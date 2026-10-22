Camara, ülkesindeki Generation Foot'tan ancak Şubat 2023'te ayrılmış olmasına rağmen kısa sürede adını duyurdu. O dönemde Fransa'ya transfer oldu ve Metz, açıkça görülen potansiyeline yatırım yapan ilk kulüp oldu.

Yetenekli genç oyuncunun Monaco'nun dikkatini çekmesi için Ligue 1'de geçirdiği tek bir sezon yeterli oldu. Monaco, Temmuz 2024'te 15 milyon avroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) bir paketle transferi gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Camara'nın değerinin şu anda yaklaşık 55 milyon avro (46 milyon sterlin/62 milyon dolar) olduğu düşünüldüğünde, Monaco bu transferden büyük bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Avrupa'nın dört bir yanındaki önde gelen kulüpler, imzası en çok aranan oyuncuyu kadrosuna katmak için bu bedeli ödemeye hazır.