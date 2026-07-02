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Fransa, son 16 turu mücadelesine hazırlanırken Rayan Cherki, Dünya Kupası’nı kazanmaya “delicesine istekli”
Cherki, Dünya Kupası’na olan açlığını dile getirdi
Fransa, 2026 Dünya Kupası’nın kritik aşamasına hazırlanıyor ve Cherki, takımın motivasyonunun tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu konusunda kesin konuşuyor. Turnuva boyunca şu ana kadar sınırlı sürelerde forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, Paraguay ile oynanacak son 16 turu maçı öncesinde destek toplamak amacıyla Fransa milli takımı tarafından paylaşılan bir videoda konuştu.
Manchester City'nin yıldızı, "Bu turu geçmek muhteşem bir şey, Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldık," dedi. "Hırslıyız, çok ama çok hırslıyız. Dünya Kupası'nın son aşamasındayız. Kazanan kalır, kaybeden ise iyi tatiller dileriz! Şu anda insanlar bunu muhtemelen fark etmiyor ama biz deli gibi hırslıyız."
- AFP
Deschamps olayı
Bu meydan okuyan mesaj, Fransa’nın grup aşamasında İsveç’i 3-0 mağlup etmesinin ardından viral olan bir olayın ardından geldi; söz konusu olayda Cherki, Deschamps’ın el sıkışma teklifini reddetmiş gibi görünüyordu. Olayın görüntüleri, orta saha oyuncusunun Kuzey Amerika’daki marjinal rolünden memnun olmadığına dair yaygın spekülasyonlara yol açtı.
Ancak L'Equipe'in haberine göre, Fransız teknik ekip bu hareketi oyuncuya karşı bir kusur olarak görmüyor. Cherki'nin, uykusuz gecelere neden olan "çok zor" bir saha dışı durumla uğraştığı anlaşılıyor. Oyuncuya yakın kişiler, bu reddetme hareketini teknik direktörüne karşı doğrudan bir meydan okuma değil, daha çok kendi içindeki hayal kırıklığının bir işareti olarak değerlendirdi.
Topluma odaklanmak
Premier Lig’in en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olmasına rağmen, Cherki, Les Bleus’da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Eski Lyon oyuncusu, turnuva boyunca henüz ilk 11’de yer almadı ve kadro sıralamasında Michael Olise ve Bradley Barcola gibi isimlerin gerisinde kaldı.
Ancak Deschamps, kadrosunun kolektif gücüne odaklanmaya devam ediyor. Takımın genel ruh haliyle ilgili olarak teknik direktör şunları söyledi: "Oyuncular yeterince ya da hiç oynamadıkları için hayal kırıklığına uğramış olabilir; bazı hayal kırıklıkları olabilir, ancak kolektif güç her şeyden önemlidir."
- Getty Images
Tüm gözler Paraguay maçında
Fransa, çeyrek finale çıkma şansı için şimdi Philadelphia’ya giderek Paraguay ile karşılaşacak. Güney Amerika ekibi, Fransa’nın savunma gücünü zorlu bir sınava tabi tutacak, ancak Cherki’nin açıklamaları, üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanma yolunda tam bir birlik içinde olan bir takımın varlığını gösteriyor.
Turnuva eleme aşamasına girerken, takım kampında vurgu, golcü verimliliğe yönelmiş durumda. Kylian Mbappé gibi dev isimlerin hücum hattını sürüklediği Fransa, Cherki’nin “çılgın” hırsını Cumartesi günü galibiyete dönüştürebilirse, yine yenilmesi zor takım olmaya devam edecek.