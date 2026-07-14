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GFX Mbappe Olise Digne France Getty/GOAL
Peter McVitie

Çeviri:

Fransa-İspanya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Kylian Mbappé ve Michael Olise göze çarpmazken, Lucas Digne felaket bir performans sergiledi; Les Bleus, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline yükselme şansını kaçırdı

Player ratings
Fransa
K. Mbappe
M. Olise
Dünya Kupası
FEATURES
Fransa - İspanya

Fransa'nın Dünya Kupası serüveni Salı günü içler acısı bir şekilde sona erdi; Didier Deschamps'ın takımı, İspanya'ya 2-0 yenilerek sahadan elendi. Bu maçta Les Bleus'un yıldızları Kylian Mbappé, Michael Olise ve Ousmane Dembélé sessiz kaldı. Fransa, yarı finalin ilk 80 dakikasında kaleyi bulan tek bir şut bile atamazken, La Roja ise Fransa'yı eleyerek bir üst tura yükseldi.

Turnuvanın favorileri için başlangıç pek de etkileyici geçmemişti; ilk yarının ortalarında geriye düşmeden önce. Fransa o ana kadar top hakimiyetini ele geçirememişti, ancak rakibe de fazla fırsat vermemişti. Ancak Lucas Digne, Lamine Yamal’a açık bir penaltı gerektirecek şekilde faul yaparak her şeyi tehlikeye attı; Mikel Oyarzabal bu penaltıyı gole çevirdi ve Fransa, bu turnuvada ilk kez geriye düştü.

Maçın geri kalanında Les Bleus, karşılaşmanın kontrolünü ele geçirebilecek gibi görünmüyordu. İspanya, Mpabbe, Dembele, Olise ve Bradley Barcola’nın dripling ya da paslarla ilerlemeye çalıştıkları her denemeye bir cevap buldu. Öte yandan Fransa’nın Yamal, Oyarzabal veya Dani Olmo’yu durduracak pek bir yolu yoktu.

İspanya, Mike Maignan'ı gerçek anlamda zorlamadan zaman zaman hızlı ataklar gerçekleştirdi ve ilk yarıda Fransa'ya birkaç uyarı verdi; ancak Fransa bundan ders çıkarmadı ve İspanya, saat dolmadan ikinci golünü kolayca attı. İlk yarıda sakatlanan William Saliba'nın yerine oyuna giren Maxence Lacroix, Olmo'nun Pedro Porro'ya pas verdiği anda tuzağa düşürüldü ve bu da bek oyuncusuna basit bir vuruş için fazlasıyla zaman tanıdı.

Deschamps için hayal kırıklığı yaratan bir son oldu; milli takım teknik direktörlüğündeki efsanevi dönemi, üst üste üçüncü kez finale kalamadan sona ererken, Luis de la Fuente'nin takımı hak ettiği şekilde finale yükseldi.

GOAL, Dallas’taki Fransa oyuncularını değerlendiriyor...

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    Kaleci ve Savunma

    Mike Maignan (5/10):

    Fazla kurtarış yapamadı ama mağlubiyetten sorumlu tutulamaz.

    Jules Kounde (5/10):

    Cucurella'ya çok fazla alan bıraktı ve onun penaltıya yol açan pasını vermesine izin verdi.

    Dayot Upamecano (6/10):

    İspanya'nın birkaç tehlikeli atağını engelledi.

    William Saliba (N/A):

    Topla iyi oynadı ancak 30. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

    Lucas Digne (2/10):

    Yamal'a açık bir penaltı gerektirecek faul yaptı ve sonunda oyundan alınana kadar İspanya'ya birkaç fırsat daha hediye etti.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Top için sıkı mücadele etti ve takımın en güvenilir oyuncularından biriydi.

    Adrien Rabiot (4/10):

    Maçın 9. dakikasında sarı kart gördü ve toparlanamadı. Bu turnuvada çok daha iyi maçlar çıkarmıştı, ancak devre arasında oyundan alınana kadar topu elindeyken ve topu kaybetmişken zayıf bir performans sergiledi.

    Michael Olise (3/10):

    İspanya savunmasında boşluk bulmakta zorlandı. Dünya Kupası'ndaki en zayıf performansıydı.

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    Saldırı

    Ousmane Dembélé (3/10):

    Top kontrolünde dikkatsizdi ve İspanya savunmasını aşamadı.

    Kylian Mbappé (3/10):

    Sadece bir şut çekti ve hiçbir fırsat yaratamadı.

    Bradley Barcola (4/10):

    Maçın 60. dakikasında oyundan alınana kadar pek bir katkı sağlayamadı.

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    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Maxence Lacroix (4/10):

    Yarım saat sonra Saliba'nın yerine oyuna girdi. Porro'nun ikinci golü attığı pozisyonda geç tepki verdi.

    Manu Kone (4/10):

    İkinci yarıda Rabiot'un yerine oyuna girdi. İspanya'nın farkı ikiye çıkardığı sırada sadece durup izledi.

    Desire Doue (5/10):

    Uzaktan iki şut çekti ancak sonuç alamadı.

    Theo Hernandez (6/10):

    Digne'den daha fazla mücadele etti, ancak geri dönüşü başlatmak için yapabileceği pek bir şey yoktu.

    Rayan Cherki (5/10):

    Fransa baskı altında kaldığı için bir şeyler yaratma şansı pek olmadı.

    Didier Deschamps (3/10):

    Bir Dünya Kupası efsanesi için üzücü bir veda oldu. Takımı maç boyunca rakibine üstünlük sağlayamadı ve birçok kişinin şampiyonluk favorisi olarak gördüğü takımın gölgesinden öteye geçemedi.

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