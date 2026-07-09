Fransa’yı kim durdurabilir? Arsène Wenger, Kylian Mbappé ve arkadaşlarının bir Dünya Kupası şampiyonluğu daha kazanmasını engelleyebilecek tek bir takım olduğunu söylüyor

Çeyrek finallerde Avrupalı takımların hakimiyet kurmasına rağmen Wenger, İngiltere’nin şansını göz ardı etti ve Fas ile Arjantin’in son şampiyonu durdurmakta zorlanacağına inanıyor. Ona göre, sadece Luis de la Fuente’nin La Roja kadrosu, son şampiyona zorluk çıkaracak kolektif kimliğe ve taktiksel olgunluğa sahip.

Wenger şöyle devam etti: "Bana göre asıl soru işareti İspanya. Şu anda Fransa'yı yenebilecek bir takım varsa, o da İspanya'dır. Çünkü teknik seviyeleri Fransa'dan daha iyi. Şu anda dünyada başka hiçbir takımda olmayan bir kolektif oyun kalitesine ve kolektif oyun kültürüne sahipler. En azından bu seviyede yok. Yani bence yarış bu iki takım arasında geçecek. Tabii ki bunun dışında Fransa fiziksel olarak daha güçlü."