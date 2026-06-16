Fransa’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

2026 Dünya Kupası’nın Kuzey Amerika’da düzenlenecek olması nedeniyle Nike ve Fransa Futbol Federasyonu, tarihten ilham alarak iki ülkeyi birbirine bağlayan en ikonik sembollerden biri olan Özgürlük Anıtı’ndan esinlenerek bir koleksiyon hazırladı. Sonuçta, miras ve yeniliğin cesur bir karışımı ortaya çıktı; Les Bleus’un geleneksel kimliği, taze ve modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlandı.

Birinci sınıf detaylara sahip zarif lacivert iç saha formasıdan, Fransa’nın daha önce giydiği hiçbir şeye benzemeyen cesur nane yeşili deplasman formasına kadar, bu formalar turnuva öncesinde şimdiden büyük yankı uyandırıyor.

Tasarım detayları, satış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Fransa’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

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Alışveriş: Fransa'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları