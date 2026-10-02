Fransa-İtalya





FRANSA:





Maignan 6,5 - Kean pozisyonunda hem başarılı hem de şanslı, Bastoni'nin golünde ise yapabileceği hiçbir şey yok. Finalde yine Como forvetine karşı çok büyük bir kurtarış yaparak skoru koruyor





Kalulu 6 - Savunmadaki Fransız bekler arasında hücuma en az çıkan isim, büyük dalgalanmalar yaşamadan pozisyonunu çok iyi koruyor.





Upamecano 5 - İlk yarıda Pio Esposito'ya alan bırakmıyor, ikinci yarıda ise fiziksel olarak ayakta kalan Kean karşısında büyük sıkıntı yaşıyor: önce tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamadığı için sarı kart görüyor, sonra da safça yaptığı çekme nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Sahanın en iyilerinden biriyken, son bölümdeki ihracıyla her şeyi mahvediyor. Ve takımını da riske atıyor.





Jacquet 6,5 - Pozisyon alma konusunda takım arkadaşına güveniyor ama onu Zidane'ın projesinde merkezde bir isim yapacak çok önemli fiziksel ve atletik özelliklere sahip.





Truffert 5,5 - Kayode ile hem önde hem arkada hız üzerinden güzel bir mücadele veriyor: Brentford'un bekinin bindirmeleri karşısında zorlanıyor, çoğu zaman onu ve Sebastiano Esposito'yu kontrol etmekte güçlük çekiyor.





Cherki 6,5 - Oyuna kalite katmaya çalışıyor, Olise'nin golüne dönüşen frikiği aldırıyor; gol de onun çift vuruştaki dokunuşuyla geliyor. Zidane tarafından merkez orta saha olarak sahaya sürülüyor ve buna çok iyi karşılık veriyor. (77. dakikada Camavinga 6,5: uzaktan attığı iki çok iyi şutla Donnarumma'yı korkuttu)





Da Cunha 5 - 1. dakikadan itibaren oyun kurulumunda büyük riskler alıyor; bu onun hem en büyük meziyeti hem de zaafı, çünkü Bastoni'nin beraberlik golü öncesindeki çok tehlikeli top kaybı ona ait ve bu ona yakışmadı. Bu hata performansına gölge düşürüyor ve beraberliğe mal oluyor. (87. dakikada Lacroix sv)





Rabiot 5,5 - Oyun kurulumunda oldukça dağınık, uzaktan çektiği bir şutta Donnarumma'ya mucizevi bir kurtarış yaptırarak tehlike yaratıyor ama bunun dışında neredeyse hiç görünmüyor. Beraberlik golü pozisyonunda Da Cunha'ya yüzeysel bir pas veriyor





Olise 7,5 - Bir topu direğe takılıyor ve sürekli tehlike yaratıyor, sıra dışı futbolculara özgü kıvılcıma sahip. Bunu da Fransa'yı öne geçiren enfes frikikle gösteriyor; duran topta tam bir dahi işi. Hepsinin en güçlüsü.





Dembélé 5 - Hücum hattında takımının en silik kalan ismi, gole birkaç adım kala topu Donnarumma'nın üzerine nişanlıyor ve şut için alan yaratmakta çok zorlanıyor. Kaptan olarak sınıfta kaldı.





Doué 6 - Solda sürekli tehdit oluşturan bir isim, ikinci yarının başında gole yaklaşıyor ama genel olarak İtalya savunmacıları tarafından iyi sınırlandırılıyor ve onun gibi bir oyuncuya karşı bunu yapmak kolay değil. (77. dakikada Barcola sv)





Teknik direktör Zidane 6 - Sahaya çıkarken gözle görülür şekilde duygusaldı; Fransa'da ilk kez teknik direktör olarak görev yaparken, onun gibi bir şampiyon bile 1998'de Saint Denis'de yaşananları ve taraftarların haklı olarak ona gösterdiği sevgiyi unutamaz. Zidane'ın Fransa'sı maça çekingen başlıyor ama büyük kaliteye sahip ve çoğu zaman otomatik pilota bağlı gibi oynuyor: bunu yönetmek yetecek mi? Şimdilik yeterli, ancak muhtemelen hem sonuç hem de performans açısından biraz daha fazlası bekleniyordu; maç sonundaki bazı ıslıklar da bunu gösteriyor.