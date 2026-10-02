Fransa-İtalya





FRANSA:





Maignan 6,5 - Kean'ın pozisyonunda başarılı ve şanslıydı, Bastoni'nin golünde ise yapabileceği bir şey yoktu. Son bölümde Kean'a karşı yaptığı harika kurtarışla skoru korudu





Kalulu 6 - Savunma dörtlüsündeki bekler arasında hücumda en az etkili olan isimdi, pozisyonunu büyük ölçüde iyi korudu ve ciddi bir sarsıntı yaşamadı.





Upamecano 5 - İlk yarıda Pio Esposito'ya alan bırakmadı, ancak ikinci yarıda fiziksel olarak ayakta kalan Kean karşısında büyük zorluk yaşadı: önce ağız dalaşının ardından sinirlerine hakim olamayarak sarı kart gördü, sonra da safça yaptığı çekme nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sahanın en iyilerinden biriyken, finalde gördüğü kırmızıyla her şeyi berbat etti. Ve takımını riske attı.





Jacquet 6,5 - Pozisyon alma konusunda takım arkadaşına yaslanıyor ama çok önemli fiziksel ve atletik özelliklere sahip; bu da onu Zidane'ın projesinde merkezi bir isim haline getirecek.





Truffert 5,5 - Önde de arkada da hız üzerinden Kayode ile güzel bir eşleşme yaşadı: Brentfordlu bekin bindirmelerinde zorlandı, onu ve Sebastiano Esposito'yu kontrol etmekte sık sık güçlük çekti.





Cherki 6,5 - Oyuna kalite katmaya çalıştı, Olise'nin golüyle sonuçlanan serbest vuruşu kazandırdı; bu gol onun çift dokunuşuyla şekillendi. Zidane tarafından iç orta saha olarak sahaya sürüldü ve buna çok iyi karşılık verdi. (77'den itibaren Camavinga 6,5: Donnarumma'yı uzaktan attığı iki çok iyi şutla korkuttu)





Da Cunha 5 - Daha 1. dakikadan itibaren oyun kurulumunda büyük riskler aldı; bu onun hem artısı hem eksisi, çünkü Bastoni'nin beraberlik golündeki pozisyonda kaybettiği top son derece tehlikeliydi ve ona yakışmadı. Bu hata performansına gölge düşürdü ve beraberliğe mal oldu. (87'den itibaren Lacroix sv)





Rabiot 5,5 - Oyun kurulumunda oldukça dağınıktı, uzaktan çektiği şutta Donnarumma'yı mucizevi bir kurtarışa zorlasa da bunun dışında neredeyse hiç görünmedi. Beraberlik golü pozisyonunda Da Cunha'ya yaptığı pas yüzeyseldi





Olise 7,5 - Bir topu direğe takıldı ve sürekli tehlike yarattı; sıra dışı futbolculara özgü kıvılcıma sahip. Bunu da Fransa'yı öne geçiren muhteşem serbest vuruşla gösterdi, duran top kullanımı tam bir fenomen işi. Herkesin en güçlüsüydü.





Dembélé 5 - Hücum hattında takımının en silik kalan ismiydi, gole çok yakın mesafeden topu Donnarumma'nın üstüne nişanladı ve bitirici vuruş için alan yaratmakta çok zorlandı. Kaptan olarak sınıfta kaldı.





Doué 6 - Sol kanatta sürekli tehdit yarattı, ikinci yarının başında gole yaklaştı ama genel olarak İtalya savunmacıları onu iyi sınırladı; onun gibi bir oyuncuya karşı bunu yapmak kolay değil. (77'den itibaren Barcola sv)





Teknik direktör Zidane 6 - Sahaya çıkarken gözle görülür şekilde duygusaldı; Fransa'da ilk kez milli takım teknik direktörü olarak görev yaparken, onun gibi bir şampiyon bile 1998'de Saint Denis'de yaşananları ve taraftarların haklı olarak ona gösterdiği sevgiyi unutamaz. Zidane'ın Fransa'sı maça çekingen başladı ama çok büyük kaliteye sahip ve sık sık otomatik pilotta oynuyor: bunu yönetmek yetecek mi? Şimdilik yeterli, ancak muhtemelen sonuç ve performans açısından biraz daha fazlası bekleniyordu; maç sonunda duyulan bazı ıslıklar da bunu gösterdi.