Fransa yarı finale yükseldi, Mbappé ve Dembelé Fas’ı eledi: şimdi İspanya ya da Belçika

88' - Barcola sol kanattan ilerleyip şutunu çekti, Bono kurtardı.





84' - Fas deniyor, El Aynaoui'nin köşe vuruşundan gelen kafa vuruşu: top Maignan'ın üzerinden dışarı çıkıyor.





73' - Fransa için tehlike: Upamecano'nun kötü bir uzaklaştırması Maignan'ı zor durumda bırakıyor ve top köşe vuruşuna gidiyor.





66' - FRANSA SKORU İKİYE ÇIKARIYOR, DEMBELE'! Bu kez Mbappé takım arkadaşına pas veriyor ve iki rakibi ekarte ediyor; ceza sahası sınırından cerrahi bir sağ ayak vuruşuyla skor 2-0 oluyor; bu, PSG'li forvetin beşinci golü.





60' - FRANSA SKORU AÇTI, MBAPPE' MUHTEŞEM BİR GOL ATTI! Kaçırdığı penaltının ardından 10 numara, Rabiot'un topu geri kazanmasını ve Doue'nin pasını değerlendirerek ceza sahası sınırından sağ ayağıyla kavisli bir şutla Bono'yu mağlup etti. Messi gibi Dünya Kupası'ndaki sekizinci golü, Dünya Kupası'nda 20 maçta attığı 20. gol.





56' - Olise muhteşem bir hareketle rakibini ekarte edip ilerledi, ardından boş alandaki Mbappé'ye pas verdi: 10 numara, Bono ile karşı karşıya kaldığında şutunu üstten attı, ancak ofsayt pozisyonundaydı.





54' - Dembelé, Doue'ye pas verdi; Doue ortadan vurdu ancak Bono hazırdı.





45'+2' - DIGNE'DEN KALENİN ÜSTÜNE! Eski Roma'lı bek, sol ayağıyla uzak mesafeden muhteşem bir şut çekti ve gole çok yaklaştı: Top her zamanki gibi Bono'ya çarptı ve üst direğin üstünden dışarı çıktı.





35' - Yine Bono, ceza sahasına yeni girmiş ve sağ ayağıyla şut çeken Doue'nin şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi: Maç boyunca büyük bir kahraman olan Faslı kaleci, bu pozisyonda da parladı.





32' - Dembelé oyuna geri dönüyor ve sol ayağıyla kavisli bir şut deniyor, ancak top dışarı çıkıyor.





28' - MBAPPE PENALTIYI KAÇIRDI, BONO KURTARDI! Faslı kalecinin soluna düz bir vuruş, kaleci uzanarak topu kontrol altına aldı. 10 numara, VAR incelemesi sonrası aşırı uzun bekleme süresinden dolayı öfkeli.





27' - FRANSA'YA PENALTI! Hakimi topu kaybederek hata yaptı, Fransa kaptanı ile atağa çıktı, ceza sahasına girdi, dripling yapmaya çalıştı ve Mazraoui tarafından kayarak düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.





4' - Yine Fransa, ne fırsat ama! Top uzak direğe doğru gider, Upamecano kafayla vurur ve Bono bu sefer harika bir kurtarışla skoru korur.





3' - Hemen Mbappé! Fransız kaptanın muhteşem sağ ayağıyla vurduğu şutu Bono kurtarıyor.