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Fransa'nın Dünya Kupası öncesi takım fotoğrafında Rayan Cherki'nin komik pozu, taraftarları kahkahalara boğdu
Manchester City yıldızının viral anı
Takım, geleneksel turnuva öncesi uğurlama töreni için Clairefontaine'de toplandığında, ortamın ulusal gururla dolu olması bekleniyordu. Ancak sosyal medya kullanıcılarının dikkati, resmi fotoğrafın ön sırasında oldukça rahatsız görünümlü bir çömelme pozisyonunda yakalanan 22 yaşındaki oyun kurucuya hızla kaydı.
Çeşitli resmi platformlarda paylaşılan fotoğrafta, Cherki kadrajın sağ alt köşesinde gergin bir şekilde duruyor. Takım arkadaşları doğal bir şekilde dururken, City yıldızının sert duruşu, çevrimiçi taraftarlar arasında şakacı bir endişe dalgasına yol açtı. Bu, saha dışı davranışlarıyla manşetlere ilk kez çıkışı değil; kısa süre önce Manchester City'nin FA Cup kupasını kaldırırken Prens William ile çekmiş olduğu küstah bir selfie ile viral olmuştu.
Taraftarlar 'garip' takım fotoğrafına tepki gösterdi
İnternet bu tuhaf durumu hemen yakaladı; fotoğraf yayınlandıktan birkaç dakika içinde binlerce paylaşım ve beğeni aldı. X platformundaki bir taraftar “Cherki iyi mi?” diye sordu; bir diğeri ise bu duruş karşısında şaşkınlık yaşadı ve “Cherki ne yapıyor? Bu ne poz böyle? Lmao.” diye yorum yaptı.
Kanat oyuncusunun neden bu kadar fiziksel sıkıntı içinde olduğu konusunda teoriler ortaya çıkınca eğlence devam etti. Bir taraftar "Lütfen Cherki'nin tuvalete gitmesine izin verin" diye şaka yaparken, bir diğeri ise sadece "Cherki'nin hiç normal bir anı olamaz mı?" diye iç geçirdi. Diğerleri ise arkasında duranları engellememek için alçak durmaya çalıştığını öne sürdü, ancak bu, memlerin viral dalgasını durdurmaya yetmedi.
Mbappé ve Macron aynı sahneyi paylaşıyor
Fransız futbolunun en seçkin isimlerinin yer aldığı bu yıldızlar geçidinde gündeme gelen tek isim Cherki değildi. Real Madrid’in süperstarı Kylian Mbappé de göze çarpan konumu ile dikkatleri üzerine çekti. Eski PSG oyuncusu, Cumhurbaşkanı Macron’un hemen önünde duruyordu; bu durum, bazı taraftarların milli takım kaptanının varlığının devlet başkanınınkinden daha ağır bastığını düşünerek şaka yapmasına neden oldu.
- AFP
Deschamps, sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya
Takım fotoğrafı neşeli bir nefes aldırsa da, Fransız kampındaki hava önlerindeki ciddi göreve odaklanmış durumda. Didier Deschamps, başta önemli fiziksel sorunlar olmak üzere bir dizi zorluğun üstesinden gelmek zorunda. Arsenal’in savunma direği William Saliba, turnuva sonrasında sırt ameliyatı olmak zorunda kalabilir; ancak sağlık ekibi, oyuncunun Kuzey Amerika’daki önümüzdeki mücadeleye katılabileceğini onayladı.
Tıbbi sorunların ötesinde, Deschamps'ın egosu yüksek ve son derece yetenekli bir grubu yönetmekle de işi başından aşkın. Mbappe, Ballon d’Or kazananı Ousmane Dembele, Marcus Thuram ve golcü Jean-Philippe Mateta'nın yanı sıra Michael Olise, Bradley Barcola ve Desire Doue gibi yükselen yetenekler de forma giymek için rekabet ederken, Deschamps'ın elinde bolca hücum seçeneği bulunuyor.
Bu kadar çok oyuncunun ilk 11'de yer almak için rekabet ettiği bu Fransız hücum hattı, turnuvanın en korkulan hücum hattı olmaya aday görünüyor. Grup I'deki ilk maçlarında Senegal ile karşılaşmaya hazırlanırken, Deschamps'ın kadrosunu başarılı bir şekilde dengeleyebilmesi ve Cherki ile takım arkadaşlarının saha dışında halkın hayal gücünü ele geçirdikleri kadar etkili bir şekilde sahada da ayaklarını yere basabilmeleri umuluyor.