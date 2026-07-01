Dünya Kupası’nda sayısız forvetiyle göz kamaştıran Fransa’da, oyunun anahtarı Adrien Rabiot’ya emanet. Takımın belkemiği o: oyun kurucu rolü, ileri-geri koşular, forvetlere ve savunmacılara destek. Tchouameni ile oluşturduğu ikili harika işliyor ve Deschamps’ın 4-2-3-1 sisteminin mükemmel bir şekilde işlemesini sağlıyor. Milan’ın orta saha oyuncusu, Real Madrid’li orta saha oyuncusuyla mükemmel bir uyum yakaladı; bu, Fransız oyuncunun geleceğine dair bazı belirsizliklerin olduğu bir yaz ve önümüzdeki sezon öncesinde, Rossoneri açısından da çok olumlu bir mesaj niteliğinde.
Çeviri:
Fransa milli takımında muhteşem bir performans sergileyen Rabiot, orta sahada ikili sistemde de oynayabilir: Milan, Allegri ve Napoli arasında, onun geleceği ne olacak?
Norveç-Fransa maçının ardından Rabiot, Milan’daki geleceği hakkında sorulara yanıt verdi. "Şu anda Dünya Kupası'nı düşünüyorum, sonra bakarız," diye gizemli bir cevap verdi. Zaten eski Juventus oyuncusunun Allegri ile ne kadar yakın olduğu ve tam da bu Livorno doğumlu teknik direktör sayesinde İtalya'ya geri döndüğü biliniyor. Marsilya'da Rowe ile yaşadığı tartışmanın ardından Allegri, geçen yaz transfer döneminin son anlarında, Eylül 2025'te onu rakiplerinden koparmıştı. Bu sezginin daha sonra büyük bir başarı olduğu ortaya çıktı: Fransız oyuncu üç yıllık bir sözleşme imzalamış ve Milan’ın tuhaf sezonunda en iyi performans gösteren isimlerden biri olmuştu. Sezonun üzücü sonu, Şampiyonlar Ligi’ne katılamama ve bunun sonucunda teknik direktörün görevden alınması senaryoları değiştirdi ve şimdi Rabiot’un geleceği de belirsiz hale geldi.
Milan’da birkaç gün içinde her şey değişti. Takımın dizginleri artık Ruben Amorim’in elinde ve Portekizli teknik adam, muhtemelen Modric’sizve yine orta sahada görev alması gereken Rabiot ile birlikte daha genç oyunculardan oluşan yeni bir dönem başlatmak zorunda kalacak. Peki, Rabiot takımda kalacak mı? Eski Manchester United oyuncusuyla bir görüşme gerçekleşti ve bu görüşmede Amorim, Fransız oyuncu da dahil olmak üzere tüm yıldız oyuncuları takımda tutmayı hedeflediğini yineledi.
31 yaşındaki eski PSG oyuncusu, yeni bir karar vermek zorunda: Milan projesine yeniden katılmak mı, yoksa yeni hedeflerin ve eski aşklarıyla yeniden bir araya gelme olasılıklarının kapısını açmak mı? Onu hem Juventus hem de Milan formasıyla çalıştırmış olan Allegri, aslında 1995 doğumlu oyuncuyu Napoli'nin mavi-beyaz formasıyla da yeniden kadrosunda görmek istiyor: Şu an için pek somut olmayan bir olasılık olsa da, Napoli'nin Anguissa ve De Bruyne gibi bazı oyuncuların transferlerini resmileştirmesi durumunda bu ihtimal yeniden önem kazanabilir. Max, onu nasıl kullanacağını çok iyi bilir, ancak Deschamps gibi onu takımının merkezine yerleştirmek isteyen Amorim ile rekabet etmek zorunda kalacak.
Fransa’da olduğu gibi, Portekizli teknik adam da Rabiot’un 3’lü orta saha düzeninde orta saha oyuncusu rolünden, oyun kurucu ve top kesici görevleri üstlenen iç orta saha oyuncusu rolüne geçmesi gereken bir orta saha düzeni tasarlıyor. Buna ek olarak, Veronique’in oğlu olan Rabiot’un doğal hücum ve forvet hattına girme eğilimleri de var; Rabiot, yıllar geçtikçe hem futbolcu hem de insan olarak giderek daha olgunlaşıyor ve kendini tamamlıyor. “Çılgın at”tan Milan’ın vazgeçilmezine dönüşen Rabiot, pes etmiyor, aksine yeniden yükselişe geçiyor.