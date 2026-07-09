Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Fransa yarı finale yükseldi, Mbappé ve Dembelé Fas’ı eledi: şimdi İspanya ya da Belçika

Fransa - Fas
Dünya Kupası
Fransa
Fas

2026 Dünya Kupası çeyrek finallerini bizimle birlikte CANLI olarak takip edin.

2026 Dünya Kupası Çeyrek Finalleri

Fransa-Fas 2-0

Goller: 60' Mbappé (F), 66' Dembélé (F)



Bu maç asla sadece bir futbol maçı olamazdı. Şampiyonluk favorilerinden biri olan Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, Foxborough'daki Gilette Stadyumu'nda saat 22:00'de, dört yıl önce Katar'da oynanan ve Les Bleus'un aynı skorla kazandığı yarı finalin bir tekrarı niteliğindeki 2026 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında, Mohamed Ouahbi yönetimindeki Fas2-0 mağlup ederek turnuvadan eledi: Maçı her zamanki gibi Mbappé belirledi; önce öne geçecek penaltısını kaleciye kurtardı, ancakardından muhteşem bir kavisli şutla skoru 1-0'a getirdi. Bu gol, Mbappé'nin Dünya Kupası'ndaki yirmi maçta attığı yirminci gol ve bu turnuvadaki sekizinci golü oldu (Messi ile eşit). Dembelé ise yerden attığı şutla turnuvadaki beşinci golünü kaydetti. Çok güçlü olan Fransızlar, maçı baştan sona domine ederken, Fas ise aşırı defansif bir oyun sergiledi ve kaleci Bono sayesinde ayakta kalabildi. Bu maç, kültürel ve diğer açılardan da büyük anlam taşıyordu; zira Faslı birçok futbolcu Fransa’da doğmuştu. Ancak en önemlisi, bu galibiyetle Fransızlar 14 Temmuz Salı günü İspanya-Belçika maçının galibi ile oynayacakları yarı finaleyükseldi.



  • HEDEFLER VE ÖNE ÇIKAN EYLEMLER:

    88' - Barcola sol kanattan ilerleyip şutunu çekti, Bono kurtardı.


    84' - Fas deniyor, El Aynaoui'nin köşe vuruşundan gelen kafa vuruşu: top Maignan'ın üzerinden dışarı çıkıyor.


    73' - Fransa için tehlike: Upamecano'nun kötü bir uzaklaştırması Maignan'ı zor durumda bırakıyor ve top köşe vuruşuna gidiyor.


    66' - FRANSA SKORU İKİYE ÇIKARIYOR, DEMBELE'! Bu kez Mbappé takım arkadaşına pas veriyor ve iki rakibi ekarte ediyor; ceza sahası sınırından cerrahi bir sağ ayak vuruşuyla skor 2-0 oluyor; bu, PSG'li forvetin beşinci golü.


    60' - FRANSA SKORU AÇTI, MBAPPE' MUHTEŞEM BİR GOL ATTI! Kaçırdığı penaltının ardından 10 numara, Rabiot'un topu geri kazanmasını ve Doue'nin pasını değerlendirerek ceza sahası sınırından sağ ayağıyla kavisli bir şutla Bono'yu mağlup etti. Messi gibi Dünya Kupası'ndaki sekizinci golü, Dünya Kupası'nda 20 maçta attığı 20. gol.


    56' - Olise muhteşem bir hareketle rakibini ekarte edip ilerledi, ardından boş alandaki Mbappé'ye pas verdi: 10 numara, Bono ile karşı karşıya kaldığında şutunu üstten attı, ancak ofsayt pozisyonundaydı.


    54' - Dembelé, Doue'ye pas verdi; Doue ortadan vurdu ancak Bono hazırdı.


    45'+2' - DIGNE'DEN KALENİN ÜSTÜNE! Eski Roma'lı bek, sol ayağıyla uzak mesafeden muhteşem bir şut çekti ve gole çok yaklaştı: Top her zamanki gibi Bono'ya çarptı ve üst direğin üstünden dışarı çıktı.


    35' - Yine Bono, ceza sahasına yeni girmiş ve sağ ayağıyla şut çeken Doue'nin şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi: Maç boyunca büyük bir kahraman olan Faslı kaleci, bu pozisyonda da parladı.


    32' - Dembelé oyuna geri dönüyor ve sol ayağıyla kavisli bir şut deniyor, ancak top dışarı çıkıyor.


    28' - MBAPPE PENALTIYI KAÇIRDI, BONO KURTARDI! Faslı kalecinin soluna düz bir vuruş, kaleci uzanarak topu kontrol altına aldı. 10 numara, VAR incelemesi sonrası aşırı uzun bekleme süresinden dolayı öfkeli.


    27' - FRANSA'YA PENALTI! Hakimi topu kaybederek hata yaptı, Fransa kaptanı ile atağa çıktı, ceza sahasına girdi, dripling yapmaya çalıştı ve Mazraoui tarafından kayarak düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.


    4' - Yine Fransa, ne fırsat ama! Top uzak direğe doğru gider, Upamecano kafayla vurur ve Bono bu sefer harika bir kurtarışla skoru korur.


    3' - Hemen Mbappé! Fransız kaptanın muhteşem sağ ayağıyla vurduğu şutu Bono kurtarıyor.

    • Reklam

  • MAÇ SONUÇLARI:

    Fransa-Fas 2-0

    Goller: 60' Mbappé (F), 66' Dembelé (f)


    Fransa (4-2-3-1): Maignan; Koundé (87'den itibaren Gusto), Upamecano, Saliba, Digne; Koné (70'den itibaren Zaire-Emery), Rabiot; Dembélé, Olise, Doue (78'den itibaren Barcola); Mbappé (78' Mateta). Teknik Direktör: Didier Deschamps.


    Fas (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah Eddine (74'den itibaren EL Ouahdi); Bouaddi (62'den itibaren Amrabat), El Aynaoui; Talbi (85'den itibaren Sbai), Ounahi, El Khannouss (62'den itibaren Rahimi); Brahim Diaz (74. dakikadan itibaren Yassine). Teknik Direktör: Ouahbi


    Sarı kart: Diop (M)

    Kırmızı kart: -

    Asist: Doue (F)

    Hakem: Tello (ARG)

    Notlar: Mbappé (F) 28. dakikada penaltıyı kaçırdı

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
team-logo
BLN
BLN