
- Getty Images Sport
Büyük takımlar yarı final biletlerini hedefliyor
Fransa’yı şimdi zorlu bir fiziksel ve zihinsel sınav bekliyor; zira takım, 2022 yarı finalindeki yenilgisinin intikamını almaya kararlı Fas takımıyla mücadele etmek zorunda. Bir sonraki tura çıkmaları halinde, Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal'ın öncülüğündeki İspanya'nın yeni altın nesliyle olası bir karşılaşma, zafere giden yolu daha da zorlu hale getirecek. Her iki ülkenin de şu ana kadar sergilediği etkileyici performans göz önüne alındığında, futbolun en prestijli kupasını kazanma yarışında fiziksel dayanıklılık ve kadro derinliği en belirleyici faktörler olacak.
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