Goal.com
CanlıBiletler
Michael Olise France 2026Getty Images
Thomas Hindle

Çeviri:

Fransa-Kuzey İrlanda maçı oyuncu değerlendirmeleri: Michael Olise Dünya Kupası'na hazır! Didier Deschamps'ın takımının hazırlık maçlarını şık bir şekilde tamamlamasının ardından Bayern Münih'in yıldızı hat-trick yaptı

Player ratings
Fransa
M. Olise
Dünya Kupası
FEATURES
Fransa - Kuzey İrlanda

Michael Olise üç gol attı ve Fransa, Kuzey İrlanda’nın yarattığı kısa süreli endişeyi aşarak Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarını 3-1’lik rahat bir galibiyetle tamamladı. Bayern Münih’in yıldızı maç boyunca etkili bir performans sergiledi ve hat-trick’ini hak etti; Les Bleus ise pek de zorlanmadan konuk takımı mağlup etti. Fransa’nın ABD’ye gitmeden önce daha iyi bir sonuç elde etmesi zor görünüyor.

Fransa için işler aslında hiç de o kadar karmaşık değildi. Kuzey İrlanda’nın hakkını vermek gerekirse, 40 dakika boyunca rakibini zorladı. Les Bleus, Mbappé-Doué-Dembélé-Olise dörtlüsünü sahaya sürerek neredeyse tam kadroyla sahaya çıktı. Ve ilk yarının neredeyse tamamı boyunca hayal kırıklığına uğradılar. Kuzey İrlanda’nın da iyi anları vardı ve 40. dakikada akıllı bir oyun kuruşunun ardından gol atabilirdi.

Sonra ev sahibi takım devreye girdi. Olise, devre bitiminde ilk golünü attı. Top bir defleksiyonla ayağına düştü ve Olise gerisini halletti, 5 metreden topu ağlara gönderdi. İkinci yarı başlar başlamaz ikinci golünü attı, boşta kalan topa atladı ve çaresiz kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi.

Ancak Kuzey İrlanda bir gol geriye geldi. Golü biraz şans eseri oldu. Shea Charles, Dayot Upamecano'yu geçip geriye doğru pas verdi ve Patrick Kelly, 2 metreden topu ağlara gönderdi. Ancak sonunda Fransa'nın kalitesi ortaya çıktı. Olise, maçı kesinleştiren güzel bir üçüncü gol attı ve konuk takım bir daha iyi bir pozisyon yakalayamadı. Bu maç son derece ikna ediciydi ve Fransa gol yese bile Deschamps mutlu olacaktır.

GOAL, Decathlon Arena'daki Fransa oyuncularını değerlendiriyor...

  • Dayot UpamecanoGetty

    Kaleci ve Savunma

    Mike Maignan (6/10):

    Gol konusunda elinden bir şey gelmedi, ancak bunun dışında sağlam bir performans sergiledi.

    Theo Hernandez (5/10):

    İki gol şansı yarattı, ancak savunmada biraz tedirgin görünüyordu.

    William Saliba (6/10):

    Geri dönüşünde 45 dakika boyunca düzgün bir performans sergiledi. Arsenal'de geçirdiği uzun sezonun ardından hala süreleri kısıtlanıyor.

    Dayot Upamecano (7/10):

    90 dakikayı tamamladı, en fazla top dokunuşunu yaptı. Rakibin golünde biraz şanssızdı. İlk 11'deki yerini sağlamlaştırması gereken bir performans sergiledi.

    Jules Kounde (6/10):

    İyi bir saat geçirdi. Defansif olarak çok sağlamdı, ancak topu yeterince iyi hareket ettiremedi.

    • Reklam
  • Aurelien Tchouameni Getty

    Orta saha

    Adrien Rabiot (6/10):

    Orta sahada sıradan ve işini iyi yapan bir performans sergiledi - ki bu onun genel olarak yaptığı şey.

    Aurélien Tchouaméni (8/10):

    Orta sahada etkileyici ve çok yönlü bir performans sergiledi. Hem savunma katkıları hem de yaratılan fırsatlar açısından takımına öncülük etti. Kulüp takımından çok milli takımda daha iyi bir performans sergiledi.

    Michael Olise (9/10):

    Ofansif orta saha rolünde her yerdeydi. Üç gol attı. Çok tehlikeli bir futbolcu. Mbappe'den daha belirleyici olabilir.

  • Kylian MbappeGetty

    Saldırı

    Ousmane Dembélé (6/10):

    Biraz zorlandı ve yaratıcılıktan çok, hayati öneme sahip koşu çalışmasına daha fazla zaman ayırdı. Mbappe, onun parlaklığını biraz gölgeliyor.

    Kylian Mbappe (7/10):

    Birkaç kez gol fırsatı yakaladı, rakibini sık sık geçmeyi başardı ve doğru pozisyonlara girdi. Gol atmak dışında her şeyi yaptı.

    Desire Doue (6/10):

    Üç gol şansı yarattı, ancak rakip savunmacıları hiçbir zaman tam anlamıyla alt edemedi.

  • Didier DeschampsGetty

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Malo Gusto (7/10):

    Geçen haftaya göre çok daha eksiksiz bir performans sergileyerek bir asist kaydetti.

    Max Lacroix (6/10):

    45 dakika boyunca düzgün bir performans sergiledi, ama başka bir şey yapmadı.

    Lucas Digne (6/10):

    Sağ bekte önemli bir performans sergiledi.

    Rayan Cherki (6/10):

    Bazı güzel anlar yaşadı, ancak Olise ile uyumu sorgulanabilir.

    Kouadio Kone (5/10):

    Orta sahada iyi bir performans sergiledi. Tüm paslarını tamamladı.

    Maghnes Akliouche (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    N'Golo Kante (5/10):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Didier Deschamps (7/10):

    Yediği gol dışında, uzun süredir Fransa milli takımını çalıştıran teknik direktörün şikayet edecek pek bir şeyi yok. Takımı, bu yazki turnuvada ses getirecek gibi görünüyor.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN