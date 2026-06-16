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France 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

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Fransa’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Dünya Kupası
Fransa

Fransa, 2026 Dünya Kupası için forma tasarımlarını açıkladı – ve bu formalar hiç de sıradan değil.

2026 Dünya Kupası’nın Kuzey Amerika’da düzenlenecek olması nedeniyle Nike ve Fransa Futbol Federasyonu, tarihten ilham alarak iki ülkeyi birbirine bağlayan en ikonik sembollerden biri olan Özgürlük Anıtı’ndan esinlenerek bir koleksiyon hazırladı. Sonuçta, miras ve yeniliğin cesur bir karışımı ortaya çıktı; Les Bleus’un geleneksel kimliği, taze ve modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlandı.

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Birinci sınıf detaylara sahip zarif lacivert iç saha formasıdan, Fransa’nın daha önce giydiği hiçbir şeye benzemeyen cesur nane yeşili deplasman formasına kadar, bu formalar turnuva öncesinde şimdiden büyük yankı uyandırıyor.

Tasarım detayları, satış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Fransa’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

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Alışveriş: Fransa'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

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    Fransa Ev Forması

    Fransa, 2026 sezonu için köklerine sadık kalıyor, ancak buna lüks bir dokunuş katıyor.

    Ev sahibi forması, derin bir “Game Royal” mavisi renkte tasarlanmış ve armanın yanı sıra Nike swoosh logosu üzerindeki metalik bakır detaylarla zenginleştirilmiş. Renk seçimi de rastgele değil; bakır detaylar, oksitlenmeden önceki Özgürlük Anıtı’nın orijinal malzemesine bir gönderme niteliğinde.

    Tasarım açısından Nike, sınırları zorlamış. Forma, FFF’den ilham alan grafiklerin yer aldığı ton sür ton bir desenle kaplı ve bu da ona önceki turnuva formalarına kıyasla daha dokulu ve modaya uygun bir hava katıyor. Önü beyaz, arkası lacivert renge doğru solan modern bir polo yaka, ince üç renkli detaylarla tamamlanarak forma klasik bir hava katıyor.

    Bu, Fransa’nın geleneksel görünümünün sade bir evrimidir; ilk bakışta tanıdık gelse de yakından bakıldığında detaylarla doludur.

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    Fransa Deplasman Forması

    Ev forması temkinli bir yaklaşım sergilerken, deplasman forması ise tam tersini yapıyor.

    Fransa, ülke tarihinde bir ilk olan nane yeşili bir zemin rengiyle cesur bir adım atmış; bu renk, bakır rengi logolar ve detaylarla birleştirilmiştir. Bu renk kombinasyonu, Özgürlük Anıtı’nın oksitlenmiş yüzeyine doğrudan atıfta bulunarak, Fransız-Amerikan tarihinin daha geniş temasına bağlanmaktadır.

    İçeride “Liberté” konsepti olarak adlandırılan bu forma, 1886 yılında Fransa tarafından hediye edilen heykelin de simgelediği gibi, Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kültürel bağı kutluyor.

    Son rötuşlar arasında kol manşetlerindeki üç renkli vurgular ve bakır efektli arma yer alıyor; bu detaylar, 2026 Dünya Kupası döngüsünün en ayırt edici tasarımlarından biri olan bu formayı dengelemeye yardımcı oluyor.

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