Yarın akşam Paris’in hemen dışındaki Saint-Denis’te bulunan Stade de France’ta, UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nin üçüncü haftasında İtalya ile karşılaşacak oyuncular arasında Théo Hernandez yer almıyor. Al Hilal’in sol beki yeni teknik direktör Zinédine Zidane tarafından kadroya çağrılmadı; Zidane onu kadro dışı bırakmayı tercih etti. Zidane, tıpkı Paris Saint-Germain forması giyen kardeşi Lucas ile Aston Villa’daki yıllarının ardından Paris’e dönen Lucas Digne’de olduğu gibi aynı kararı verdi. Didier Deschamps’ın yerine geçen isim bu tercihini şöyle açıkladı: "Tribünde kimseyi bırakmamak için 20 saha oyuncusu götürmek istedim" dedi Zizou. "Bunlar çağrılabilecek oyuncular ve belki bir sonraki kampta da olacaklar. Hiyerarşide herhangi bir geri adım söz konusu değil."
Fransa Teknik Direktörü Zidane neden Theo Hernandez’i kadroya çağırmadı: geleceği belirsizliğini koruyor
Adale kasıklarında sorun
Theo’nun gerçekten Fransa Milli Takımı’nın radarından çıkıp çıkmadığını anlamak için kasım ayındaki çağrıları beklemek gerekiyor; kesin olan şu ki eski Milanlı oyuncu bugün itibarıyla fiziksel olarak yüzde 100 durumda değil; bunda eylül başında yaşadığı kas sakatlığı etkili. Bu sezon Saudi Pro League’de Al Shabab, NEOM ve Al Taawoun’a karşı oynanan üç maçı ile Asya Şampiyonlar Ligi’nde Al Gharafa karşılaşmasını adductor problemi nedeniyle kaçırdı ve ancak geçen hafta takımla birlikte antrenmanlara döndü.
İkinci sıradan başlıyor
Théo Hernandez, Fransa Milli Takımı formasıyla 49 maça çıkıp 2 gol attı; son beş maçını ise geçen yaz Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda oynadı. Burada Senegal karşısında ilk 11'de başladı, ardından ise yerini kaybetti (Norveç ve İngiltere'ye karşı da maça ilk 11'de başladı, İsveç ve İspanya karşısında sonradan oyuna girdi, Irak, Paraguay ve Fas maçlarında ise yedek kulübesinde kaldı). Bu maçlarda Zidane, Bournemouth'tan asıl mevkisi sol bek olan Truffert'e ve Inter'den, o pozisyonda devşirme olmasına rağmen olumlu yanıtlar veren Diouf'a yönelmeyi tercih etti; bu nedenle bugün itibarıyla ikinci planda başlıyor.
Belirsiz gelecek
Fransa Milli Takımı formasıyla geleceği belirsizliğini koruyor ve bu durum, 2028'de sona erecek bir sözleşmeyle bağlı olduğu Al Hilal'de Suudi Arabistan'da geçireceği sezona bağlı olmayabilir. Avrupa'ya dönüşü elbette ona yardımcı olurdu ancak geçen aylarda bunun için bir alan oluşmadı: geçen yaz yaklaşık 20 milyon euro olan maaşı bir engeldi, onu kadrosunu güçlendirmek için düşünen Juventus bunu çok iyi biliyor. 2027'de her şey değişebilir ancak bunun için kesinlikle onun da bir fedakarlık yapması gerekecek.
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