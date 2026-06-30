Fransa-İsveç maçı oyuncu değerlendirmeleri: Michael Olise, sen bir dahisin! Orta saha ustalığı, Les Bleus’u Dünya Kupası son 16 turuna taşırken Kylian Mbappé, Lionel Messi’ye denk bir performans sergiledi

Fransa'nın oyuna girmesi biraz zaman aldı, ancak Didier Deschamps'ın takımı nihayet ilk yarıda arka arkaya bir dizi gol fırsatı yarattı ve bu baskı ilk golü getirdi.

Barcola'nın uzun koşusu, kanat oyuncusunun topu üstten dışarı atmasıyla sona erdi ve kısa bir süre sonra Mbappe'nin golü, çok az bir ofsayt nedeniyle iptal edildi. Ardından Adrien Rabiot iki kez gole çok yaklaştı; Real Madrid'li oyuncu ise ceza sahası içinde geniş bir alanda bir şekilde topu direğe çarptırdı.

Olise, maçın yarım saatini geçtikten sonra canlandı ve cesur bir bisiklet vuruşuyla direğin dibine çarparak Dünya Kupası tarihinin en muhteşem gollerinden birini atmaya kıl payı yaklaştı. Ousmane Dembele ise seken topu ancak dışarıya yönlendirebildi.

Bayern Münih'in kanat oyuncusu, bunu ceza sahası kenarından az farkla dışarıya giden bir şutla takip etti ve İsveçli kaleciyi iyi bir kurtarış yapmaya zorladı. Fransa, bu pozisyonun ardından kazanılan köşe vuruşunda skoru açtı; Mbappé, sol kanatta Olise ve Dembélé'nin dahil olduğu düzgün bir duran top organizasyonunu tamamlayarak Viktor Gyökeres'i ekarte etti ve uzak köşeye durdurulamaz bir vuruş gönderdi.

Fransa, ikinci yarının başlarında galibiyeti fiilen garantiledi. Olise, bir savunma oyuncusunun bacaklarının arasından pasını gönderdi ve Barcola, topu ağlara göndererek skoru 2-0’a taşıdı. Eski Crystal Palace oyuncusu açıkça kendi golünü atmak istiyordu, ancak saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra attığı bir başka kavisli şut, kaleciden yine güzel bir kurtarış gördü; 10 dakika sonra da kaleciyle karşı karşıya kaldığında yaptığı vuruş, kaleci tarafından engellendi.

Bunun yerine Olise, dikkatini tekrar oyun kurmaya yöneltti ve Mbappé'nin 15 dakika kala maçı bitiren golü, milimetrik bir pasla soğukkanlılıkla ağlara göndermesini sağladı. Deschamps'ın takımı şimdi son 16 turunda Paraguay ile karşılaşacak.

GOAL, New Jersey’deki Fransa oyuncularını değerlendiriyor...