Fransa Milli Takımı formasıyla geleceği belirsizliğini koruyor ve bu durum, 2028'de sona erecek bir sözleşmeyle bağlı olduğu Al Hilal'de Suudi Arabistan'da geçireceği sezona bağlı olmayabilir. Avrupa'ya dönüşü elbette ona yardımcı olurdu ancak geçen aylarda bunun için bir alan oluşmadı: geçen yaz yaklaşık 20 milyon euro olan maaşı bir engeldi, onu kadrosunu güçlendirmek için düşünen Juventus bunu çok iyi biliyor. 2027'de her şey değişebilir ancak bunun için kesinlikle onun da bir fedakarlık yapması gerekecek.