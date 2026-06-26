Norveç teknik direktörü Stale Solbakken, liderliğe yükselme şansı olmasına rağmen kadroda büyük ölçüde rotasyon yaptı ve Erling Haaland ile Martin Odegaard’ın da aralarında bulunduğu birçok kilit oyuncuyu yedek kulübesinde bıraktı; bu kararının bedelini de ağır bir şekilde ödedi.

Maçın başlangıcında İskandinavlar topu kaybetti ve Mbappé'nin sert şutu kaleci tarafından üst direğe çarpıp geri döndü. Bu, ileride olacakların habercisiydi ve Fransa, maçın henüz altıncı dakikasında öne geçti. Mbappé, Dembélé'ye bir pas attı; Dembélé, rakibini içe doğru çevirip uzak köşeye sert bir şut gönderdi.

Ardından Michael Olise’nin kaleye giden şutu iyi bir şekilde engellendi; maçın çılgın başlangıcında ise diğer tarafta Jorgen Strand Larsen yakın mesafeden topu üstten dışarı attı. Kendi şutu kurtarılan Mbappé, bir kez daha Dembélé’ye asist yaptı; Dembélé de ceza sahası kenarından topu kavisli bir vuruşla ağlara gönderdi. Ancak Norveç, Thelo Aasgard’ın omzunu indirip Mike Maignan’ı geçecek şekilde attığı alçak şutla hemen cevap verdi.

Ancak bu geri dönüş kısa sürdü ve Dembele, devre arasına bolca zaman kalmışken ilk yarıdaki hat-trick'ini tamamladı. Ceza sahasında kendisine çok fazla boşluk bırakıldı ve acele etmeden sol ayağıyla bir başka güzel vuruşla topu alt köşeye gönderdi.

İkinci yarı başlarında Theo Hernandez bir penaltıya neden oldu, ancak Maignan, Strand Larsen’in zayıf penaltı vuruşunu kurtararak Fransa’yı bir tehlike anından kurtardı. Bunun dışında sakin geçen yarıda, Mbappé’nin az farkla dışarıya giden şutu ve Oscar Bobb’un Fransa’nın 1 numaralı kalecisinden bir kurtarış daha alması öne çıkan anlar oldu. Maçın son saniyelerinde ise Desire Doue, uzatma dakikalarında attığı kafa golüyle skoru süsledi.

GOAL, Boston'daki Fransa oyuncularını değerlendiriyor...