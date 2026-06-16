AFP
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Fransa'nın Dünya Kupası yıldızı, 43 milyon sterlinlik olası transfer öncesinde Arsenal ile "kişisel şartlarda anlaştı"
Arsenal orta saha transferi için harekete geçti
Kuzey Londra ekibi, büyük beğeni toplayan Fransız milli oyuncuyu kadrosuna katma çabalarında önemli ilerleme kaydetti. Corriere della Sera’nın haberine göre Kone, başlangıçta Paris Saint-Germain’e yaz transfer döneminde yüksek ücretli bir geçişi tercih etmiş ve ardından Atlético Madrid’in ilgisini reddetmişti. Ancak Fransız şampiyonu, ilgisini resmileştirme niyetinde olmadığını gösterince Arsenal bu fırsatı değerlendirerek, oyuncunun menajerleriyle Emirates’e transferi konusunda bir anlaşma yapmak üzere görüşmelere başladı.
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Roma mali baskı altında
Serie A ekibi, katı Finansal Fair Play yükümlülüklerini yerine getirmek için 30 Haziran'dan önce bir satış gerçekleştirme konusunda yoğun baskı altında. Kulüp, Gian Piero Gasperini yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan yıldız orta saha oyuncusu için başlangıçta 50 milyon avroluk kesin bir fiyat belirlemişti. Ancak, ay sonu son tarihinden önce mali dengeleri sağlamaya yönelik acil ihtiyaçları nedeniyle, transfer uzmanları 45 milyon avro civarında bir uzlaşma paketinin başarılı olabileceğine inanıyor.
Arteta, dinamik bir alternatif arıyor
Haberlere göre Mikel Arteta, bu 25 yaşındaki güçlü oyuncuyu, şu anda İngiltere'nin orta saha oyuncusu Declan Rice'ın omuzlarındaki savunma yükünü hafifletmek için ideal bir taktiksel çözüm olarak görüyor. Kone'nin topu yüksek hızda ileriye taşıma konusundaki olağanüstü yeteneği, Arsenal'in orta sahasına ekstra bir dinamizm katabilir. Bu transfer, daha yavaş oyun stiliyle Arteta'nın akıcı sistemine giderek daha az uyum sağladığı düşünülen Martin Zubimendi'ye karşı oldukça farklı bir teknik alternatif sunacaktır.
- AFP
Adaylık başvurusu öncesinde Dünya Kupası tanıtımı
Fransa, Senegal ile oynayacağı zorlu açılış maçıyla Dünya Kupası macerasına başlarken, Kone öncelikli olarak milli takım görevlerine odaklanacak. Oyuncunun menajerleri, İtalyan kulübünün ay sonundaki mali transfer süresi dolmadan bu transferi bir an önce sonuçlandırmaya kararlı. Arsenal ise bu önemli transferi sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmek için resmi ilk teklifinin zamanlamasını ve şartlarını dikkatli bir şekilde belirlemeli.