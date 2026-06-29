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Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, kısa bir aradan sonra göreve dönerken annesinin vefatı nedeniyle ‘derinden sarsıldı’
Deschamps, yaşadığı kişisel trajediyi anlattı
Fransa’nın İsveç ile oynayacağı son 32 turu maçı öncesinde konuşan Deschamps, annesinin vefatının ardından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Dünya Kupası şampiyonu, son derece zorlu bir dönemde ailevi meselelerle ilgilenmek üzere ABD’deki kampı geçici olarak terk edip Fransa’ya dönmek zorunda kalmış ve grup aşamasının son maçını kaçırmıştı.
"Nasıl mıyım? İyiyim. Elbette yıkıldığım, çok zor günler geçirdim," diye itiraf eden Deschamps, M6 kanalına verdiği demeçte şunları ekledi: "Ancak hem kendi ruh sağlığım hem de Fransa milli takımının iyiliği için ayrılmak zorundaydım. Sonrasında da gerekli olan her şey yapıldı."
- AFP
Yedek kulübesinde teselli bulmak
Büyük kişisel kaybına rağmen Deschamps, dikkatini yeniden mesleki görevlerine yöneltmeyi tercih etti. Dünya Kupası mücadelesinin zorluklarının ve eleme turları için gereken yoğun hazırlıkların, yas sürecini atlatmasında gerekli bir dikkat dağıtıcı unsur olduğunu düşünüyor.
57 yaşındaki teknik direktör, “Geri döndüğümden beri İsveç maçı hazırlıklarına yeniden başladım,” diye devam etti. “Zihnimi başka şeylerle meşgul etmek iyi geliyor.” Deschamps’ın dönüşü, uzun süredir takımın başında olan teknik direktörlerine tam destek veren oyuncular tarafından büyük bir sıcaklıkla karşılandı.
Teknik direktörsüz mükemmel grup aşaması performansı
Deschamps’ın yokluğunda, teknik ekibi ve oyuncuları performans seviyesinin düşmemesini sağladı. Les Bleus, Norveç’i 4-1 mağlup ederek I Grubu’ndaki kusursuz galibiyet serisini sürdürdü; bu başarı, turnuvanın son turlarında yaşanacak yüksek baskı ortamına hazırlanan teknik direktörü memnun etti.
"Birinci sırada yer almak hedefimizdi. Dokuz puanla bu galibiyeti elde etmek, bonus puanı getirmese de, daha önce hiç başaramadığımız bir şeydi," diye açıkladı Deschamps. "Maçları kazanmak her zaman iyidir. İlk hedefimize ulaştık."
Norveç’e karşı alınan bu galibiyet, Fransa’nın en yüksek ivmeyle son 32 turuna yükselmesini sağladı.
- AFP
Deschamps’ın Fransa’daki son serüveni
Deschamps, 2012 yılında Les Bleus’un başına geçtiğinden bu yana Fransa milli takımında son derece başarılı bir teknik direktörlük kariyerine sahiptir. Uzun süren görev süresi boyunca 57 yaşındaki teknik adam, 182 uluslararası maça çıkmış, 119 galibiyet ve 32 beraberlik elde ederken, sadece 31 mağlubiyet yaşamıştır."
2018'de Fransa'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan ve 2022 turnuvasında Arjantin'e karşı dramatik bir penaltı atışları sonucu yenilerek finale kadar yükselen Deschamps, mevcut sözleşmesinin önümüzdeki ay resmi olarak sona erecek olması nedeniyle, milli takım kariyerinin sonunu bir başka Dünya Kupası şampiyonluğuyla taçlandırmaya son derece kararlı.