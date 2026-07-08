Zaire-Emery’nin öfkesinin kaynağı, Paris’teki konumundan kaynaklanıyor. Arka arkaya ikinci kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan yıldızlarla dolu PSG kadrosunda, genç oyuncu tüm turnuvalarda 54 maça çıktı ve Luis Enrique için kilit bir isim oldu; hatta sağ bek pozisyonunda bile görev aldı. Çok yönlülüğü ve olgunluğu, onu Parc des Princes’te vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu haline getirdi; bu da milli takımdaki yedek rolüne katlanmasını daha da zorlaştırdı.

Kulüp teknik direktörü, onun kalitesinden kesinlikle hiç şüphe duymadı. Luis Enrique, Şubat ayında bu orta saha oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf ederek onu “harika” bir oyuncu olarak nitelendirdi. İspanyol teknik adam şöyle konuştu: “Warren değişti, ama bu benim sayemde değil, kendisinin sayesinde. O inanılmaz bir oyuncu, her pozisyonda oynayabilir. Bir teknik direktör olarak, onun gibi bir oyuncuya sahip olmak benim için harika bir şey.”