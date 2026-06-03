Fransa'nın Dünya Kupası öncesi takım fotoğrafında Rayan Cherki'nin komik pozu, taraftarları kahkahalara boğdu

İnternet bu tuhaf durumu hemen yakaladı; fotoğraf yayınlandıktan birkaç dakika içinde binlerce paylaşım ve beğeni aldı. X platformundaki bir taraftar “Cherki iyi mi?” diye sordu; bir diğeri ise bu duruş karşısında şaşkınlık yaşadı ve “Cherki ne yapıyor? Bu ne poz böyle? Lmao.” diye yorum yaptı.

Kanat oyuncusunun neden bu kadar fiziksel sıkıntı içinde olduğu konusunda teoriler ortaya çıkınca eğlence devam etti. Bir taraftar "Lütfen Cherki'nin tuvalete gitmesine izin verin" diye şaka yaparken, bir diğeri ise sadece "Cherki'nin hiç normal bir anı olamaz mı?" diye iç geçirdi. Diğerleri ise arkasında duranları engellememek için alçak durmaya çalıştığını öne sürdü, ancak bu, memlerin viral dalgasını durdurmaya yetmedi.







