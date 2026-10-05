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Khaled Mahmoud
Çeviri:

Fransa oyuncu puanları, Belçika maçında: Michael Olise ve Desire Doue, muhteşem geç gelen geri dönüşe ilham verdi

Fransa
Belçika
Fransa - Belçika
UEFA Nations League A

Fransa, Uluslar Ligi'nde Belçika'yı 4-1 mağlup ederek Stade de France'ta maçın son bölümünde dikkat çekici bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın büyük bölümünde geride olan Zinedine Zidane'ın ekibi, son 14 dakikada dört gol atarak konuk ekibi ezip geçti.

77 dakika boyunca, Mark van Bommel'in Belçika'sı, Dodi Lukebakio'nun ilk yarıdaki golünün ardından disiplinli bir deplasman galibiyeti almaya hazırlanıyor gibi görünüyordu. Fransa, topa sahip olma oranında yüzde 61'lik üstünlük kurmasına ve 2,38'lik beklenen gol (xG) değerine ulaşmasına rağmen kompakt Belçika savunmasını aşmakta zorlandı. Taktik tablo, son çeyrekte belirgin şekilde değişti; Fransa'nın üstün fiziksel durumu ve kulübe derinliği, giderek yorgun düşen Belçika savunmasına karşı sonunda fark yarattı.

Geri dönüş tek kelimeyle olağanüstüydü ve birkaç yüksek potansiyelli genç oyuncunun oyuna girmesiyle başladı. 77. dakikadan uzatma bölümündeki son düdüğe kadar Fransa, 0-1'lik geriden geldiği maçı 4-1'lik farklı bir galibiyete çevirdi. Son bölümdeki bitiriciliğin klinik düzeyi, Fransa'nın sonunda rakibini saf hacimle bunaltarak üstün geldiği bir maçı yansıttı; ev sahibi ekip karşılaşmayı toplam 24 şut ve 9 isabetli şutla tamamlarken, konuk takım sadece 5 toplam şutta kaldı.

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    Kaleci ve savunma

    Guillaume Restes - 6/10

    Belçika savunmadan hücuma geçişlere odaklandığı için Restes'in gecenin büyük bölümünde yapacak çok az işi vardı. 35. dakikada Lukebakio'nun iyi bitirdiği açılış golünde büyük ölçüde kusursuzdu. Bir kurtarış yaptı ve Fransa geriden oyun kurarken paslarının hatırı sayılır bir bölümünü tamamlayarak top dağıtımında da iyi bir görüntü verdi.

    Leny Yoro - 7/10

    Genç stoper için soğukkanlı bir ilk maçtı. Yoro, Romelu Lukaku'yu durdurmak için birkaç kez geri koşu hızını sergiledi ve Fransa'nın hava topu mücadelelerindeki üstünlüğünde belirleyici rol oynadı; ekip, Belçika'ya maç boyunca kaleyi bulan sadece iki şut izni verirken o da mücadelelerin önemli bir bölümünü kazandı.

    Maxence Lacroix - 6/10

    90 dakika boyunca savunma hattında istikrarlı ama gösterişten uzak bir performans sergiledi. Lacroix, oyunu sıkıştıran önde kurulu çizginin korunmasına yardımcı oldu, ancak savunma bloğu Belçika'nın golünde kısa süreliğine hazırlıksız yakalandı. Belçika'nın doğrudan çıkışlarını karşılamak için gerekli olan fiziksel katkıyı sundu.

    Jules Kounde - 7/10

    Alışık olduğu sağ bek rolünde oynayan Kounde, hücum bölgesinde sürekli bir çıkış noktasıydı. Ortaları zaman zaman isabetsiz olsa da pozisyon bilgisi Fransa'nın topa yüzde 61 oranında sahip olmasına yardımcı oldu ve disiplinli oyunu sayesinde Dodi Moreira kanatta fazla etkili olamadı.

    Andy Diouf - 6/10

    Savunmanın sol tarafında görev yapan Diouf denge sağladı, ancak son üçte Kounde kadar oyuna dahil olmadı. Savunma görevlerine iyi bağlı kaldı ve Belçika'yı 90 dakika boyunca kayda değer hiçbir kontra atağa izin vermeyen yapının bir parçası oldu.

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    Orta saha

    Eduardo Camavinga - 7/10

    Orta sahanın başlıca yönlendiricisi. Camavinga, topa sahip olmayı yeniden kazanma ve Fransa'nın önde kalmasını sağlama konusunda kritik rol oynadı. Paslarıyla hat kırma becerisi, skor umut vermese bile baskının sürmesini sağlamada kilit önemdeydi. Merkez bölgeyi domine ettiği performansının ardından maçın son bölümünde yerini Rabiot'ya bıraktı.

    Manu Kone - 6/10

    Kone, orta sahada gereken sertliği sağladı ancak Belçika'nın derin savunmasına karşı kilit pası bulmakta zorlandı. Zidane, tek gollük geri düşmüşlüğü çevirmek için daha fazla yaratıcılık ararken, 60. dakikanın hemen ardından oyundan alındı.

    Maghnes Akliouche - 6/10

    Belçika hatları arasında boşluk bulmakta zorlanan oyun kurucudan sessiz bir performans geldi. 60. dakikadaki çift değişikliğin parçası oldu ve maçın gidişatı farklı bir hücumcu profilini gerektirirken bu hamle sonunda Fransa'nın geri dönüşünün yolunu açtı.

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    Hücum

    Ousmane Dembele - 6/10

    Takım kaptanı olarak sahaya çıkan Dembele, ev sahibi taraftarlar için hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Çok sayıda dripling denedi ancak disiplinli Timothy Castagne karşısında çoğu zaman son dokunuşta yetersiz kaldı. Gol ya da asist üretemeyen Dembele, 60. dakikada oyundan alındı.

    Bradley Barcola - 6/10

    Barcola, kendine has hızlanma becerisinden zaman zaman kesitler sundu ancak Belçika savunması tarafından sık sık iki oyuncuyla karşılandı. Birkaç başarılı dripling yaptı fakat 72. dakikada Desire Doue'nin yerine oyundan çıkmadan önce konuk ekibin savunma hattını aşamadı.

    Esteban Lepaul - 6/10

    İleri uçta görev yapan Lepaul, uzun bölümler boyunca yalnız kaldı. Hareketliliği Belçika'nın stoperlerini açsa da sahada kaldığı süre boyunca Vandevoordt'u ciddi şekilde zorlayacak servisleri almakta yetersiz kaldı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Desire Doue - 9/10

    Kıvılcımı çakan isim. 72. dakikada oyuna giren Doue, maçın gidişatını tamamen değiştirdi. 77. dakikada beraberlik golünü attı, ardından Michael Olise'nin Fransa'nın üçüncü ve dördüncü gollerini atmasında asist yaptı. Oyuna sonradan girip inanılmaz bir etki yarattı.

    Michael Olise - 9/10

    Olise, 60. dakikada oyuna girdikten sonra müthişti. Skoru 2-1'e getiren Rayan Cherki golünün asistini yaptı, ardından 88. ve 91. dakikalarda iki gol atarak sonucu tartışmaya yer bırakmayacak hale getirdi. Oyunu görüşü ve uygulaması dünya klasıydı.

    Rayan Cherki - 8/10

    Maçın kaderini değiştiren bir başka hamle. Cherki, 81. dakikada büyük bir soğukkanlılık göstererek kritik öne geçiren golü attı. Dar alanlardaki teknik kapasitesi, Fransa'nın maçın ilk bir saatinde eksikliğini hissettiği şeyin tam karşılığıydı.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    61. dakikada Kone'nin yerine oyuna girdi ve ilk golde kilit rol oynadı, skora dengeyi getiren Doue golünün asistini yaptı. Enerjisi, momentumu Fransa lehine çevirmeye yardımcı oldu.

    Adrien Rabiot - N/A

    88. dakikada Camavinga'nın yerine son bölümü oynayıp skoru korumak için oyuna girdi.

    Zinedine Zidane - 9/10

    Taktik açıdan bir zafer. İlk 11 zorlanırken Zidane'ın oyuncu değişiklikleri kusursuz zamanlandı ve uygulandı. Kilidi açmak için bireysel kalite gerektiğini fark eden Zidane, Doue, Olise ve Cherki hamleleriyle yaklaşan bir yenilgiyi farklı bir galibiyete dönüştürdü.