Fransa için işler aslında hiç de o kadar karmaşık değildi. Kuzey İrlanda’nın hakkını vermek gerekirse, 40 dakika boyunca rakibini zorladı. Les Bleus, Mbappé-Doué-Dembélé-Olise dörtlüsünü sahaya sürerek neredeyse tam kadroyla sahaya çıktı. Ve ilk yarının neredeyse tamamı boyunca hayal kırıklığına uğradılar. Kuzey İrlanda’nın da iyi anları vardı ve 40. dakikada akıllı bir oyun kuruşunun ardından gol atabilirdi.

Sonra ev sahibi takım devreye girdi. Olise, devre bitiminde ilk golünü attı. Top bir defleksiyonla ayağına düştü ve Olise gerisini halletti, 5 metreden topu ağlara gönderdi. İkinci yarı başlar başlamaz ikinci golünü attı, boşta kalan topa atladı ve çaresiz kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi.

Ancak Kuzey İrlanda bir gol geriye geldi. Golü biraz şans eseri oldu. Shea Charles, Dayot Upamecano'yu geçip geriye doğru pas verdi ve Patrick Kelly, 2 metreden topu ağlara gönderdi. Ancak sonunda Fransa'nın kalitesi ortaya çıktı. Olise, maçı kesinleştiren güzel bir üçüncü gol attı ve konuk takım bir daha iyi bir pozisyon yakalayamadı. Bu maç son derece ikna ediciydi ve Fransa gol yese bile Deschamps mutlu olacaktır.

GOAL, Decathlon Arena'daki Fransa oyuncularını değerlendiriyor...