Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, kısa bir aradan sonra göreve dönerken annesinin vefatı nedeniyle ‘derinden sarsıldı’

Büyük kişisel kaybına rağmen Deschamps, dikkatini yeniden mesleki görevlerine yöneltmeyi tercih etti. Dünya Kupası mücadelesinin zorluklarının ve eleme turları için gereken yoğun hazırlıkların, yas sürecini atlatmasında gerekli bir dikkat dağıtıcı unsur olduğunu düşünüyor.

57 yaşındaki teknik direktör, “Geri döndüğümden beri İsveç maçı hazırlıklarına yeniden başladım,” diye devam etti. “Zihnimi başka şeylerle meşgul etmek iyi geliyor.” Deschamps’ın dönüşü, uzun süredir takımın başında olan teknik direktörlerine tam destek veren oyuncular tarafından büyük bir sıcaklıkla karşılandı.