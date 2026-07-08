Fas ile Kanada arasında oynanan Dünya Kupası son 16 turu maçında Ismael Saibari, 22. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. FC Bayern Münih’in yeni transferi olan bu yıldız oyuncunun turnuvadan elenmesi ihtimali hiç de uzak görünmüyordu. Ancak Faslı medya kuruluşu Almountakhab’ın haberine göre, bu hücum oyuncusu Fransa ile oynanacak çeyrek final maçında sürpriz bir şekilde tekrar sahaya çıkabilir.
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Fransa’ya karşı sürpriz bir geri dönüş mü? Bayern’in yeni transferi Saibari, beklenmedik bir dönüş yapabilir
Fotoğraflara göre Saibari, Perşembe günkü maç öncesinde takım arkadaşlarıyla birlikte uçağa binmiş. Almountakhab’ın aktardığına göre, 25 yaşındaki oyuncu sadece takıma moral desteği vermek için seyahat etmiyor, hatta sahaya geri dönebilmek için elinden geleni yapacağı söyleniyor.
İddiaya göre uyluk yaralanması sadece hafif bir kas gerilmesinden ibaret. Daha ciddi bir yaralanma ihtimali ortadan kaldırılmış ve ikinci bir MR taraması da iyimserliği artırmış; zira Saibari, özel bir rehabilitasyon programı sayesinde ilerleme kaydetmiş.
- Getty Images Sport
Kanada maçında erken sakatlık: Saibari’nin tepkisi her şeyi anlatıyordu
Saibari, geçen Cumartesi Kanada ile oynanan maçta kas sorunlarından şikayet etmişti. Maçın ilk çeyreğinde defalarca arka uyluk bölgesine dokundu. Rakip oyuncunun müdahalesi olduğu görülmedi.
Kısa süre sonra oyundan çıkarılmadan önce sahada tedavi gördü. Tedavi sırasında FCB'nin yeni transferi gözle görülür şekilde morali bozuktu ve formasını yüzüne çekerek daha ciddi bir sakatlık korkusu yarattı.
Saibari'nin yokluğunda bile Fas, ortak ev sahibi ile oynadığı maçı sonunda 3-0'lık skorla rahat bir şekilde kazandı. Bu galibiyet sayesinde, baş antrenör Mohamed Ouahbi'nin takım, ikinci kez üst üste Dünya Kupası çeyrek finaline yükselen ilk Afrika takımı oldu. Fas, 2022'de Katar'da dördüncü olmuştu.
- AFP
Saibari Dünya Şampiyonası'nda parladı – FCB cüzdanını sonuna kadar açtı
Devam eden turnuvada Saibari, takımının en önemli oyuncularından biriydi. Forvet, sakatlanana kadar forvetin merkezinde ilk 11’de yer aldı ve beş maçta şimdiden üç gol attı. İlk maçta Brezilya karşısında hemen bir gol attı.
Dünya Kupası'nın ardından Saibari, Bayern formasıyla gol avına çıkacak. Bir hafta önce, FCB'nin bu oyuncuyu 2031 yılına kadar kadrosunda tutacağı açıklandı. Bunun karşılığında, Almanya'nın rekor şampiyonu PSV Eindhoven'a 55 milyon avrodan biraz daha az bir transfer ücreti ödeyecek.
FCB teknik direktörü Vincent Kompany, istediği bu oyuncuyu çok yönlü bir şekilde sahada kullanabilecek. Saibari, Harry Kane’in arkasında 9 numara pozisyonunda yedek olarak görev alabilir, ancak aynı zamanda oyun kurucu olarak ve her iki kanatta da bir seçenek olabilir.
"Bu Dünya Kupası'nın en heyecan verici hücum oyuncularından biri olan Ismael Saibari'yi FC Bayern'e kazandırdığımız için çok mutluyuz," diye konuştu spor direktörü Max Eberl.
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