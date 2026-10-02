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Fransa-İtalya, CM'nin oyuncu puanları: 1 numara Donnarumma, yeniden doğan Bastoni. Olise fenomen, Pio Esposiyo ve Dembelé hayal kırıklığı yarattı

Fransa - İtalya
Fransa
İtalya
UEFA Nations League A

Paris Saint-Denis Stadı’nda Fransa ile İtalya arasında oynanan ve Uluslar Ligi’nin üçüncü haftasına denk gelen maçın puanları: Olise ve Bastoni’nin golleriyle karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fransa-İtalya


FRANSA:


Maignan 6,5 - Kean'ın pozisyonunda başarılı ve şanslıydı, Bastoni'nin golünde ise yapabileceği bir şey yoktu. Son bölümde Kean'a karşı yaptığı harika kurtarışla skoru korudu


Kalulu 6 - Savunma dörtlüsündeki bekler arasında hücumda en az etkili olan isimdi, pozisyonunu büyük ölçüde iyi korudu ve ciddi bir sarsıntı yaşamadı.


Upamecano 5 - İlk yarıda Pio Esposito'ya alan bırakmadı, ancak ikinci yarıda fiziksel olarak ayakta kalan Kean karşısında büyük zorluk yaşadı: önce ağız dalaşının ardından sinirlerine hakim olamayarak sarı kart gördü, sonra da safça yaptığı çekme nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sahanın en iyilerinden biriyken, finalde gördüğü kırmızıyla her şeyi berbat etti. Ve takımını riske attı.


Jacquet 6,5 - Pozisyon alma konusunda takım arkadaşına yaslanıyor ama çok önemli fiziksel ve atletik özelliklere sahip; bu da onu Zidane'ın projesinde merkezi bir isim haline getirecek.


Truffert 5,5 - Önde de arkada da hız üzerinden Kayode ile güzel bir eşleşme yaşadı: Brentfordlu bekin bindirmelerinde zorlandı, onu ve Sebastiano Esposito'yu kontrol etmekte sık sık güçlük çekti.


Cherki 6,5 - Oyuna kalite katmaya çalıştı, Olise'nin golüyle sonuçlanan serbest vuruşu kazandırdı; bu gol onun çift dokunuşuyla şekillendi. Zidane tarafından iç orta saha olarak sahaya sürüldü ve buna çok iyi karşılık verdi. (77'den itibaren Camavinga 6,5: Donnarumma'yı uzaktan attığı iki çok iyi şutla korkuttu)


Da Cunha 5 - Daha 1. dakikadan itibaren oyun kurulumunda büyük riskler aldı; bu onun hem artısı hem eksisi, çünkü Bastoni'nin beraberlik golündeki pozisyonda kaybettiği top son derece tehlikeliydi ve ona yakışmadı. Bu hata performansına gölge düşürdü ve beraberliğe mal oldu. (87'den itibaren Lacroix sv)


Rabiot 5,5 - Oyun kurulumunda oldukça dağınıktı, uzaktan çektiği şutta Donnarumma'yı mucizevi bir kurtarışa zorlasa da bunun dışında neredeyse hiç görünmedi. Beraberlik golü pozisyonunda Da Cunha'ya yaptığı pas yüzeyseldi


Olise 7,5 - Bir topu direğe takıldı ve sürekli tehlike yarattı; sıra dışı futbolculara özgü kıvılcıma sahip. Bunu da Fransa'yı öne geçiren muhteşem serbest vuruşla gösterdi, duran top kullanımı tam bir fenomen işi. Herkesin en güçlüsüydü.


Dembélé 5 - Hücum hattında takımının en silik kalan ismiydi, gole çok yakın mesafeden topu Donnarumma'nın üstüne nişanladı ve bitirici vuruş için alan yaratmakta çok zorlandı. Kaptan olarak sınıfta kaldı.


Doué 6 - Sol kanatta sürekli tehdit yarattı, ikinci yarının başında gole yaklaştı ama genel olarak İtalya savunmacıları onu iyi sınırladı; onun gibi bir oyuncuya karşı bunu yapmak kolay değil. (77'den itibaren Barcola sv)


Teknik direktör Zidane 6 - Sahaya çıkarken gözle görülür şekilde duygusaldı; Fransa'da ilk kez milli takım teknik direktörü olarak görev yaparken, onun gibi bir şampiyon bile 1998'de Saint Denis'de yaşananları ve taraftarların haklı olarak ona gösterdiği sevgiyi unutamaz. Zidane'ın Fransa'sı maça çekingen başladı ama çok büyük kaliteye sahip ve sık sık otomatik pilotta oynuyor: bunu yönetmek yetecek mi? Şimdilik yeterli, ancak muhtemelen sonuç ve performans açısından biraz daha fazlası bekleniyordu; maç sonunda duyulan bazı ıslıklar da bunu gösterdi.

  • İTALYA:


    Donnarumma 8 - İlk yarıda neredeyse hiç iş düşmedi, üstelik karşısında Fransa varken bu başlı başına haber. İkinci yarıda ise her şey değişti: ikinci devrenin hemen başında önce Douè'ye geçit vermedi, ardından Dembelè karşısında mucizevi bir kurtarış yaptı ve Olise'yi de durdurdu. Rabiot'nun şutunda takımını kurtardı, uzatma anlarında da Camavinga'ya karşı bir kez daha başyapıt ortaya koydu. Şu anda dünyanın en iyisi ve bunu, korkudan onu ıslıklayan bir statta bir kez daha gösterdi.


    Kayode 7 - Sağ kanatta yorulmak bilmeyen bir mekik gibi çalıştı, Kean'a yalnızca ağlara göndermesi gereken bir top hazırladı ama takım arkadaşı bunu inanılmaz şekilde kaçırdı. Taç atışları da sürekli tehlike yarattı, genel olarak koşuları ve bindirmeleriyle bu İtalya'nın as oyuncularından biri olabileceğini gösterdi.


    Scalvini 6,5 - Temiz, düzenli ve hamle zamanlaması başarılıydı. Sorun yaşamadan tamamladığı sağlam bir performans sergiledi.


    Bastoni 7,5 - Zenica'nın ardından liderlik ve karakter anlamında daha da olgunlaşmış görünüyor. Da Cunha'yı adeta yedi bitirdi, kendi kalesinden 70 metre uzakta topu kapıp beraberlik golünü güzel bir vuruşla attı; son aylardaki zorlu dönem düşünüldüğünde bu golü büyük bir sevinçle kutladı: Türkiye maçının ardından milli takımda üst üste ikinci golü. Final bölümünde Olise'ye karşı da harika kapattı. Sonunda Inter'deki Bastoni, milli takımda da sahnede; İtalya'nın direncinin sembolü.


    Calafiori 6 - Hücumdan çok savunmayı düşünmek zorunda kaldı ve rakiplerin seviyesi de hesaba katıldığında bunu hatasız yaptı.


    Frattesi 6,5 - Kayode'yi Kean'ın kaçırdığı büyük fırsata giden pozisyonda çok iyi kaçırdı, forvetlere destek vermek için sürekli ceza sahasına koşu attı ve önce Pio Esposito'nun pasında, ardından o pozisyonun devamındaki kornerde öne geçmeye çok yaklaştı; milli takımdaki 10. golünü kıl payı kaçırdı. (80. dakikada Doumbia sv)


    Tonali 5,5 - Orta sahada çok savaş verdi ama üst üste dinlenmeden çıktığı üç maçın etkisini oyun kalitesinde hissettirdi. Mancini'nin onu çıkarması doğruydu. (62. dakikada Barella 5,5: büyük bir istekle oyuna girdi ve final bölümünde İtalya'ya galibiyeti getirebilecek fırsatı yakaladı ama topu üstten auta gönderdi)


    Fagioli 6 - Orta sahada düzen kurmaya çalıştı ve oyunu iyi yönetti, Cherki'ye yaptığı faulle sarı kart görmek zorunda kaldı ama bu da sonrasında Olise'nin golüyle sonuçlanan serbest vuruşu getirdi. (90. dakikada Scamacca sv)


    Kean 6,5 - Maignan'ın iki metre önünde takımını öne geçirecek golü inanılmaz şekilde kaçırdı, ardından iri yapılı Fransız savunmacılara karşı iyi direndi ve geçiş hücumlarında topu iyi sakladı. Ofsayt nedeniyle iptal edilen gol pozisyonunda şanssızdı, sonra Upamecano ile tartışıp sarı kart gördü ama büyük fizik gücü sayesinde rakibini oyundan attırdı. Genel olarak çok büyük bir hırsla mücadele etti ve maçın sonlarında gole bir kez daha yaklaştı.


    P. Esposito 5 - Fransız stoperlere karşı işi kolay değildi, buna rağmen ilk yarının sonundaki pozisyonda Frattesi'ye çok iyi bir duvar pası hazırladı ama maçı büyük ölçüde o pozisyonla sınırlı kaldı. Olise'nin serbest vuruşunda barajda yanlış konumlandı. Gerek fiziksel mücadelede gerekse çok güçlü yanı olmayan driplingde Upamecano'yu geçmekte çok zorlandı ve büyük sıkıntılar, belki de yorgunluk nedeniyle oyundan çıktı. (62. dakikada Vergara 6,5 - Alev alev yanan bir statta İtalya formasıyla ilk maçına çıktı, oyuna büyük bir kişilik ve kalite koyarak girdi, gole giden atağa katkı verdi ve geçişlerde hep çok iyi çıktı, ayrıca bir sarı kart da aldı)


    S. Esposito 6,5 - Maça çok iyi başladı, Truffert'e karşı sağ kanatta rahat oynadı ve derine koşularla da etkili olmaya çalıştı. İleri uçta Fransızlara az sorun çıkarmadı. (80. dakikada Maldini sv)


    Teknik direktör Mancini 7 - Top rakipteyken savunma organizasyonunu doğru şekilde kurdu; savunma yapılması gereken anlarda topun arkasında dokuz oyuncu vardı. Ancak onun İtalya'sı ilk yarıda da iyi geçişler yakaladı, birçok kez öne geçmeye yaklaştı ve geçiş oyunlarında sık sık canlı göründü. Genel olarak her şeyden önce ne yapacağını bilen, gururu ve oynama isteği olan bir takımı yeniden kurmaya çalıştığı hissini veriyor. Üstelik Olimpico'da Belçika karşısında alınan yenilginin ardından bunu yapmak hiç kolay değildi.

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