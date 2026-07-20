Getty Images Sport
Çeviri:
Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappé, rekor kıran 2026 sezonunun ardından tarihi ikinci Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünü kazandı
Mbappé, Dünya Kupası rekorlarını yeniden yazıyor
Mbappé, sekiz maçta attığı on golle turnuvanın en golcü oyuncusu olarak 2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Real Madrid’in forveti, 1970’de Müller’den bu yana tek bir Dünya Kupası’nda 10 gol atan ilk oyuncu olarak, milli kariyerinde bir başka olağanüstü başarıya imza attı.
Fransa kaptanı, İngiltere ile oynanan üçüncülük maçında bu rekorun sahibi oldu; Les Bleus’un dramatik bir şekilde 6-4 mağlup olmasına rağmen iki gol attı. Fransa, daha sonra şampiyon olacak İspanya’ya yarı finalde elenerek finale yükselmeyi başaramadı; bu durum, Mbappe’nin bireysel başarılarının, takımın hayal kırıklığı yaratan performansının gölgesinde kalmasına neden oldu.
- Getty Images
Mbappé, kişisel başarısını ve takımın yaşadığı hayal kırıklığını değerlendiriyor
Üçüncülük maçı sonrasında Mbappé, Fransa’nın finale kalamaması nedeniyle Altın Ayakkabı ödülünün kendisinde karışık duygular uyandırdığını itiraf etti. Gazetecilere şunları söyledi: “Dünya Kupası’nda bu kadar çok gol attığınızda, bu sizi kesinlikle yepyeni bir seviyeye taşıyor. Ancak gol kralı olmak yerine finalde oynamayı tercih ederdim. Emekli olduktan sonra mirasım açısından iyi bir şey, ama şu anda aklımdaki tek şey bu değil."
Turlar boyunca rekoru kovalamak
Mbappé’nin 10 gol barajına ulaşma serüveni grup aşamasında başladı; burada maçın başlangıcından itibaren keskin bir performans sergiledi ve hem Senegal hem de Irak karşısında ikişer gol attı. Bu iyi formunu eleme turlarına da taşıyan oyuncu, son 32 turunda İsveç karşısında yine ikişer gol attı. Real Madrid’in yıldızı daha sonra Paraguay ve Fas karşısında birer gol attı ve İngiltere karşısında attığı iki golle 10 gol barajına ulaştı.
- Getty Images
Mbappé, bir başka dönüm noktası niteliğindeki turnuvanın ardından geleceğe bakıyor
Mbappé, giderek uzayan başarı listesine ikinci bir Altın Ayakkabı ödülünü de ekleyerek bir başka unutulmaz Dünya Kupası macerasını tamamladıktan sonra kulüp futboluna geri dönecek. Bireysel performanslarıyla tarihe adını yazdırmış olsa da, Fransız kaptan bir sonraki büyük uluslararası turnuva geldiğinde bu golleri takım başarısına dönüştürmeyi hedefleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun