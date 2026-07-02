Fransa, 2026 Dünya Kupası’nın kritik aşamasına hazırlanıyor ve Cherki, takımın motivasyonunun tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu konusunda kesin konuşuyor. Turnuva boyunca şu ana kadar sınırlı sürelerde forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, Paraguay ile oynanacak son 16 turu maçı öncesinde destek toplamak amacıyla Fransa milli takımı tarafından paylaşılan bir videoda konuştu.

Manchester City'nin yıldızı, "Bu turu geçmek muhteşem bir şey, Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldık," dedi. "Hırslıyız, çok ama çok hırslıyız. Dünya Kupası'nın son aşamasındayız. Kazanan kalır, kaybeden ise iyi tatiller dileriz! Şu anda insanlar bunu muhtemelen fark etmiyor ama biz deli gibi hırslıyız."



