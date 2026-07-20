Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappé, rekor kıran 2026 sezonunun ardından tarihi ikinci Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünü kazandı

Mbappé, sekiz maçta attığı on golle turnuvanın en golcü oyuncusu olarak 2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Real Madrid’in forveti, 1970’de Müller’den bu yana tek bir Dünya Kupası’nda 10 gol atan ilk oyuncu olarak, milli kariyerinde bir başka olağanüstü başarıya imza attı.

Fransa kaptanı, İngiltere ile oynanan üçüncülük maçında bu rekorun sahibi oldu; Les Bleus’un dramatik bir şekilde 6-4 mağlup olmasına rağmen iki gol attı. Fransa, daha sonra şampiyon olacak İspanya’ya yarı finalde elenerek finale yükselmeyi başaramadı; bu durum, Mbappe’nin bireysel başarılarının, takımın hayal kırıklığı yaratan performansının gölgesinde kalmasına neden oldu.







