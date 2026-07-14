Fransa-İspanya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Kylian Mbappé ve Michael Olise göze çarpmazken, Lucas Digne felaket bir performans sergiledi; Les Bleus, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline yükselme şansını kaçırdı

Turnuvanın favorileri için başlangıç pek de etkileyici geçmemişti; ilk yarının ortalarında geriye düşmeden önce. Fransa o ana kadar top hakimiyetini ele geçirememişti, ancak rakibe de fazla fırsat vermemişti. Ancak Lucas Digne, Lamine Yamal’a açık bir penaltı gerektirecek şekilde faul yaparak her şeyi tehlikeye attı; Mikel Oyarzabal bu penaltıyı gole çevirdi ve Fransa, bu turnuvada ilk kez geriye düştü.

Maçın geri kalanında Les Bleus, karşılaşmanın kontrolünü ele geçirebilecek gibi görünmüyordu. İspanya, Mpabbe, Dembele, Olise ve Bradley Barcola’nın dripling ya da paslarla ilerlemeye çalıştıkları her denemeye bir cevap buldu. Öte yandan Fransa’nın Yamal, Oyarzabal veya Dani Olmo’yu durduracak pek bir yolu yoktu.

İspanya, Mike Maignan'ı gerçek anlamda zorlamadan zaman zaman hızlı ataklar gerçekleştirdi ve ilk yarıda Fransa'ya birkaç uyarı verdi; ancak Fransa bundan ders çıkarmadı ve İspanya, saat dolmadan ikinci golünü kolayca attı. İlk yarıda sakatlanan William Saliba'nın yerine oyuna giren Maxence Lacroix, Olmo'nun Pedro Porro'ya pas verdiği anda tuzağa düşürüldü ve bu da bek oyuncusuna basit bir vuruş için fazlasıyla zaman tanıdı.

Deschamps için hayal kırıklığı yaratan bir son oldu; milli takım teknik direktörlüğündeki efsanevi dönemi, üst üste üçüncü kez finale kalamadan sona ererken, Luis de la Fuente'nin takımı hak ettiği şekilde finale yükseldi.

GOAL, Dallas’taki Fransa oyuncularını değerlendiriyor...