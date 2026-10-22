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“Fransa'nın en iyi oyuncusu”: Eski Monaco yıldızı, Chelsea ve Liverpool'un transfer hedefindeki Lamine Camara'nın hâlâ Ligue 1'de olmasına şaşırdı; Premier League'e ilişkin tahminde bulundu
Camara'nın piyasa değeri artık yaklaşık 55 milyon avro
Camara, ülkesindeki Generation Foot'tan ancak Şubat 2023'te ayrılmış olmasına rağmen kısa sürede adını duyurdu. O dönemde Fransa'ya transfer oldu ve Metz, açıkça görülen potansiyeline yatırım yapan ilk kulüp oldu.
Yetenekli genç oyuncunun Monaco'nun dikkatini çekmesi için Ligue 1'de geçirdiği tek bir sezon yeterli oldu. Monaco, Temmuz 2024'te 15 milyon avroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) bir paketle transferi gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.
Camara'nın değerinin şu anda yaklaşık 55 milyon avro (46 milyon sterlin/62 milyon dolar) olduğu düşünüldüğünde, Monaco bu transferden büyük bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Avrupa'nın dört bir yanındaki önde gelen kulüpler, imzası en çok aranan oyuncuyu kadrosuna katmak için bu bedeli ödemeye hazır.
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Transfer 2026'da neden gerçekleşmedi?
İngiltere'deki takımlar 2026'da bu yarıştan galip çıkacak gibi görünüyordu ancak son süre dolmadan hiçbir anlaşma tamamlanmadı. Bu nedenle Camara şimdilik Fransız futbolunda kalıyor.
Kaliteli orta saha oyuncusu için resmî teklif sunan kulüplerden biri de Crystal Palace'tı. 2027 boyunca oyuncuya yönelik ilginin artması bekleniyor. Daha önce Monaco ile tüm şartları hazırlamış olan Chelsea'nin de yeniden devreye girmesi bekleniyor.
Folarin Balogun'un Everton ile görüşmelerden çekilme kararı, Ligue 1 ekibinin satış konusundaki tutumunu yeniden değerlendirmesine yol açtı. Kulüp, uzaktan gelen ilgiye ancak bir süre daha direnebileceğinin farkında.
Camara, Premier League yıldızı olacak mı?
Kendisine Camara'yı Premier League'de görüp görmediği sorulan, BetVictor Online Casino ile iş birliği kapsamında konuşan eski Monaco yıldızı Grimandi, GOAL'e şunları söyledi: “Hâlâ Monaco'da olmasına şaşırıyorum, hem de çok şaşırıyorum. Geçen sezon Monaco'dan ayrılmasını bekliyordum.
“Fransa'nın en iyi oyuncusu. [Senegal teknik direktörü] Patrick Vieira'ya, ‘Bu oyuncuya sahip olma şansın var’ dedim, çünkü çok ama çok iyi bir oyuncu ve tutumu harika. Patrick'in millî takımında böyle bir oyuncunun olması büyük bir avantaj. Şu anda Monaco'nun en iyi oyuncusu o.
“Bana göre Elliot Anderson ve Declan Rice şu anda hâlâ ondan daha iyi, ama kendi pozisyonunun en iyi oyuncularından biri olabilir. Çok kaliteli.
“Biraz daha öğrenmek için Monaco'da bir sezon daha kalması belki de kötü bir şey değildir, çünkü Avrupa kupalarında oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi olmasa bile öğrenmeye ve gelişmeye devam edebilir. Ama gelecek sezon kesinlikle üst düzey bir kulübe gitmeli ve orada iyi performans gösterecektir.”
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Orta saha oyuncusu için istenen bedel yükselmeye devam ediyor
Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyen Camara, bu sezon Monaco ile Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Monaco, Avrupa kupalarına dönüşünü perşembe günü Bundesliga ekibi Freiburg'u konuk ederek yapacak.
Senegalli yıldız için ocak ayında daha fazla teklif gelebilir. Bu da mevcut kulübünün kararlılığını sınayabilir. Camara paha biçilmez tecrübeler edinmeye devam ettikçe kendisi için istenen bonservis bedeli de yalnızca yükselecek.
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