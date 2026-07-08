Fransa’ya karşı sürpriz bir geri dönüş mü? Bayern’in yeni transferi Saibari, beklenmedik bir dönüş yapabilir

Devam eden turnuvada Saibari, takımının en önemli oyuncularından biriydi. Forvet, sakatlanana kadar forvetin merkezinde ilk 11’de yer aldı ve beş maçta şimdiden üç gol attı. İlk maçta Brezilya karşısında hemen bir gol attı.

Dünya Kupası'nın ardından Saibari, Bayern formasıyla gol avına çıkacak. Bir hafta önce, FCB'nin bu oyuncuyu 2031 yılına kadar kadrosunda tutacağı açıklandı. Bunun karşılığında, Almanya'nın rekor şampiyonu PSV Eindhoven'a 55 milyon avrodan biraz daha az bir transfer ücreti ödeyecek.

FCB teknik direktörü Vincent Kompany, istediği bu oyuncuyu çok yönlü bir şekilde sahada kullanabilecek. Saibari, Harry Kane’in arkasında 9 numara pozisyonunda yedek olarak görev alabilir, ancak aynı zamanda oyun kurucu olarak ve her iki kanatta da bir seçenek olabilir.

"Bu Dünya Kupası'nın en heyecan verici hücum oyuncularından biri olan Ismael Saibari'yi FC Bayern'e kazandırdığımız için çok mutluyuz," diye konuştu spor direktörü Max Eberl.