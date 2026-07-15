Fransa, Mbappé: "Adam adama oynamalıydık. Rodri ve Fabian'ın çok fazla zamanı vardı"

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından televizyonlara konuştu: "Çok fazla teknik hata yaptık. Bu, bir Dünya Kupası yarı finaline yakışır bir performans değildi."





"Maçın başında orta sahada sürekli üçe karşı iki kalıyorduk. İspanya karşısında bu durum zorlu: Rodri ve Fabian'ın oyun kurmak için çok fazla zamanı vardı. İşte bu noktada, pres konusunda iletişim kurmada başarısız olduk."





"Amacımız, onların o sahte ritmi kurmalarını engellemek için yüksek pres uygulamaktı. Bunu başaramadık. Bence adam adama oynamalı ve onları bizimle birlikte koşmaya zorlamalıydık."



