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France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Fransa-Norveç maçı oyuncu değerlendirmeleri: Ousmane Dembélé göz doldurdu! PSG yıldızı, hızlı bir hat-trick ile ‘Kylian Mbappé-Erling Haaland’ Dünya Kupası karşılaşmasının odağını kendine çekti

Player ratings
Fransa
Norveç
Dünya Kupası
FEATURES
Norveç - Fransa
O. Dembele
K. Mbappe

Ousmane Dembélé, Cuma günü Norveç’i adeta yerle bir eden muhteşem bir 32 dakikalık hat-trick yaparak Fransa’nın Dünya Kupası I. Grubu’nda birinciliği garantilemesini sağladı. Ballon d’Or sahibi oyuncu, Kylian Mbappé’nin ustaca asistleriyle ilk yarıda rakibi adeta alt üst etti.

Norveç teknik direktörü Stale Solbakken, liderliğe yükselme şansı olmasına rağmen kadroda büyük ölçüde rotasyon yaptı ve Erling Haaland ile Martin Odegaard’ın da aralarında bulunduğu birçok kilit oyuncuyu yedek kulübesinde bıraktı; bu kararının bedelini de ağır bir şekilde ödedi.

Maçın başlangıcında İskandinavlar topu kaybetti ve Mbappé'nin sert şutu kaleci tarafından üst direğe çarpıp geri döndü. Bu, ileride olacakların habercisiydi ve Fransa, maçın henüz altıncı dakikasında öne geçti. Mbappé, Dembélé'ye bir pas attı; Dembélé, rakibini içe doğru çevirip uzak köşeye sert bir şut gönderdi.

Ardından Michael Olise’nin kaleye giden şutu iyi bir şekilde engellendi; maçın çılgın başlangıcında ise diğer tarafta Jorgen Strand Larsen yakın mesafeden topu üstten dışarı attı. Kendi şutu kurtarılan Mbappé, bir kez daha Dembélé’ye asist yaptı; Dembélé de ceza sahası kenarından topu kavisli bir vuruşla ağlara gönderdi. Ancak Norveç, Thelo Aasgard’ın omzunu indirip Mike Maignan’ı geçecek şekilde attığı alçak şutla hemen cevap verdi.

Ancak bu geri dönüş kısa sürdü ve Dembele, devre arasına bolca zaman kalmışken ilk yarıdaki hat-trick'ini tamamladı. Ceza sahasında kendisine çok fazla boşluk bırakıldı ve acele etmeden sol ayağıyla bir başka güzel vuruşla topu alt köşeye gönderdi.

İkinci yarı başlarında Theo Hernandez bir penaltıya neden oldu, ancak Maignan, Strand Larsen’in zayıf penaltı vuruşunu kurtararak Fransa’yı bir tehlike anından kurtardı. Bunun dışında sakin geçen yarıda, Mbappé’nin az farkla dışarıya giden şutu ve Oscar Bobb’un Fransa’nın 1 numaralı kalecisinden bir kurtarış daha alması öne çıkan anlar oldu. Maçın son saniyelerinde ise Desire Doue, uzatma dakikalarında attığı kafa golüyle skoru süsledi.

GOAL, Boston'daki Fransa oyuncularını değerlendiriyor...

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    Kaleci ve Savunma

    Mike Maignan (7/10):

    Norveç'in golünde yanlış ayağa düştü ancak penaltıyı iyi kurtararak hatasını telafi etti, gerçi vuruş zayıftı. Bobb'un şutunu da iyi kurtardı.

    Jules Kounde (6/10):

    Andreas Schjelderup'un zorlu oyunu nedeniyle belki de istediği kadar ileriye çıkamadı. Ama aslında buna pek de gerek yoktu.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Aasgard'ın vücut hareketiyle kolayca aldatıldı. Savunmada önemli katkılar yaptı ve takımını sahada ilerletti.

    Maxence Lacroix (5/10):

    Fransa formasıyla çıktığı ilk resmi maçta biraz dağınıktı. Top kapma mücadelelerinde pek başarılı olamadı.

    Theo Hernandez (4/10):

    Bacağını uzatarak penaltıya neden olan çok tembel bir faul yaptı. Maignan'ın penaltıyı kurtarmasına minnettar olacaktır.

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    Orta saha

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Her alanda sağlam bir performans sergiledi, sahada her yerdeydi. Dembele'nin hat-trick golünde etkili bir asist yaptı.

    Manu Kone (6/10):

    Paslarında basitlik ön planda tuttu ancak bire bir mücadelelerde biraz zorlandı.

    Michael Olise (6/10):

    Bayern Münih'in yıldız oyuncusu için nadir görülen bir kötü gün oldu; daha merkezi bir pozisyonda oynarken şaşırtıcı bir şekilde oyuna girmekte zorlandı. Yine de gol atmalıydı.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Saldırı

    Ousmane Dembélé (10/10):

    Ayak hareketleri ve bitiricilik konusunda ustalık dersi veren Dembele, rakip takımın kendisine aşırı saygı göstermesine rağmen ilk yarıda hat-trick yaptı. Yine de muhteşem bir performanstı.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Takımın yıldızı bu maçta destek rolünde oynadı ve Dembele'ye iki güzel asist yaptı. Kaçınılmaz olarak kendisi de golle çok yaklaştı.

    Desire Doue (7/10):

    Diğer forvetler kadar oyuna dahil olamadı ama her zaman bir tehdit oluşturdu. Uzatma dakikalarında attığı kafa golüne kadar son vuruşlarda yetersiz kaldı.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Rayan Cherki (5/10):

    Maç bir nevi sönük geçince pek oyuna dahil olamadı.

    Bradley Barcola (7/10):

    Bir şut çekti ve yakın direğe bir kurtarışa zorladı. Maçın sonlarında Doue'nin kafa vuruşuna asist yaptı.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Maçın bitimine 15 dakika kala oyuna girdikten sonra yeterince sağlam bir performans sergiledi.

    Malo Gusto (N/A):

    Maçın son dakikalarında sahaya çıkarak biraz süre aldı.

    Jean-Philippe Mateta (N/A):

    Mbappe'nin yerine maçın sonlarında oyuna girdi.

    Guy Stephan (7/10):

    Ailevi bir kayıp yaşayan Didier Deschamps'ın yokluğunda takımı yönetti ve hücum performansından oldukça memnun kalmış olmalı. Görevini başarıyla yerine getirdi.