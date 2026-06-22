Mbappe, futbolun en büyük isimleri hakkında konuşurken net bir tavır sergiledi. Fransa milli takım kaptanı, idollerinin uzun kariyerlerini örnek alıp otuzlu yaşlarının sonlarına kadar en üst düzeyde rekabet etmeye devam edebileceği yönündeki iddiaları da reddetti.

Marca'nın aktardığına göre Mbappé, "Messi, Cristiano ile birlikte en iyi oyuncu, bu çok açık," dedi. "Takımımın bir Dünya Kupası daha kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerisi sadece gazetecilerin tartışacağı bir konu. Şu anda Haaland'ı düşünmüyorum; belki onlar bizi düşünüyor olabilir, ama ben Irak'ı düşünüyorum.

"Messi ne kadar başarılı olduğunu gösterdi, bu insanların tartışacağı bir konu, bu iyi bir şey ama benim kafamda yer almıyor. Benim istediğim kupayı eve getirmek. 40 yaşına geldiğimde burada olmayacağım; o zamana kadar beni takımdan atmış olacaklar. Gelecek planları yapmıyorum; sadece şu anı ve Dünya Kupası'nın tadını çıkarmayı düşünüyorum."

Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olma fırsatı sorulduğunda ise şöyle dedi: “Orada olmak her zaman bir zevktir ve asıl önemli olan maçtır çünkü eleme turunu geçmemiz gerekiyor. Leo’nun gol atacağını zaten biliyordum, çünkü o her zaman gol atar. Onun gerisindeyim, ama gol atarsan ona yaklaşırsın; ancak benim için en önemli şey Dünya Kupası’nı kazanmak.”