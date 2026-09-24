Getty Images Sport
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Fransa'ya sakatlık darbesi! Ibrahima Konate, Zinedine Zidane'ın ilk kadrosundan çekilmek zorunda kaldı; Man Utd'nin genç yıldızı sürpriz bir davet aldı
Konate, antrenmanda zamansız bir sakatlık yaşadı
Konate, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak Zidane'ın ilk milli takım kampında forma giyemeyecek. 27 yaşındaki savunmacı, MaxiFoot'un haberine göre çarşamba günü milli takımdaki takım arkadaşlarıyla yapılan antrenmanda sakatlık yaşayarak bir darbe daha aldı.
Bu gelişme, şu anda ülkesi adına 30 maça çıkmış tecrübeli stoper için can sıkıcı oldu. Konate, yeni teknik ekibi etkilemeyi umuyordu, ancak artık Zidane görevine başlarken kenardan izlemek zorunda kalacak.
- Getty Images Sport
Madrid yeni bir sakatlık darbesi aldı
Tıbbi değerlendirmeler, Konate'nin sağ dizinde hafif bir burkulma olduğunu ortaya koydu. Teşhis, oyuncunun yakın gelecekte milli takımı adına resmi maçlarda forma giymeye uygun olmadığını doğruluyor.
Bu hafif burkulmanın doğrudan sonucu olarak, eski Liverpool yıldızı milli takım görevinden planlanandan önce ayrılacak. Konate'nin perşembe günü Fransa kampından ayrılarak İspanya'nın başkentine dönmesi bekleniyor.
Oyuncunun rehabilitasyon programını artık Madrid devralacak ve iyileşme sürecini yakından takip edecek. İspanyol devi, erken müdahalenin etkili stoper için uzun süreli bir yokluğun önüne geçmesini umacak.
Yoro, ilk kez A takıma yükseldi
Konate'nin talihsiz ayrılığının ardından Fransız teknik heyeti, savunmasını güçlendirmek için gençliğe yöneldi. United savunmacısı Yoro, doğrudan yerine geçecek isim olarak resmen A takıma dahil edildi.
20 yaşındaki oyuncu, ilk etapta 21 Yaş Altı kadrosuna katılmak üzere zaten milli takımın Clairefontaine üssündeydi. Gelecek dört Avrupa Şampiyonası eleme maçına genç takımla hazırlanmakta olan gelecek vadeden yetenek, beklenmedik terfiyi almadan önce çalışmalarını sürdürüyordu.
Bu gelişme, eski Lille yıldızı için kariyerinde önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor; Yoro ilk kez A milli takıma katılıyor. Yoro artık kendini kanıtlamış uluslararası yıldızlarla aynı soyunma odasını paylaşma ve potansiyelini Zidane'a gösterme fırsatı bulacak.
- AFP
Zidane, Türkiye karşılaşmasına hazırlanıyor
Kadrodaki değişiklikler artık kesinleştiğine göre, Fransa Milli Takımı tüm odağını sahadaki yakın vadeli sorumluluklarına çevirmek zorunda. Takım, kritik bir UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için hazırlıklarının son aşamasında. Zidane, teknik direktörlük dönemine resmen bu cuma Türkiye karşısında zorlu bir maçla başlayacak.
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