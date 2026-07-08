AFP
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Fransa kampında sorunlar mı baş gösteriyor? PSG yıldızı, Dünya Kupası’nda yeterince süre alamaması nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor
Fas maçı öncesinde takım içi gerginlik
Fransız milli takımı, Philadelphia’da Paraguay’ı 1-0’lık zorlu bir galibiyetle mağlup ettikten sonra Fas ile oynayacağı büyük çeyrek final mücadelesine hazırlanırken, dikkatler sahadan yedek kulübesine kaydı. Get French Football News’ten gelen haberlere göre, PSG’nin orta saha oyuncusu Warren Zaire-Emery, turnuva boyunca kadroda yer almaması nedeniyle “giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor”.
20 yaşındaki oyuncunun, ligde gösterdiği muhteşem performansın ardından son dünya şampiyonu olan takımda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyordu, ancak kadroya alınmadı. Zaire-Emery’nin bu durumla başa çıkmakta “zorlandığı” ve kulüp seviyesinde olağanüstü bir sezon geçirmesine rağmen kadroya seçilmemesi nedeniyle “şaşkınlık” hissettiği bildiriliyor. Fransa'nın başarısına rağmen, orta saha oyuncusu beş maçta henüz bir dakika bile sahaya çıkamadı.
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PSG’nin öne çıkışıyla keskin bir tezat
Zaire-Emery’nin öfkesinin kaynağı, Paris’teki konumundan kaynaklanıyor. Arka arkaya ikinci kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan yıldızlarla dolu PSG kadrosunda, genç oyuncu tüm turnuvalarda 54 maça çıktı ve Luis Enrique için kilit bir isim oldu; hatta sağ bek pozisyonunda bile görev aldı. Çok yönlülüğü ve olgunluğu, onu Parc des Princes’te vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu haline getirdi; bu da milli takımdaki yedek rolüne katlanmasını daha da zorlaştırdı.
Kulüp teknik direktörü, onun kalitesinden kesinlikle hiç şüphe duymadı. Luis Enrique, Şubat ayında bu orta saha oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf ederek onu “harika” bir oyuncu olarak nitelendirdi. İspanyol teknik adam şöyle konuştu: “Warren değişti, ama bu benim sayemde değil, kendisinin sayesinde. O inanılmaz bir oyuncu, her pozisyonda oynayabilir. Bir teknik direktör olarak, onun gibi bir oyuncuya sahip olmak benim için harika bir şey.”
Deschamps’ın kadro seçimi konusunda yaşadığı zorluklar devam ediyor
Deschamps, özellikle Aurelien Tchouameni’nin yokluğunda, Manu Kone ve Adrien Rabiot’dan oluşan orta saha çekirdeğini tercih etti. PSG’li diğer yıldızlar Bradley Barcola, Desire Doue ve Ousmane Dembele, Fransa’nın hücumunda önemli roller üstlenirken, Zaire-Emery ise kadroda dışlanmış durumda. Paraguay ile oynanan fiziksel mücadelenin ortasında onu yedek olarak bile sahaya sürmeme kararı, oyuncunun takım içindeki yalnızlık hissini daha da artırmış görünüyor.
Bu durum, uyluk sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası çeyrek finalini kaçırabilecek olan Tchouameni’nin sakatlık endişeleri göz önüne alındığında özellikle dikkat çekicidir. Real Madrid’in orta saha oyuncusu bu nedenle Paraguay maçında forma giymemişti, ancak Deschamps bunun yerine orta sahada Kone ve Rabiot’yu birlikte oynatmayı tercih etti. Bildirildiğine göre, bu taktiksel dışlanma, risklerin giderek artmasıyla birlikte Zaire-Emery’nin kadrodaki yerini sorgulamasına neden oldu.
- AFP
Tünelin sonunda bir ışık mı var?
Zaire-Emery’nin, Fransa milli takımının teknik kadrosuna hayal kırıklığını doğrudan dile getirme fırsatı bulduğu bildiriliyor. Takımın uyumunu bozacak türden açık bir isyan ya da öfke belirtisi olmasa da, teknik ekip çeyrek finallere hazırlanırken bu konudaki duyguları net bir şekilde ifade edildi. Bununla birlikte, taktiksel değişikliklerden ziyade dış etkenler nedeniyle bir fırsat penceresi açılabilir. Tchouameni’nin fiziksel durumuna ilişkin endişeler sürerken, Zaire-Emery turnuvaya nihayet ciddi bir şekilde başlamak için tetikte bekliyor.
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