Fransa'nın Dünya Kupası yıldızı, 43 milyon sterlinlik olası transfer öncesinde Arsenal ile "kişisel şartlarda anlaştı"

Haberlere göre Mikel Arteta, bu 25 yaşındaki güçlü oyuncuyu, şu anda İngiltere'nin orta saha oyuncusu Declan Rice'ın omuzlarındaki savunma yükünü hafifletmek için ideal bir taktiksel çözüm olarak görüyor. Kone'nin topu yüksek hızda ileriye taşıma konusundaki olağanüstü yeteneği, Arsenal'in orta sahasına ekstra bir dinamizm katabilir. Bu transfer, daha yavaş oyun stiliyle Arteta'nın akıcı sistemine giderek daha az uyum sağladığı düşünülen Martin Zubimendi'ye karşı oldukça farklı bir teknik alternatif sunacaktır.