Angelica Daujotas

Çeviri:

Fransa'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Fransa, 2026 Dünya Kupası formalarını tanıttı – ve bu formalar hiç de sıradan değil.

Turnuva Kuzey Amerika’ya taşınırken, Nike ve Fransa Futbol Federasyonu tarihten ilham alarak, iki ülkeyi birbirine bağlayan en ikonik simgelerden biri olan Özgürlük Anıtı’ndan esinlenen bir koleksiyon hazırladı. Sonuçta, miras ve yeniliğin cesur bir karışımı ortaya çıktı; Les Bleus’un geleneksel kimliği, taze ve modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlandı.

Birinci sınıf detaylara sahip zarif lacivert iç saha forması ve Fransa'nın daha önce giydiği hiçbir şeye benzemeyen cesur nane yeşili deplasman forması ile bu formalar, turnuva öncesinde şimdiden ciddi bir ilgi görüyor.

Tasarım detayları, çıkış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Fransa'nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

    Fransa Ev Forması

    Fransa, 2026 sezonu için köklerine sadık kalıyor, ancak buna lüks bir dokunuş katıyor.

    Ev sahibi forması, arması ve Nike swoosh logosu üzerindeki metalik bakır detaylarla zenginleştirilmiş koyu "Game Royal" mavisi renkte. Renk seçimi de rastgele değil; bakır detaylar, oksitlenmeden önceki Özgürlük Anıtı'nın orijinal malzemesine bir gönderme niteliğinde.

    Tasarım açısından Nike, işleri bir adım öteye taşıdı. Forma, FFF'den ilham alan grafiklerin yer aldığı tonlu bir desenle kaplı ve önceki turnuva formalarına göre daha dokulu, modaya uygun bir hava katıyor. Önü beyaz, arkası lacivert renge dönüşen modern polo yaka, ince üç renkli detaylarla tamamlanarak klasik bir hava katıyor.

    Bu, Fransa'nın geleneksel görünümünün sade bir evrimidir; ilk bakışta tanıdık gelir, ancak yakından bakıldığında detaylarla doludur.

    Fransa Deplasman Forması

    Ev forması temkinli bir yaklaşım sergilerken, deplasman forması tam tersini yapıyor.

    Fransa, ülke tarihinde bir ilk olan nane yeşili bir zemin üzerine bakır renkli logolar ve detaylar ekleyerek cesur bir adım attı. Renk seçimi, Özgürlük Anıtı'nın oksitlenmiş yüzeyine doğrudan atıfta bulunarak, Fransız-Amerikan tarihinin daha geniş temasına bağlanıyor.

    İçeride "Liberté" konsepti olarak adlandırılan bu forma, 1886 yılında Fransa tarafından hediye edilen heykelin kendisi ile Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kültürel bağı kutluyor.

    Son rötuşlar arasında kol manşetlerindeki üç renkli vurgular ve bakır efektli arma yer alıyor; bunlar, 2026 Dünya Kupası döngüsünün en ayırt edici tasarımlarından biri olan bu formayı dengelemeye yardımcı oluyor.

    Beğen ya da beğenme, bu bir ifade.

