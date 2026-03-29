Fransa, 2026 Dünya Kupası hazırlık maçları kapsamında oynadığı iki maçta da galip gelerek iki galibiyet aldı: ABD'de Brezilya'yı 2-1 mağlup ettikten sonra, Les Bleus Kolombiya'yı 3-1'lik skorla ezdi; Deschamps, yedek oyuncularını sahaya sürerek onlardan çok önemli yanıtlar aldı.
Fransa korkutucu: Yedek kadroyla Kolombiya'yı 3-1 yendi; Doué iki gol attı, Thuram da bir gol kaydetti
MAÇ
Maç ilk dakikalardan itibaren heyecan vericiydi ve sahada birçok çekişmeli an yaşandı. Doué, 30. dakikada Munoz'un Montero'nun arkasına yönlendirdiği uzak mesafeli bir şutla skoru açtı. 41. dakikada, 2023'ten beri milli takımda gol atamayan Inter forveti Marcus Thuram, Akliouche'nin sağdan ortaladığı topu kalecinin boş kalmasıyla kafayla ağlara gönderdi.
İkinci yarıda Doué, yine Thuram'ın asistiyle ikinci golünü attı. Ardından her iki takımda da oyuncu değişiklikleri yapıldı ve bu değişikliklerden biri olan Campaz, 77. dakikada Cafeteros için teselli golünü attı. Maçın bitiminde Mbappé'nin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.
MAÇ SONUÇLARI
KOLOMBİYA-FRANSA 1-3
GOLCÜLER: 30' Doué (F), 41' Thuram (F), 56' Doué (F), 77' Campaz (C)
KOLOMBİYA (4-2-3-1): Montero; Munoz, Sanchez, Cabal, Mojica (63' Machado); Rios (46' Puerta), Lerma; Arias (46' Gomez), Rodriguez (63' Quintero), Diaz (63' Campaz); Suarez (46' Cordoba). Teknik Direktör: Nestor Lorenzo.
FRANSA (4-2-3-1): Samba; Kalulu, Lacroix, Hernandez, Digne; Zaire-Emery (64' Camavinga), Kanté; Akliouche (64' Kolo Muani), Cherki (78' Olise), Doué (63' Ekitike); Thuram (78' Mbappé). Teknik direktör: Didier Deschamps.
SARI KART: Thuram (F), Doué (F), Puerta (C), Camavinga (F)
KIRMIZI KART: -