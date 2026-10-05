77 dakika boyunca, Mark van Bommel'in Belçika'sı, Dodi Lukebakio'nun ilk yarıdaki golünün ardından disiplinli bir deplasman galibiyeti almaya hazırlanıyor gibi görünüyordu. Fransa, topa sahip olma oranında yüzde 61'lik üstünlük kurmasına ve 2,38'lik beklenen gol (xG) değerine ulaşmasına rağmen kompakt Belçika savunmasını aşmakta zorlandı. Taktik tablo, son çeyrekte belirgin şekilde değişti; Fransa'nın üstün fiziksel durumu ve kulübe derinliği, giderek yorgun düşen Belçika savunmasına karşı sonunda fark yarattı.
Geri dönüş tek kelimeyle olağanüstüydü ve birkaç yüksek potansiyelli genç oyuncunun oyuna girmesiyle başladı. 77. dakikadan uzatma bölümündeki son düdüğe kadar Fransa, 0-1'lik geriden geldiği maçı 4-1'lik farklı bir galibiyete çevirdi. Son bölümdeki bitiriciliğin klinik düzeyi, Fransa'nın sonunda rakibini saf hacimle bunaltarak üstün geldiği bir maçı yansıttı; ev sahibi ekip karşılaşmayı toplam 24 şut ve 9 isabetli şutla tamamlarken, konuk takım sadece 5 toplam şutta kaldı.