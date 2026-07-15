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Gianluca Minchiotti

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Fransa, Mbappé: "Adam adama oynamalıydık. Rodri ve Fabian'ın çok fazla zamanı vardı"

Fransa
K. Mbappe
Dünya Kupası

Fransa'nın yıldız oyuncusu, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından konuştu

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından televizyonlara konuştu: "Çok fazla teknik hata yaptık. Bu, bir Dünya Kupası yarı finaline yakışır bir performans değildi."


"Maçın başında orta sahada sürekli üçe karşı iki kalıyorduk. İspanya karşısında bu durum zorlu: Rodri ve Fabian'ın oyun kurmak için çok fazla zamanı vardı. İşte bu noktada, pres konusunda iletişim kurmada başarısız olduk."


"Amacımız, onların o sahte ritmi kurmalarını engellemek için yüksek pres uygulamaktı. Bunu başaramadık. Bence adam adama oynamalı ve onları bizimle birlikte koşmaya zorlamalıydık."


  • "Topu yüksekten geri kazandığımızda bile, ilk top kontrolümüz bir Dünya Kupası yarı finaline yakışır düzeyde değildi. Ne taktiksel ne de teknik açıdan istediğimiz gibi bir maç oynayamadık."


    "Sorumluluklar mı? Kaptan olarak tüm sorumluluğu üstlenmeliyim ve bunu yapmaktan hiç çekinmiyorum. Objektif olursak, finale çıkmak için gerekeni yapmadık."


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