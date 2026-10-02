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Mohamed Saeed
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Fransa - İtalya maçında oyuncu puanları: Michael Olise parladı ama Dayot Upamecano, sinir bozucu beraberlikte kırmızı kart gördü

Fransa
Player ratings
M. Olise
Z. Zidane
D. Upamecano
Fransa - İtalya
İtalya
UEFA Nations League A

Fransa, Stade de France'ta İtalya ile 1-1 berabere kaldı; Michael Olise'nin açılış golüne Alessandro Bastoni karşılık verdi. Dayot Upamecano'nun maçın son bölümünde kırmızı kart görmesi, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa için sinir bozucu geceyi daha da kötüleştirdi.

Belirli bölümlerde üstünlüğün ve savunmadaki kırılganlığın öne çıktığı taktik savaşta Fransa, dirençli bir İtalya karşısında bir puanla yetinmek zorunda kaldı. İlk yarı, iki takımın da taktik kilidi açmakta zorlandığı temkinli bir mücadeleye sahne oldu ve ilk 45 dakika golsüz geçildi. Zinedine Zidane'ın ekibi topa sahip olma oranında yüzde 65'lik üstünlük kurdu ancak İtalya'nın uyguladığı derin savunmayı aşacak son pası vermekte sık sık yetersiz kaldı.

Maçın temposu ikinci yarıda yükseldi. Michael Olise, 55. dakikada yaptığı net vuruşla kilidi açtı ve ev sahibi ekibin ısrarını ödüllendirdi. Ancak İtalya oyuna ağırlığını koydukça momentum değişti ve konuk ekip, 68. dakikada Alessandro Bastoni'nin golüyle eşitliği sağladı.

Gece, son bölümde Fransa adına tatsız bir hal aldı. Dayot Upamecano, gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan atıldı ve Fransa, bir puanı koruyabilmek için kapanış anlarında çaresizce savunma yapmak zorunda kaldı.

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    Kaleci ve savunma

    Mike Maignan - 6/10

    İtalya, isabetli ve anlamlı şutlar üretmekte zorlanırken ilk saatin büyük bölümünde maçı adeta izledi. Sonunda Bastoni'nin şutunda geçildi ve maç boyunca bir kurtarış yaptı, ancak baskı altında top dağıtımı üst düzey kaldı.

    Jeremy Jacquet - 6/10

    Kanatta yeterince sağlam bir performans sergileyerek Zidane'ın 4-3-3'ünde gereken yapısal genişliği sağladı. Pozisyon disiplinini korudu, takımın yüksek topa sahip olma oranına katkı verdi ancak nadiren yüksek riskli hücum bölgelerine ilerledi.

    Adrien Truffert - 6/10

    Sol tarafta ciddi bir enerji ortaya koydu ve sık sık orta alanda ikinci bir çıkış noktası olarak görev yaptı. İtalya'nın geçişleri değerlendirmeye çalıştığı az sayıdaki pozisyonda geri koşu hızı kritik önem taşıdı ve maçı yüksek sayıda başarılı topla buluşmayla tamamladı.

    Pierre Kalulu - 6/10

    İlk oyun kurulum aşamalarında mükemmel bir soğukkanlılık sergileyerek Fransa'nın yüzde 65'lik topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu. Hava toplarında bire bir mücadelelerini kazandı ancak İtalya'nın beraberlik golünde kısa süreliğine konsantrasyon kaybı yaşayan savunma hattının bir parçasıydı.

    Dayot Upamecano - 5/10

    Bayern Münihli oyuncu için unutulacak bir geceydi. 70 dakika boyunca fiziksel olarak üstün görünse de baskı altında disiplini sarsıldı. 73. dakikada kart gördükten sonra 85. dakikadaki ikinci sarı kartı takımını kırılgan hale getirdi ve istatistiksel olarak fena olmayan savunma performansını gölgede bıraktı.

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    Orta saha

    Rayan Cherki - 7/10

    Açılış golünün yaratıcı merkezi olan Cherki, 55. dakikada Olise'ye yaptığı belirleyici asistle neden bu kadar yüksek değerlendirildiğini gösterdi. Fransa savunmayı daha da sağlamlaştırmak isterken, Camavinga oyuna girmeden önce İtalya'nın hatları arasındaki boşluklarda etkili oynadı.

    Adrien Rabiot - 6/10

    Tecrübeli oyuncu orta sahada gereken sertliği sağladı ve topa sahip olma sürekliliğini kolaylaştırdı. Fransa'nın 725 pasında önemli rol oynadı ancak ilk yarıda geriye yaslanan İtalya savunmasını aşmak için gereken dikine oyunu zaman zaman ortaya koyamadı.

    Lucas Da Cunha - 5/10

    Orta sahada çok çalıştı ve derli toplu bazı paslar verdi, ancak gecesine İtalya'nın beraberlik golüne doğrudan yol açan pahalı bir hata damga vurdu. Bir pası kontrol edemedi ve Bastoni'nin, karşısında yalnızca Fransız kaleci varken kaleye doğru koşu yapmasına izin verdi.

  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    Hücum

    Desire Doue - 7/10

    Teknik kalitesinden kesitler sundu ve niyetli şekilde ileri çıktı. Baskı altından topu taşıyarak çıkma becerisi dikkat çekti, ancak son paslarında gereken isabet yoktu.

    Michael Olise - 8/10

    Fransa'nın en dikkat çeken ismiydi. Olise'nin 55. dakikadaki golü saf kaliteydi ve ilk 11'de başlamasını haklı çıkardı. Sağ kanatta sürekli tehdit yarattı, İtalya savunma hattını sık sık topu uzaklaştırmaya zorladı ve sahanın en bitirici oyuncusu olduğunu gösterdi.

    Ousmane Dembele - 6/10

    Gecede kaptan olarak sahaya çıkan Dembele, oyun yönü değişikliklerinde sürekli bir çıkış noktası oldu. Birkaç başarılı dripling kaydetse de son vuruş ve son pas kalitesi istikrarsızdı, ayrıca İtalyan bekleri gerçekten cezalandırmak için ihtiyaç duyduğu boşlukları bulmakta zorlandı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Eduardo Camavinga - 6/10

    Beraberlik golünün ardından daha fazla savunma direnci sağlamak için 76. dakikada Cherki'nin yerine oyuna girdi. Basit oynadı ve kırmızı karttan sonra temponun kontrol edilmesine yardımcı oldu.

    Bradley Barcola - 5/10

    Camavinga ile birlikte oyuna girdi ancak Upamecano'nun oyundan atılmasının ardından Fransa daha reaktif bir oyun anlayışına zorlanınca maçın akışına girmekte zorlandı.

    Maxence Lacroix - N/A

    Kırmızı kartın ardından savunmayı güçlendirmek için 87. dakikada oyuna yapılan geç bir taktik değişikliğiydi. Maça önemli ölçüde etki edecek kadar az süre aldı.

    Zinedine Zidane - 6/10

    Teknik direktör, topa hükmetmek için takımını iyi hazırladı ve %65 topa sahip olma oranı da net bir kimliği yansıttı. Ancak duran toplarda savunma anlamında uyum sağlanamaması ve kırmızı karttan sonra bir B planının olmaması, sahasında iki puanın kaybedilmesine yol açtı.

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