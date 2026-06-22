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Fransa kaptanı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nın en iyi iki oyuncusu olarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun adını verirken, turnuvanın tüm zamanların en çok gol atma rekoru yarışına da değindi
Fransa kaptanı, bireysel başarıdan çok takımın başarısını ön planda tutuyor
Mbappé, düzenlediği basın toplantısında 2026 Dünya Kupası’nın önde gelen yıldızlarını değerlendirmesi istendi. Real Madrid’in forveti, kendisini futbolun seçkinleri arasına koymak yerine, dünya sahnesinde öne çıkan oyuncular olarak Messi ve Ronaldo’yu gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu, Altın Ayakkabı yarışına dair tartışmaları ve diğer üst düzey forvetlerle yapılan karşılaştırmaları da önemsemedi. Medyanın ilgisi bireysel başarılara odaklanmış olsa da Mbappé, önceliğinin Fransa'nın Dünya Kupası'nda bir kez daha başarılı bir performans sergilemesine yardımcı olmak olduğunu vurguladı.
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Mbappé, Messi ve Ronaldo’ya saygılarını sundu
Mbappe, futbolun en büyük isimleri hakkında konuşurken net bir tavır sergiledi. Fransa milli takım kaptanı, idollerinin uzun kariyerlerini örnek alıp otuzlu yaşlarının sonlarına kadar en üst düzeyde rekabet etmeye devam edebileceği yönündeki iddiaları da reddetti.
Marca'nın aktardığına göre Mbappé, "Messi, Cristiano ile birlikte en iyi oyuncu, bu çok açık," dedi. "Takımımın bir Dünya Kupası daha kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerisi sadece gazetecilerin tartışacağı bir konu. Şu anda Haaland'ı düşünmüyorum; belki onlar bizi düşünüyor olabilir, ama ben Irak'ı düşünüyorum.
"Messi ne kadar başarılı olduğunu gösterdi, bu insanların tartışacağı bir konu, bu iyi bir şey ama benim kafamda yer almıyor. Benim istediğim kupayı eve getirmek. 40 yaşına geldiğimde burada olmayacağım; o zamana kadar beni takımdan atmış olacaklar. Gelecek planları yapmıyorum; sadece şu anı ve Dünya Kupası'nın tadını çıkarmayı düşünüyorum."
Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olma fırsatı sorulduğunda ise şöyle dedi: “Orada olmak her zaman bir zevktir ve asıl önemli olan maçtır çünkü eleme turunu geçmemiz gerekiyor. Leo’nun gol atacağını zaten biliyordum, çünkü o her zaman gol atar. Onun gerisindeyim, ama gol atarsan ona yaklaşırsın; ancak benim için en önemli şey Dünya Kupası’nı kazanmak.”
PSG'nin taktiksel gelişimi ve küresel etkisi
Bireysel rekabetlerin ötesinde Mbappé, modern futboldaki değişen taktiksel eğilimlere de değindi. Son sezonlarda PSG gibi başarılı takımların, futbol dünyasındaki taktiksel düşünceyi nasıl şekillendirdiğini vurguladı. Ancak uluslararası futbolun taktiksel açıdan farklı bir seviyede olduğunu da vurguladı.
"Anın kültürü var. Kazanan takımlar her zaman modern futbola ilham vermiştir," dedi. "Kazanan takım her zaman haklıdır. Futbola başladığımdan beri bizden önce Barcelona'yı ve top hakimiyetine dayalı oyun stilini, sonra Real Madrid'i, şimdi de PSG'nin kontrpresingini taklit etmemiz istendi. Kazananlar her zaman başkalarına ilham vermiştir, ancak uluslararası futbol tamamen başka bir şeydir."
- AFP
Fransa, dikkatini Irak maçına çevirdi
Fransa, Dünya Kupası mücadelesine devam ederken şimdi dikkatini Irak ile oynayacağı maça çeviriyor. Les Bleus, açılış maçında Senegal’i 3-1 mağlup ederek bu maça geliyor; Mbappé bu maçta iki gol attı. Los Blancos’un yıldız oyuncusundan, Fransa’nın eleme turlarına yükselme hedefiyle Irak karşısında takımı bir kez daha zafere taşıması bekleniyor.