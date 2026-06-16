Unutulabilir bir ilk yarı, zayıf görülen takımın iki büyük gol fırsatıyla renklendi. 25. dakikada, tam da Mbappé topu kaybetti ve Senegal’in hızlı bir kontra atağı, Nicolas Jackson’ın şutunun direğin dibine çarpıp acı verici bir şekilde dışarıya sıçramasıyla sonuçlandı. Ardından, uzatma dakikalarında, Ismaila Sarr, sekiz yarda mesafeden zıplayan topu bir şekilde yan ayakla üst direğin üzerinden dışarıya attı.

Fransa, ikinci yarıdan sonra geç de olsa canlandı ve Desire Doue, Michael Olise ve Mbappe'nin arka arkaya yakaladığı fırsatlarla Senegal kalesinde Edouard Mendy'yi nihayet harekete geçirdi. Les Bleus, saatin 60. dakikasına yaklaşırken Sadio Mane'nin ceza sahası içinde Mbappé'yi düşürdüğü anında öne geçme şansı yakaladıklarını sandılar, ancak hakem, VAR incelemesine ve saha kenarındaki monitöre danışmasına rağmen tuhaf bir şekilde penaltı kararı vermeme kararında ısrar etti.

Ancak Fransa kaptanı adaletin yerini bulması için uzun süre beklemek zorunda kalmadı; kanattan gelen Olise’nin isabetli pasını yakaladı ve açılı pozisyondan tek vuruşla topu alt köşeye gönderdi. Teranga Aslanları hemen cevap verdiklerini sandılar, ancak Jackson’ın güçlü vuruşu ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Performansında büyük bir gelişme gösteren Fransa takımı, maçın bitimine sekiz dakika kala, oyuna sonradan giren Barcola'nın Adrien Rabiot'un attığı güzel bir pası yakalayıp Mendy'yi çalımlayarak skoru belirledi. Ibrahim Mbaye'nin Senegal adına muhteşem bir teselli golü atması için hâlâ zaman vardı ve Mbappé, 30 yard mesafeden ağlara uçan bir lob vuruşuyla anında cevap verdi; ancak Mendy'nin daha iyi bir kurtarış yapması gerekirdi.

GOAL, New Jersey’deki Fransa oyuncularını değerlendiriyor...