Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
France RatingsGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Fransa-İsveç maçı oyuncu değerlendirmeleri: Michael Olise, sen bir dahisin! Orta saha ustalığı, Les Bleus’u Dünya Kupası son 16 turuna taşırken Kylian Mbappé, Lionel Messi’ye ayak uydurdu

Player ratings
Fransa
İsveç
Dünya Kupası
FEATURES
Fransa - İsveç

Fransa, Salı günü İsveç’i 3-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya rahatça yükseldi; bu başarıda Michael Olise’nin muhteşem performansı büyük rol oynadı. New Jersey’de göz kamaştırıcı bir performans sergileyen Bayern Münih’in yıldızı, Kylian Mbappé’nin attığı iki gol ve Bradley Barcola’nın golüyle Les Bleus’un 32’li turdan rahat bir şekilde bir üst tura yükselmesini sağlayan maçta, sahadaki her hareketin içinde yer aldı.

Fransa'nın oyuna girmesi biraz zaman aldı, ancak Didier Deschamps'ın takımı nihayet ilk yarıda arka arkaya bir dizi gol fırsatı yarattı ve bu baskı ilk golü getirdi.

Barcola'nın uzun koşusu, kanat oyuncusunun topu üstten dışarı atmasıyla sona erdi ve kısa bir süre sonra Mbappe'nin golü, çok az bir ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Ardından Adrien Rabiot iki kez golü kaçırdı; Real Madrid'li oyuncu ise ceza sahası içinde geniş bir alanda bir şekilde topu direğe çarptırdı.

Olise, maçın yarım saatini geçtikten sonra canlandı ve cesur bir bisiklet vuruşuyla direğin dibine çarparak Dünya Kupası tarihinin en muhteşem gollerinden birini atmaya ramak kaldı. Ousmane Dembele ise seken topu ancak dışarıya yönlendirebildi.

Bayern Münih'in kanat oyuncusu, bunu ceza sahası kenarından az farkla dışarıya giden bir şutla takip etti ve İsveçli kaleciyi iyi bir kurtarış yapmaya zorladı. Fransa, bu pozisyonun ardından gelen köşe vuruşunda skoru açtı; Mbappé, sol kanatta Olise ve Dembélé'nin dahil olduğu düzgün bir duran top organizasyonunu tamamlayarak Viktor Gyökeres'i ekarte etti ve uzak köşeye durdurulamaz bir vuruş gönderdi.

Fransa, ikinci yarının başlarında galibiyeti fiilen garantiledi. Olise, bir savunma oyuncusunun bacaklarının arasından pasını gönderdi ve Barcola, topu ağlara göndererek skoru 2-0’a taşıdı. Eski Crystal Palace oyuncusu açıkça kendi golünü atmak istiyordu, ancak saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra attığı bir başka kavisli şut, kaleciden yine güzel bir kurtarış gördü; 10 dakika sonra da kaleciyle karşı karşıya kaldığında yaptığı vuruş, kaleci tarafından engellendi.

Bunun yerine Olise, tekrar oyun kurmaya odaklandı ve Mbappé'nin 15 dakika kala maçı bitiren golü, kusursuz bir pasla hazırladı. Deschamps'ın takımı şimdi son 16 turunda Paraguay ile karşılaşacak.

GOAL, New Jersey’deki Fransa oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Kaleci ve Savunma

    Mike Maignan (6/10):

    Aslında, İsveç'in hücumdaki yeteneklerine rağmen pek iş yapması gerekmedi.

    Jules Kounde (7/10):

    İleri çıkmalarda başarılıydı ve bir asist yapmayı hak etti, ancak Mbappé'nin şutu direkten döndü.

    Dayot Upamecano (6/10):

    İsveç'in birkaç kez atağa çıktığı anlarda Alexander Isak tarafından zor anlar yaşadı.

    William Saliba (6/10):

    Arsenal'deki takım arkadaşı Viktor Gyokeres ile oldukça fiziksel bir mücadeleye girdi.

    Lucas Digne (7/10):

    Her zaman sahada ileriye çıkmaya çalıştı ve kaleye iyi bir şut çekti.

    • Reklam
  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Maçta pek etkili olamadı ancak sahada geniş bir alanı kapladı ve oldukça düzenli bir oyun sergiledi.

    Adrien Rabiot (7/10):

    Hücumu destekledi ve iki iyi şutla golü az farkla kaçırdı. Sık sık ileriye doğru oynamaya çalıştı.

    Michael Olise (9/10):

    Saha içinde çok tehlikeli bir şekilde dolaştı, birçok kez gol fırsatı yakaladı ve inanılmaz bir bisiklet vuruşuyla neredeyse tarihe geçecek bir gol atıyordu. Hem Barclola hem de Mbappe'ye muhteşem asistler yaptı.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Saldırı

    Ousmane Dembélé (7/10):

    Mbappé'nin ilk golüne asist yaptı ve birçok fırsat yarattı. Olise'nin şutundan gelen ribaundu ağlara yönlendiremedi.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Direğe çarptı ancak hemen - ve kaçınılmaz olarak - bunu telafi etti. Olise'nin dahice pasıyla ikinci golünü atarak, bu Dünya Kupası'nda Lionel Messi ile birlikte altı gol barajına ulaştı.

    Bradley Barcola (7/10):

    Hızlı bir koşunun ardından gol atmalıydı ancak topu üstten dışarı attı. Bir sonraki fırsatını boşa harcamadı ve topu ağlara gönderdi.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Desire Doue (6/10):

    Güçlü bir vuruşla kaleciyi zorladı.

    Malo Gusto (6/10):

    Maçı sağlamlaştırmak ve Kounde'ye dinlenme fırsatı vermek için oyuna girdi.

    Theo Hernandez (N/A):

    Gusto ile aynı, ancak karşı kanatta oynadı. Hemen iyi bir şekilde ileriye çıktı.

    Jean-Philippe Mateta (N/A):

    Maçın son dakikalarında Mbappe'nin yerine oyuna girdi.

    Rayan Cherki (Değerlendirilemez):

    Olise'ye hak ettiği dinlenme fırsatını verdi.

    Didier Deschamps (8/10):

    Tekrar teknik direktör koltuğuna oturdu. Takımı tam da doğru zamanda vites yükselterek tehditkar bir hal almaya başladı.

Dünya Kupası
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Fransa crest
Fransa
FRA