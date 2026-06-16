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France GFXGetty Images
Krishan Davis

Çeviri:

Fransa-Senegal maçı oyuncu değerlendirmeleri: Kylian Mbappé geri döndü! Kaptan, Michael Olise’nin ilham verdiği Dünya Kupası’ndaki geri dönüşte Les Bleus için tarih yazdı

Player ratings
Fransa
Senegal
Dünya Kupası
FEATURES
Fransa - Senegal
K. Mbappe
M. Olise

Maç oldukça zorlu geçti, ancak favori gösterilen Fransa, I. Grup’ta Senegal’i 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası serüvenine galibiyetle başladı. İlk yarıda berbat bir performans sergileyen Les Bleus, ikinci yarıda adeta baştan doğdu. Özellikle kötü bir performans sergileyen Kylian Mbappé, Bradley Barcola’nın güzel golünün iki yanında birer gol atarak ülkesinin en çok gol atan oyuncusu oldu.

Unutulabilir bir ilk yarı, zayıf görülen takımın iki büyük gol fırsatıyla renklendi. 25. dakikada, tam da Mbappé topu kaybetti ve Senegal’in hızlı bir kontra atağı, Nicolas Jackson’ın şutunun direğin dibine çarpıp acı verici bir şekilde dışarıya sıçramasıyla sonuçlandı. Ardından, uzatma dakikalarında, Ismaila Sarr, sekiz yarda mesafeden zıplayan topu bir şekilde yan ayakla üst direğin üzerinden dışarıya attı.

Fransa, ikinci yarıdan sonra geç de olsa canlandı ve Desire Doue, Michael Olise ve Mbappe'nin arka arkaya yakaladığı fırsatlarla Senegal kalesinde Edouard Mendy'yi nihayet harekete geçirdi. Les Bleus, saatin 60. dakikasına yaklaşırken Sadio Mane'nin ceza sahası içinde Mbappé'yi düşürdüğü anında öne geçme şansı yakaladıklarını sandılar, ancak hakem, VAR incelemesine ve saha kenarındaki monitöre danışmasına rağmen tuhaf bir şekilde penaltı kararı vermeme kararında ısrar etti.

Ancak Fransa kaptanı adaletin yerini bulması için uzun süre beklemek zorunda kalmadı; kanattan gelen Olise’nin isabetli pasını yakaladı ve açılı pozisyondan tek vuruşla topu alt köşeye gönderdi. Teranga Aslanları hemen cevap verdiklerini sandılar, ancak Jackson’ın güçlü vuruşu ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Performansında büyük bir gelişme gösteren Fransa takımı, maçın bitimine sekiz dakika kala, oyuna sonradan giren Barcola'nın Adrien Rabiot'un attığı güzel bir pası yakalayıp Mendy'yi çalımlayarak skoru belirledi. Ibrahim Mbaye'nin Senegal adına muhteşem bir teselli golü atması için hâlâ zaman vardı ve Mbappé, 30 yard mesafeden ağlara uçan bir lob vuruşuyla anında cevap verdi; ancak Mendy'nin daha iyi bir kurtarış yapması gerekirdi.

GOAL, New Jersey’deki Fransa oyuncularını değerlendiriyor...

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Mike Maignan (6/10):

    Jackson'ın şutu direkten sekip bacağından dışarı çıkması şans oldu. Maçın son dakikalarında topu neredeyse kale çizgisinin ötesine düşürecekti.

    Jules Kounde (6/10):

    Zaman zaman Sadio Mane tarafından zor anlar yaşadı. İyi bir şekilde ileriye çıktı ve maç ilerledikçe performansını artırdı.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Maçın başlarında Sarr'ın tehdidine karşı iyi savunma yaptı. Çok sağlam bir performans sergiledi.

    William Saliba (6/10):

    Sol kanatta oynadı ancak oldukça rahat görünüyordu. Sarr'a karşı çok önemli bir kayma müdahalesi yaptı.

    Lucas Hernandez (6/10):

    Senegal'in birçok atağı onun kanadından geldi ve birkaç kez sahada geride kaldı. Her zamanki hücum gücünü gösteremedi.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Her zaman hazırdı ve isabetli paslar verdi, ancak çok fazla derinlemesine pas yapamadı. Orta sahadaki fiziksel mücadeleden keyif aldı.

    Adrien Rabiot (7/10):

    Birkaç kez ileriye doğru atak yaparak takıma çok ihtiyaç duyulan enerjiyi kattı. Barcola'nın golünde ortadan harika bir pas verdi.

    Ousmane Dembele (6/10):

    Hatlar arasında tehlikeli görünüyordu ancak Fransa takımı ona topu ulaştırmakta zorlandı ve takımı üstünlük kurmasına rağmen oyundan düştü.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Michael Olise (8/10):

    Maçın başında şaşırtıcı bir şekilde sessiz kaldı. İkinci yarıda orta sahaya geçtikten sonra canlandı, kendisi de gol fırsatı yakaladıktan sonra savunmayı parçalayarak Mbappé'ye asist yaptı. Kaptanın ikinci golünde de rol oynadı.

    Kylian Mbappe (8/10):

    İki farklı yarıdan oluşan bir maçtı. İlk yarıda top kontrolünde gevşekti ve cezalandırılmaması şans eseriydi. Penaltı kararı verilmemesinin ardından soğukkanlı bir vuruşla intikamını aldı ve muhteşem bir golle performansını taçlandırdı. Artık Fransa'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu.

    Desire Doue (6/10):

    Defansif olarak biraz pasif kaldı ve hücumda gerçek bir tehdit oluşturamadı, ancak ikinci yarıda çok daha tehlikeli oldu ve iki kez golü az farkla kaçırdı.

  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Bradley Barcola (7/10):

    Akıllı bir koşu ve kaleciyi aşan zekice bir vuruşla hemen etkisini gösterdi.

    Rayan Cherki (N/A):

    Oyuna çok geç girdiğinden kayda değer bir şey yapamadı.

    Didier Deschamps (6/10):

    İlk yarı endişe vericiydi ancak Olise'yi orta sahaya kaydırma kararı dahice bir hamleydi ve büyük fayda sağladı. En iyisinin henüz gelmediğini umuyor.

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