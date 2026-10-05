Guillaume Restes - 6/10

Belçika savunmadan hücuma geçişlere odaklandığı için Restes'in gecenin büyük bölümünde yapacak çok az işi vardı. 35. dakikada Lukebakio'nun iyi bitirdiği açılış golünde büyük ölçüde kusursuzdu. Bir kurtarış yaptı ve Fransa geriden oyun kurarken paslarının hatırı sayılır bir bölümünü tamamlayarak top dağıtımında da iyi bir görüntü verdi.

Leny Yoro - 7/10

Genç stoper için soğukkanlı bir ilk maçtı. Yoro, Romelu Lukaku'yu durdurmak için birkaç kez geri koşu hızını sergiledi ve Fransa'nın hava topu mücadelelerindeki üstünlüğünde belirleyici rol oynadı; ekip, Belçika'ya maç boyunca kaleyi bulan sadece iki şut izni verirken o da mücadelelerin önemli bir bölümünü kazandı.

Maxence Lacroix - 6/10

90 dakika boyunca savunma hattında istikrarlı ama gösterişten uzak bir performans sergiledi. Lacroix, oyunu sıkıştıran önde kurulu çizginin korunmasına yardımcı oldu, ancak savunma bloğu Belçika'nın golünde kısa süreliğine hazırlıksız yakalandı. Belçika'nın doğrudan çıkışlarını karşılamak için gerekli olan fiziksel katkıyı sundu.

Jules Kounde - 7/10

Alışık olduğu sağ bek rolünde oynayan Kounde, hücum bölgesinde sürekli bir çıkış noktasıydı. Ortaları zaman zaman isabetsiz olsa da pozisyon bilgisi Fransa'nın topa yüzde 61 oranında sahip olmasına yardımcı oldu ve disiplinli oyunu sayesinde Dodi Moreira kanatta fazla etkili olamadı.

Andy Diouf - 6/10

Savunmanın sol tarafında görev yapan Diouf denge sağladı, ancak son üçte Kounde kadar oyuna dahil olmadı. Savunma görevlerine iyi bağlı kaldı ve Belçika'yı 90 dakika boyunca kayda değer hiçbir kontra atağa izin vermeyen yapının bir parçası oldu.