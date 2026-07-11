Fransa, Yamal’a büyük vaadini yerine getirme fırsatı tanıyor

"Fransa, İspanya'dan daha iyi değil"... Bu sözleri, Lamine Yamal ayın başında sarf etmişti ve önümüzdeki Salı günü, kariyerinde üçüncü kez bu sözün doğruluğunu kanıtlama fırsatı bulacak.

Yamal, Euro 2024 yarı finalinde olduğu gibi, hem saha içinde hem de maç öncesi açıklamalarda Fransa ile oynanan karşılaşmalarda kahraman olmaya alışkındır.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Yamal'ın Les Bleus ile olan karşılaşmalarına dair bir haber yayınladı. Oyuncunun Fransa ile olan ilişkisi, 2023 yılında düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na kadar uzanıyor.

O turnuvada, yaşıtlarından bir adım önde gelişen Barcelona kanat oyuncusu, 69. dakikada bir gol attı. Bu gol, bir yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nda tekrar attığı golün neredeyse aynısıydı: Sağ kanattan hızlanıp içe doğru kesen Yamal, uzak direğe doğru kaleciyi alt eden güçlü bir şut gönderdi.

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda İspanya, Fransa’ya 1-3 yenilirken, Euro 2024 yarı finalinde ise 2-1 galip geldi. Her iki turnuvada da skoru açan takım, yarı finalde turnuvaya veda etti.