Fransa milli takımında muhteşem bir performans sergileyen Rabiot, orta sahada ikili sistemde de oynayabilir: Milan, Allegri ve Napoli arasında, onun geleceği ne olacak?

31 yaşındaki eski PSG oyuncusu, yeni bir karar vermek zorunda: Milan projesine yeniden katılmak mı, yoksa yeni hedeflerin ve eski aşklarıyla yeniden bir araya gelme olasılıklarının kapısını açmak mı? Onu hem Juventus hem de Milan formasıyla çalıştırmış olan Allegri, aslında 1995 doğumlu oyuncuyu Napoli'nin mavi-beyaz formasıyla da yeniden kadrosunda görmek istiyor: Şu an için pek somut olmayan bir olasılık olsa da, Napoli'nin Anguissa ve De Bruyne gibi bazı oyuncuların transferlerini resmileştirmesi durumunda bu ihtimal yeniden önem kazanabilir. Max, onu nasıl kullanacağını çok iyi bilir, ancak Deschamps gibi onu takımının merkezine yerleştirmek isteyen Amorim ile rekabet etmek zorunda kalacak.





Fransa’da olduğu gibi, Portekizli teknik adam da Rabiot’un 3’lü orta saha düzeninde orta saha oyuncusu rolünden, oyun kurucu ve top kesici görevleri üstlenen iç orta saha oyuncusu rolüne geçmesi gereken bir orta saha düzeni tasarlıyor. Buna ek olarak, Veronique’in oğlu olan Rabiot’un doğal hücum ve forvet hattına girme eğilimleri de var; Rabiot, yıllar geçtikçe hem futbolcu hem de insan olarak giderek daha olgunlaşıyor ve kendini tamamlıyor. “Çılgın at”tan Milan’ın vazgeçilmezine dönüşen Rabiot, pes etmiyor, aksine yeniden yükselişe geçiyor.