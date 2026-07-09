Fransa yarı finale yükseldi, Mbappé ve Dembelé Fas’ı eledi: şimdi İspanya ya da Belçika

2026 Dünya Kupası Çeyrek Finalleri
Fransa-Fas 2-0
Goller: 60' Mbappé (F), 66' Dembélé (F)
Bu maç asla sadece bir futbol maçı olamazdı. Şampiyonluk favorilerinden biri olan Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, Foxborough'daki Gilette Stadyumu'nda saat 22:00'de, dört yıl önce Katar'da oynanan ve Les Bleus'un aynı skorla kazandığı yarı finalin bir tekrarı niteliğindeki 2026 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında, Mohamed Ouahbi yönetimindeki Fas'ı 2-0 mağlup ederek turnuvadan eledi: Maçı her zamanki gibi Mbappé belirledi; önce öne geçecek penaltısını kaleciye kurtardı, ancakardından muhteşem bir kavisli şutla skoru 1-0'a getirdi. Bu gol, Mbappé'nin Dünya Kupası'ndaki yirmi maçta attığı yirminci gol ve bu turnuvadaki sekizinci golü oldu (Messi ile eşit). Dembelé ise yerden attığı şutla turnuvadaki beşinci golünü kaydetti. Çok güçlü olan Fransızlar, maçı baştan sona domine ederken, Fas ise aşırı defansif bir oyun sergiledi ve kaleci Bono sayesinde ayakta kalabildi. Bu maç, kültürel ve diğer açılardan da büyük anlam taşıyordu; zira Faslı birçok futbolcu Fransa’da doğmuştu. Ancak en önemlisi, bu galibiyetle Fransızlar 14 Temmuz Salı günü İspanya-Belçika maçının galibi ile oynayacakları yarı finaleyükseldi.