Fransa, Mbappé için endişeli: Ayak bileğine buz uygulandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı, durumu nasıl? İspanya ya da Belçika maçlarında oynayabilecek mi?

Ardından, basın toplantısında şunları ekledi:





"Yarı finale kalmak her zaman güzel bir şey. Bence bu, takım olarak bizim için önemli bir adım. Çok mutluyuz. Tecrübeli oyuncularımız için bu üçüncü kez oluyor. Şu anda sadece nasıl toparlanacağımıza ve maçımıza nasıl hazırlanacağımıza odaklanıyorum. Elbette maçı izleyeceğiz çünkü hepsini izliyoruz. Ama bir tercihim yok. Çünkü ne olursa olsun, sonuçta bu bir rövanş maçı olacak. Eğer rakibimiz Belçika olursa, onlar rövanş isteyecek. İspanya olursa, biz rövanş isteyeceğiz. Yani hayır, benim bir tercihim yok.”





“Kendimi iyi hissediyorum. Bu, çok sevdiğim bir takım, bir grup. Bu takımda yıllardır tanıdığım, arkadaş olduğum birçok oyuncu var. Beni biraz da tecrübeli bir oyuncu olarak gören genç oyuncular da var. Duygusal açıdan takıma her zaman iyi örnek olmalıyım; çünkü kampta futbol oynamayı bilen bir oyuncuyum ve aynı zamanda takımda dünya çapında en fazla maça çıkan oyuncuyum. Dünya çapında oynamanın ne demek olduğunu biliyorum ve bunu takım arkadaşlarıma aktarmalıyım.”