Konate'nin talihsiz ayrılığının ardından Fransız teknik heyeti, savunmasını güçlendirmek için gençliğe yöneldi. United savunmacısı Yoro, doğrudan yerine geçecek isim olarak resmen A takıma dahil edildi.

20 yaşındaki oyuncu, ilk etapta 21 Yaş Altı kadrosuna katılmak üzere zaten milli takımın Clairefontaine üssündeydi. Gelecek dört Avrupa Şampiyonası eleme maçına genç takımla hazırlanmakta olan gelecek vadeden yetenek, beklenmedik terfiyi almadan önce çalışmalarını sürdürüyordu.

Bu gelişme, eski Lille yıldızı için kariyerinde önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor; Yoro ilk kez A milli takıma katılıyor. Yoro artık kendini kanıtlamış uluslararası yıldızlarla aynı soyunma odasını paylaşma ve potansiyelini Zidane'a gösterme fırsatı bulacak.







