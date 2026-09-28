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Mohamed Saeed
Çeviri:

Fransa oyuncu puanları - Belçika: Michael Olise'nin geç golü Zinedine Zidane'ın takımına galibiyeti getirdi

Player ratings
Fransa
Belçika - Fransa
Belçika
UEFA Nations League A
Z. Zidane
M. Olise
D. Doue
O. Dembele
E. Camavinga

Michael Olise, 88. dakikada attığı klas golle maçın kazananı oldu ve Fransa'ya Belçika karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi. Koning Boudewijnstadion'daki taktik savaşta Fransa topa sahip olmada üstünlük kurdu ve sonunda yedek oyuncularıyla kilidi açtı.

Fransa, UEFA Uluslar Ligi serüvenine kusursuz başlangıcını Brüksel'de Belçika'yı 1-0'lık zorlu bir skorla mağlup ederek sürdürdü. Zinedine Zidane'ın ekibi oyunun büyük bölümünde saha hakimiyetini elinde tuttu, %65 topa sahip oldu ve 18 şut çekti, ancak gecenin çoğunda disiplinli bir Belçika savunmasını aşmakta zorlandı. Taktik sabrın karşılığı ise sonunda 88. dakikada geldi; kulübeden oyuna giren Olise ağları sarsarak Les Bleus'nun üç puanı Paris'e götürmesini sağladı.

Mark van Bommel yönetimindeki Belçika, Fransa'yı kontra ataklarla yakalamaya çalıştı ancak net fırsatlar üretmekte zorlandı ve 90 dakika boyunca kaleyi bulan sadece iki şutta kaldı. Maçı, Fransa'nın orta alandaki üstün yapısal sağlamlığı ve baskıyı sürekli kılma becerisi belirledi; bu da sonunda karşılaşmanın son anlarında belirleyici golü getirdi. Zidane için bu sonuç, yüksek önem taşıyan bir mücadelede kadro derinliğinin ve taktik hamlelerinin etkisinin bir göstergesiydi.

  • SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS FRANCEAFP

    Kaleci ve savunma

    Mike Maignan - 7/10

    Kaptan nispeten sakin bir akşam geçirdi ancak ihtiyaç duyulduğunda tetikteydi. Belçika'yı yalnızca 0,74 xG'de tutan savunma hattını iyi yönetti. Topu oyuna sokması, Fransa'nın toplam 681 pasına önemli katkı sağladı ve geriden oyun kurmak için gereken sağlam zemini sundu. Maçı kalesini gole kapatarak ve iki kurtarışla tamamladı.

    Jeremy Jacquet - 7/10

    De Ketelaere'nin tehdidini etkisiz hale getirmeye yardımcı olan savunmacıdan soğukkanlı bir performans geldi. 16 uzaklaştırma yapan bir savunma biriminin parçasıydı ve böylece Belçika'nın kontra atakları nadiren ceza sahasına kadar ilerleyebildi. Pozisyon alışı 90 dakika boyunca üst düzeydi.

    Maxence Lacroix - 7/10

    Lacroix, Fransa genel hava topu mücadelesi sayısında geride kalmasına rağmen Belçika'nın havadan gönderdiği uzun topları rahatlıkla karşılayarak fiziksel üstünlüğünü gösterdi. Tehlikeli hale gelmeden önce geçiş hücumlarını durdurmasında geri koşu hızı hayati önem taşıdı ve takımın savunma istikrarına büyük katkı verdi.

    Andy Diouf - 6/10

    Diouf için savunma hattına denge getirdiği sağlam bir maç oldu. Ekip arkadaşları kadar maceracı olmasa da savunma görevlerinde disiplinliydi ve Belçika ikinci yarıda oyunu genişletmeye çalıştığında Fransa'nın yapısını korumasına yardımcı oldu.

    Pierre Kalulu - 7/10

    Kalulu kanatta sürekli bir pas opsiyonuydu ve Fransa'nın toplam 11 ortasına katkı verdi. Savunma sorumluluklarıyla hücum niyetini başarıyla dengeledi ve Fransa'nın maç boyunca dikkat çekici yüzde 65 topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu.

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  • SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS FRANCEAFP

    Orta saha

    Maghnes Akliouche - 7/10

    77 dakika boyunca orta sahada derli toplu bir performans sergiledi. Fransa'nın pas istatistiklerinde üstünlük kurmasını sağlayan top dolaşımına katkı verdi, ancak oyunun son bölümünde yerini Michael Olise'ye bırakmadan önce son öldürücü pası veremedi.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    Da Cunha, Fransa adına oyunun temposunu belirleyen isimdi; topa sahip olmayı verimli şekilde sürdürdü ve deplasman ekibinin baskıyı yüksek tutmasını sağladı. Normal sürenin son dakikasına kadar sahada kaldı ve kalabalık orta saha bölgesinde Zidane'ın istediği taktik disiplini ortaya koydu.

    Eduardo Camavinga - 8/10

    İlk 11'in öne çıkan ismiydi. Camavinga her yerdeydi; dört takım arasıyla Belçika'nın oyununu bozdu ve Fransa'yı ileri taşıdı. Alanın son derece kısıtlı olduğu bir maçta baskı altındayken topu kullanabilmesi kritik önem taşıdı.

  • FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP

    Hücum

    Esteban Lepaul - 5/10

    Hücum oyuncusu için zor bir gece oldu; Mechele ve Ngoy karşısında alan bulmakta zorlandı. Belçika kalesinde kayda değer bir etki yaratamamasının ardından 68. dakikada yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı.

    Bradley Barcola - 7/10

    Kanatta zaman zaman ne kadar etkili olabileceğini gösterdi ancak Belçikalı beklerin sıkı markajı altında kaldı. Fransa'nın çektiği toplam 18 şuta katkı sağladı fakat 77. dakikada oyundan alınmadan önce kilidi açmak için gereken bitiriciliği sergileyemedi.

    Desire Doue - 8/10

    Doue, sık sık geriye gelerek oyunu bağlantıya sokarken Fransa'nın en yaratıcı isimlerinden biri oldu. Fransa'nın kazandığı altı kornerin birkaçında rol oynadı; direkt koşuları ve teknik kapasitesiyle Belçika savunmasını sürekli baskı altında tuttu.

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  • FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Michael Olise - 9/10

    Tam anlamıyla bir süper yedek. 77. dakikada oyuna girdi ve kilidi açması yalnızca 11 dakika sürdü. 88. dakikadaki golü, zamanlama ve tekniğin adeta ustalık dersi niteliğindeydi; golsüz beraberlik en muhtemel sonuç gibi görünürken takımına hayati bir galibiyet getirdi.

    Rayan Cherki - 8/10

    Zidane'ın yaptığı tam bir taktik ustalığı hamlesi olduğunu kanıtladı. Olise ile birlikte oyuna giren Cherki, galibiyet golünün asistini yaptı ve kısa süre sahada kalmasına rağmen hücum bölgesine çok ihtiyaç duyulan yaratıcılığı ve aciliyeti kattı.

    Ousmane Dembele - 6/10

    68. dakikada Lepaul'un yerine oyuna girdi ve hızıyla yorulan Belçika savunmasını genişletti. Skora katkı yapamamış olsa da varlığı, Belçika'yı daha da geriye yaslanmaya zorladı ve Olise'nin sonunda değerlendirdiği alanı yarattı.

    Manu Kone - N/A

    90. dakikada oyuna girerek maçın son bölümünün kontrol edilmesine yardımcı oldu. Puanlamayı etkilemek için çok az süre aldı.

    Zinedine Zidane (Teknik Direktör) - 8/10

    Zidane, Van Bommel'e karşı taktik satranç mücadelesini kazandı. Topa sahip olmaya dayalı sistemine güvenip 77. dakikada hücumda belirleyici değişiklikler yaparak dirençli rakibini çözdü. Yüksek pas isabet oranı ve savunmadaki organizasyonu da gösterdiği üzere, takımı iyi çalıştırılmış bir görüntü verdi.

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