Fransa oyuncu puanları - Belçika: Michael Olise'nin geç golü Zinedine Zidane'ın takımına galibiyeti getirdi

Fransa, UEFA Uluslar Ligi serüvenine kusursuz başlangıcını Brüksel'de Belçika'yı 1-0'lık zorlu bir skorla mağlup ederek sürdürdü. Zinedine Zidane'ın ekibi oyunun büyük bölümünde saha hakimiyetini elinde tuttu, %65 topa sahip oldu ve 18 şut çekti, ancak gecenin çoğunda disiplinli bir Belçika savunmasını aşmakta zorlandı. Taktik sabrın karşılığı ise sonunda 88. dakikada geldi; kulübeden oyuna giren Olise ağları sarsarak Les Bleus'nun üç puanı Paris'e götürmesini sağladı.

Mark van Bommel yönetimindeki Belçika, Fransa'yı kontra ataklarla yakalamaya çalıştı ancak net fırsatlar üretmekte zorlandı ve 90 dakika boyunca kaleyi bulan sadece iki şutta kaldı. Maçı, Fransa'nın orta alandaki üstün yapısal sağlamlığı ve baskıyı sürekli kılma becerisi belirledi; bu da sonunda karşılaşmanın son anlarında belirleyici golü getirdi. Zidane için bu sonuç, yüksek önem taşıyan bir mücadelede kadro derinliğinin ve taktik hamlelerinin etkisinin bir göstergesiydi.