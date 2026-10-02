Belirli bölümlerde üstünlüğün ve savunmadaki kırılganlığın öne çıktığı taktik savaşta Fransa, dirençli bir İtalya karşısında bir puanla yetinmek zorunda kaldı. İlk yarı, iki takımın da taktik kilidi açmakta zorlandığı temkinli bir mücadeleye sahne oldu ve ilk 45 dakika golsüz geçildi. Zinedine Zidane'ın ekibi topa sahip olma oranında yüzde 65'lik üstünlük kurdu ancak İtalya'nın uyguladığı derin savunmayı aşacak son pası vermekte sık sık yetersiz kaldı.

Maçın temposu ikinci yarıda yükseldi. Michael Olise, 55. dakikada yaptığı net vuruşla kilidi açtı ve ev sahibi ekibin ısrarını ödüllendirdi. Ancak İtalya oyuna ağırlığını koydukça momentum değişti ve konuk ekip, 68. dakikada Alessandro Bastoni'nin golüyle eşitliği sağladı.

Gece, son bölümde Fransa adına tatsız bir hal aldı. Dayot Upamecano, gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan atıldı ve Fransa, bir puanı koruyabilmek için kapanış anlarında çaresizce savunma yapmak zorunda kaldı.