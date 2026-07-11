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Fransa, Yamal’a büyük vaadini yerine getirme fırsatı tanıyor

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Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
L. Yamal
Fransa
İspanya

"Fransa, İspanya'dan daha iyi değil"... Bu sözleri, Lamine Yamal ayın başında sarf etmişti ve önümüzdeki Salı günü, kariyerinde üçüncü kez bu sözün doğruluğunu kanıtlama fırsatı bulacak. 

Yamal, Euro 2024 yarı finalinde olduğu gibi, hem saha içinde hem de maç öncesi açıklamalarda Fransa ile oynanan karşılaşmalarda kahraman olmaya alışkındır.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Yamal'ın Les Bleus ile olan karşılaşmalarına dair bir haber yayınladı. Oyuncunun Fransa ile olan ilişkisi, 2023 yılında düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na kadar uzanıyor. 

O turnuvada, yaşıtlarından bir adım önde gelişen Barcelona kanat oyuncusu, 69. dakikada bir gol attı. Bu gol, bir yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nda tekrar attığı golün neredeyse aynısıydı: Sağ kanattan hızlanıp içe doğru kesen Yamal, uzak direğe doğru kaleciyi alt eden güçlü bir şut gönderdi.

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda İspanya, Fransa’ya 1-3 yenilirken, Euro 2024 yarı finalinde ise 2-1 galip geldi. Her iki turnuvada da skoru açan takım, yarı finalde turnuvaya veda etti.

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Yamal, 2024'te Rabiot'a cevap veriyor

    Ancak Yamal, kendini güçlü bir şekilde kabul ettirmeden önce, çok genç yaşta büyük bir yıldızın izlerini çoktan göstermişti. 17 yaş altı milli takımdan İspanya A Milli Takımı’na geçmesi sadece bir yıl sürdü ve burada etkili ve vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi.

    9 Temmuz 2024'te, Euro yarı finalinde Fransa ile İspanya arasındaki maç başlamadan önce bile Yamal ilgi odağıydı ve Fransız oyuncu Adrien Rabiot, şu sözleriyle ortamı kızıştırdı "Yamal baskıyla iyi başa çıkıyor ve büyük bir kaliteye sahip, ancak yarı final maçını yönetmek her zaman zordur. Ona baskı uygulamak, rahat hissetmesini engellemek ve finale çıkmak istiyorsa şimdiye kadar gösterdiğinden çok daha fazlasını sunması gerektiğini kanıtlamak bize bağlı."

    Bu açıklamalar Lamine Yamal’a da ulaştı; hatta arkadaşları maç öncesinde ona bunları hatırlatarak, Yamal’ın bunu ek bir motivasyon kaynağı haline getirmesini sağladı.

    İspanyol kanat oyuncusu buna en iyi şekilde yanıt verdi ve bir yıl önce 17 yaş altı milli takımında attığı golün aynısını tekrarlayarak beraberlik golünü kaydetti. Ardından kutlama sırasında kameraya doğrudan bakarak “Şimdi konuş” dedi. İspanya, Fransa’yı eleyerek finale yükseldi ve daha sonra şampiyonluğa ulaştı.

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  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-FRAAFP

    Yamal… Fransa’ya karşı iki maçta 3 gol

    Bir yıl sonra, Avrupa Uluslar Ligi’nde İspanya ile Fransa arasındaki karşılaşma, yine tek maçlık bir yarı finalde yeniden sahneye çıktı.

    İspanya maça ezici bir performansla başladı ve 4-0 öne geçti, ancak son dakikalarda zorlanmasına rağmen maçı 5-4'lük heyecan verici bir galibiyetle tamamladı; bu maçta Lamine Yamal iki gol attı.

    Böylece Yamal, Fransa karşısında iki maçta attığı gol sayısını 3’e çıkardı; bu gollerin tümü, milli takımını finale taşımada belirleyici oldu. Aynı senaryo Salı günü Dallas’ta tekrarlanacak, ancak bu kez dünyanın en büyük milli takımlar turnuvası olan Dünya Kupası’nda.

    Herkes bu karşılaşmanın gerçekleşmesini bekliyordu ve bu beklenti gerçeğe dönüştü; hatta Yamal, arkadaşı Niko Williams ile yaptığı dostane bir sohbet sırasında bu konudan önceden bahsetmişti.

    Niko, kendinden emin bir şekilde “Onları zaten iki kez yendik kardeşim” demişti; Yamal ise daha da büyük bir özgüvenle “O zaman onları bir kez daha yeneceğiz” diye cevap vermişti.

    Bu sözler, Yamal’ın sahip olduğu büyük özgüveni yansıtıyor; bu özgüven, önceki karşılaşmalardaki performansına da dayanıyor. Turnuvada en iyi golcü performansını sergilemeyi hâlâ arıyor olsa da, Dünya Kupası’nda bunu bir kez daha kanıtlaması gerekecek.

    Ancak bu onu rahatsız etmiyor. Belçika maçında en iyi oyuncu seçildikten sonra şöyle dedi: “Hayal kırıklığı hissetmiyorum. Avrupa Şampiyonası’nı sadece bir gol atarak kazandım. Grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan karşısında bir gol attıktan sonra, Dünya Kupası’nı başka gol atmadan kazansam bile kimse beni suçlayamaz.”

    Ayrıca Fransa maçı öncesinde, önceki iki galibiyeti hatırlatarak kendine olan güvenini yineledi ve hiçbir korku duymadığını, aksine finale yükselme bileti olacak bu maçı oynamaya büyük bir istek duyduğunu ve büyük sözünü yerine getirmek için yeni bir fırsat yakaladığını vurguladı.

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