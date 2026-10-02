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Fransa-İtalya, CM’nin oyuncu puanları: Donnarumma bir numara, Bastoni yeniden doğdu. Olise bir fenomen, Pio Esposito ile Dembélé hayal kırıklığı yarattı

Fransa - İtalya
Fransa
İtalya
UEFA Nations League A

Paris'teki Saint Denis Stadı'nda Fransa ile İtalya arasında oynanan ve Nations League'in üçüncü haftası için geçerli olan maçın puanları: Olise ve Bastoni'nin golleriyle 1-1 sona erdi.

Fransa-İtalya


FRANSA:


Maignan 6,5 - Kean pozisyonunda hem başarılı hem de şanslı, Bastoni'nin golünde ise yapabileceği hiçbir şey yok. Finalde yine Como forvetine karşı çok büyük bir kurtarış yaparak skoru koruyor


Kalulu 6 - Savunmadaki Fransız bekler arasında hücuma en az çıkan isim, büyük dalgalanmalar yaşamadan pozisyonunu çok iyi koruyor.


Upamecano 5 - İlk yarıda Pio Esposito'ya alan bırakmıyor, ikinci yarıda ise fiziksel olarak ayakta kalan Kean karşısında büyük sıkıntı yaşıyor: önce tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamadığı için sarı kart görüyor, sonra da safça yaptığı çekme nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Sahanın en iyilerinden biriyken, son bölümdeki ihracıyla her şeyi mahvediyor. Ve takımını da riske atıyor.


Jacquet 6,5 - Pozisyon alma konusunda takım arkadaşına güveniyor ama onu Zidane'ın projesinde merkezde bir isim yapacak çok önemli fiziksel ve atletik özelliklere sahip.


Truffert 5,5 - Kayode ile hem önde hem arkada hız üzerinden güzel bir mücadele veriyor: Brentford'un bekinin bindirmeleri karşısında zorlanıyor, çoğu zaman onu ve Sebastiano Esposito'yu kontrol etmekte güçlük çekiyor.


Cherki 6,5 - Oyuna kalite katmaya çalışıyor, Olise'nin golüne dönüşen frikiği aldırıyor; gol de onun çift vuruştaki dokunuşuyla geliyor. Zidane tarafından merkez orta saha olarak sahaya sürülüyor ve buna çok iyi karşılık veriyor. (77. dakikada Camavinga 6,5: uzaktan attığı iki çok iyi şutla Donnarumma'yı korkuttu)


Da Cunha 5 - 1. dakikadan itibaren oyun kurulumunda büyük riskler alıyor; bu onun hem en büyük meziyeti hem de zaafı, çünkü Bastoni'nin beraberlik golü öncesindeki çok tehlikeli top kaybı ona ait ve bu ona yakışmadı. Bu hata performansına gölge düşürüyor ve beraberliğe mal oluyor. (87. dakikada Lacroix sv)


Rabiot 5,5 - Oyun kurulumunda oldukça dağınık, uzaktan çektiği bir şutta Donnarumma'ya mucizevi bir kurtarış yaptırarak tehlike yaratıyor ama bunun dışında neredeyse hiç görünmüyor. Beraberlik golü pozisyonunda Da Cunha'ya yüzeysel bir pas veriyor


Olise 7,5 - Bir topu direğe takılıyor ve sürekli tehlike yaratıyor, sıra dışı futbolculara özgü kıvılcıma sahip. Bunu da Fransa'yı öne geçiren enfes frikikle gösteriyor; duran topta tam bir dahi işi. Hepsinin en güçlüsü.


Dembélé 5 - Hücum hattında takımının en silik kalan ismi, gole birkaç adım kala topu Donnarumma'nın üzerine nişanlıyor ve şut için alan yaratmakta çok zorlanıyor. Kaptan olarak sınıfta kaldı.


Doué 6 - Solda sürekli tehdit oluşturan bir isim, ikinci yarının başında gole yaklaşıyor ama genel olarak İtalya savunmacıları tarafından iyi sınırlandırılıyor ve onun gibi bir oyuncuya karşı bunu yapmak kolay değil. (77. dakikada Barcola sv)


Teknik direktör Zidane 6 - Sahaya çıkarken gözle görülür şekilde duygusaldı; Fransa'da ilk kez teknik direktör olarak görev yaparken, onun gibi bir şampiyon bile 1998'de Saint Denis'de yaşananları ve taraftarların haklı olarak ona gösterdiği sevgiyi unutamaz. Zidane'ın Fransa'sı maça çekingen başlıyor ama büyük kaliteye sahip ve çoğu zaman otomatik pilota bağlı gibi oynuyor: bunu yönetmek yetecek mi? Şimdilik yeterli, ancak muhtemelen hem sonuç hem de performans açısından biraz daha fazlası bekleniyordu; maç sonundaki bazı ıslıklar da bunu gösteriyor.

  • İTALYA:


    Donnarumma 8 - İlk yarıda neredeyse hiç zorlanmadı ve karşısında Fransa olduğu düşünülürse bu bile başlı başına bir haber. Her şey ikinci yarıda değişti: İkinci devrenin hemen başında önce Douè’nin şutunu çıkardı, ardından Dembelè’ye karşı mucizevi bir kurtarış yaptı ve Olise’ye de geçit vermedi. Rabiot’nun vuruşunda takımını kurtardı, ardından uzatma dakikalarında Camavinga’ya karşı bir kez daha şahane bir kurtarışa imza attı. Şu anda dünyanın en iyisi ve bunu, kendisini korkudan ıslıklayan bir statta da gösteriyor.


    Kayode 7 - Sağ kanatta yorulmak bilmeyen bir mekik gibi çalıştı, Kean’a sadece ağlara itilmesi gereken bir top hazırladı ama takım arkadaşı bunu inanılmaz şekilde harcadı. Taç atışları her zaman tehlike yarattı, genel olarak da koşuları ve bindirmeleriyle bu İtalya’da ilk 11 oyuncusu olabileceğini gösterdi.


    Scalvini 6,5 - Temiz, düzenli ve hamle zamanlamasında başarılıydı. Sağlam ve sıkıntısız bir performans ortaya koydu.


    Bastoni 7,5 - Zenica’dan sonra liderlik ve kişilik açısından olgunlaşmış gibi görünüyor. Da Cunha’yı adeta cebine koydu, kendi kalesinden 70 metre uzakta topu ondan kapıp eşitlik golünü güzel bir vuruşla attı; son aylardaki zorlu dönemi de düşünülünce bu gol büyük sevinçle kutlandı: Türkiye maçındaki golünün ardından milli takımda üst üste ikinci golü. Maçın sonunda da Olise’ye karşı çok kritik bir müdahalede bulundu. Nihayet Inter’deki Bastoni milli takımda da sahnede; İtalya’nın dirençliliğinin simgesi.


    Calafiori 6 - Hücumdan çok savunmayı düşünmek zorunda kaldı ve rakiplerin gücü de hesaba katıldığında bunu hatasız yaptı.


    Frattesi 6,5 - Kean’ın kaçırdığı büyük fırsata giden pozisyonda Kayode’ye harika bir top attı, hücumculara yardım etmek için sürekli ileri koşular yaptı ve önce Pio Esposito’nun asistinde, ardından gelen kornerde milli takımdaki 10. golüne çok yaklaştı. (80. dakikada Doumbia değerlendirilmedi)


    Tonali 5,5 - Orta sahada çok mücadele etti ama üst üste dinlenmeden oynadığı üç maçın bedelini oyun kalitesinde ödedi. Mancini de haklı olarak onu kenara aldı. (62. dakikada Barella 5,5: büyük istekle oyuna girdi ve maçın sonunda İtalya’nın galibiyet golü için bir fırsat yakaladı ama topu üstten auta gönderdi)


    Fagioli 6 - Orta sahada düzen kurmaya çalıştı ve oyunu iyi yönetti, Cherki’ye yaptığı faulde sarı kart görmek zorunda kaldı ancak bu da daha sonra Olise’nin golüyle sonuçlanan serbest vuruşu getirdi. (90. dakikada Scamacca değerlendirilmedi)


    Kean 6,5 - Maignan’ın iki metre önünde öne geçme golünü inanılmaz şekilde kaçırdı, ardından fizik gücü yüksek Fransız savunmacılara karşı ayakta kaldı ve geçiş hücumlarında topu iyi sakladı. Ofsayt nedeniyle iptal edilen gol pozisyonunda şanssızdı, sonra Upamecano ile tartışıp sarı kart gördü ama büyük fizik gücü sayesinde rakibinin kırmızı kart görmesini sağladı. Genel olarak büyük bir hırsla mücadele etti ve maçın sonunda da gole çok yaklaştı.


    P. Esposito 5 - Fransız stoperlere karşı işi hiç kolay değildi, buna rağmen ilk yarının sonundaki pozisyonda Frattesi’ye çok iyi bir duvar pası hazırladı ama maçı büyük ölçüde o pozisyonla sınırlı kaldı. Olise’nin serbest vuruşunda barajda yanlış yerde konumlandı. Gerek fiziksel mücadelede gerek çalımda Upamecano’yu geçmekte çok zorlandı ki bu zaten onun en güçlü yönü değil ve belki de yorgunluğun da etkisiyle büyük zorluklar nedeniyle oyundan çıktı. (62. dakikada Vergara 6,5 - Alev alan bir statta İtalya formasıyla ilk maçına çıktı, büyük kişilik ve kaliteyle oyuna girip gole giden pozisyona katıldı, sürekli çok iyi çıkışlar yaptı ve ayrıca sarı kart aldırdı)


    S. Esposito 6,5 - Maça çok iyi başladı, Truffert karşısında sağ kanat rolünde rahattı ve derin koşularda da etkili olmaya çalıştı. İleri uçta Fransızlara azımsanmayacak sorunlar çıkardı. (80. dakikada Maldini değerlendirilmedi)


    Teknik direktör Mancini 7 - Top rakipteyken savunma organizasyonunu doğru şekilde kurdu; savunma yapılması gereken anlarda topun arkasında dokuz adam vardı. Ancak onun İtalya’sı ilk yarıda da iyi geçişler yakaladı, birçok kez öne geçmeye yaklaştı ve geçiş oyunlarında sık sık parlak göründü. Genel olarak önce ne yapacağını her zaman bilen, gururu ve oynama isteği olan bir takım yeniden inşa etmeye çalıştığı hissini veriyor. Üstelik Olimpico’da Belçika karşısında alınan yenilgiden sonra bunu yapmak kolay değildi.

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