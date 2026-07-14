İşte 2026 Dünya Kupası’nın ilk yarı finali olan Fransa-İspanya maçının oyuncu değerlendirmeleri. Dallas’ta oynanan maç, Digne’nin Yamal’a yaptığı faul sonucu verilen penaltıyı Oyarzabal’ın gole çevirmesi ve Pedro Porro’nun golüyle 2-0 La Roja lehine sonuçlandı. Pazar günü saat 21:00’de, yarın Atlanta’da ikinci yarı final maçına çıkacak olan Arjantin veya İngiltere ile karşılaşacak.
Çeviri:
Fransa-İspanya maçı, CM’nin oyuncu değerlendirmeleri: Olise, Digne ve Rabiot izlenemez durumdaydı, Mbappé sadece sözde lider. Rodri bir usta, Pedro Porro’yu asla kadroya almıyorlar
FRANSA'NIN OY LİSTESİ
MAIGNAN 6: Hiç kurtarış yapmadı, iki şut yedi ve iki gol kalesine girdi. Ancak suçlu değil. Topla oynarken mükemmel değildi.
KOUNDE' 5,5: Kendi kanadında Baena ona özel bir sorun çıkarmadı; risk alabilirdi ancak orta sahadaki sayı dezavantajından endişe duyduğu için hücumda cesareti yetersiz kaldı. Dakikalar geçtikçe sinirlerini kontrol edemedi.
SALIBA 6: Özel bir sarsıntı yaşamadığı maçı otuz dakikadan biraz az sürdü; sırtındaki bir sorun onu pes etmeye zorladı. Oyundan çıkması Fransa'yı, maçı yorumlama şeklini, savunma ve kontra atak yapma şeklini değiştirdi (30' LACROIX 4,5: Fiziksel olarak güçlü olmasına rağmen İspanya'nın minyon oyuncularına karşı hareketlilikte bariz zorluklar yaşadı. Sert müdahaleler işe yaramıyor. Oyun kurma aşamasında etkisiz kalıyor)
UPAMECANO 4,5: Kendi bölgesinde bağlantı çok sık kopuyor. Yamal karşısında muazzam bir müdahaleyle belirleyici oldu, ancak 2-0'lık golde Olmo'ya karşı zamanlamasını tamamen kaçırdı. Tüm savunma hattıyla birlikte çöktü.
DIGNE 4: Yamal’a yaptığı faul ve penaltıya yol açan tekme, onun gibi deneyimli bir oyuncu için kabul edilemez. O hatadan sonra bir daha toparlanamadı; ikinci yarıda Yamal’ın sparring partneri oldu. Yamal, futbol açısından onu küçük düşürdü. Top mu? Kaos ve korku içindeki maçta sadece başında ve sonunda topu gördü (72' THEO HERNANDEZ6: oyuna girip takımı öne itti, ancak pek bir faydası olmadı)
TCHOUAMENI5: Filtre görevi görmedi, oyun kurmadı, parkta oynayan bir çocuk gibi topun peşinden koştu. Baskı zamanlamasını anlamadı, ne zaman müdahale edeceğini, ne zaman mesafeyi kapatacağını bilmedi. Doksan dakika boyunca karanlıkta dolaştı, bir umut, bir ışık arayışındaydı.
RABIOT 4: Çizgi filmlerde bir karakter kafasına darbe aldığında ortaya çıkan yıldızlı bulutları hatırlıyor musunuz? İşte, Milanlı oyuncunun kafası tam da öyle dönüyor. İspanyol pas oyununa kapılır ve hiçbir şey anlamaz. Zaten sarı kart görmüşken, Fabian’a yaptığı sert müdahaleyle kırmızı kart riskiyle karşı karşıya kalır. Barton, hiçbir şey olmamış gibi davranarak onu affeder. İlk yarıda haklı olarak oyundan çıkar (46' KONE 5: Tchouameni’nin maçının kopyası. İspanya orta sahada her zaman bir adam fazla, boşuna koşuyor)
DEMBELE' 5: Pozisyon bulmakta çok zorlanıyor, orta sahaya destek olmuyor, hiçbir zaman tehlike yaratamıyor. Bireyselliğin takımın hizmetine sunulması: bu sefer olmadı.
OLISE 4: Gergin bir başlangıç yaptı, Rodri’ye sarı kartlık bile olmayan bir faul yaptı ve çok fazla hatalı pas verdi. Deschamps onu sağa kaydırdı, Dembelé’yi de merkeze aldı, ancak durum düzelmedi. Sahada yavaş yavaş koştu, ritmi tutamadı, radarları hiçbir heyecan yakalayamadı. Duygusuz bir maçtı. Dallas’ta bir sonraki Altın Top ödülünü kazanma şansı buharlaşıyor (72' CHERKI 5,5: pek bir şey yapamadı)
BARCOLA 6: Bir şeyler yaratmaya çalışan tek oyuncu, iyi bir fırsat yakaladı ancak top Unai Simon'dan birkaç metre önce elinden kaçtı (57' DOUE' 5: Sahaya girdi ve hemen Pedro Porro'yu gözden kaçırdı; Porro, Maignan karşısında hata yapmadı. Mavi kalemle işaretlenecek bir hata, yetersizlik notu almaya yetti. Maçı yeniden canlandırabilirdi, ancak şut çekmesi bir ömür sürdü)
MBAPPE' 5: İlk yarıda sıfır şut ve sadece 14 top dokunuşu. Dışarıdan birkaç şutla renklendirmeye çalıştığı hüzünlü bir maç, ancak başarısız oldu. Sıradanlık ve gerginliğin girdabında bitiriyor. Kariyerinin üçüncü finali olacak bu maçı farklı bir şekilde bitirmeyi hayal ediyordu. Takım arkadaşları tarafından da yüzüstü bırakılmış olarak maçı televizyondan izleyecek. Ancak bu sefer asıl sorumlu kendisi: sadece perde arkasında lider. Maçın sonundaki gerginliği mazur görülemez.
DESCHAMPS 5: Öndeki dörtlü savunma aşamasında hiç yardım etmiyor; sonuç olarak İspanya, her zaman üstünlük kuruyor ve topu elinde tutuyor. Olise sahada çok uzun süre kaldı, Barcola ise oyundan alınmayı hak etmiyordu. Aşılması zor bir hayal kırıklığıyla yedek kulübesinden ayrılıyor. Son maç, cumartesi günü oynanacak üçüncülük/dördüncülük maçı olacak, ama bu gerçekten kimsenin ilgisini çekiyor mu?
İSPANYA'NIN OY DEĞERLENDİRMELERİ
UNAI SIMON 7: 42. dakikada, kendi ceza sahasına büyük bir hızla koşan Mbappé’yi durdurmak için zamanında kaleden çıkarak kurtarıcı bir müdahale yaptı. Maçın ilk bir saatinden fazlasında sadece seyirci gibi izleyen Simon, ilk kez Mbappé’nin köşe vuruşuna çevirdiği şut-orta karşısında eldivenlerini kirletmek zorunda kaldı. 81. dakikada Doué’ye yaptığı müdahale, stil açısından kusursuz olmasa da son derece etkiliydi. Çıkışlarında da isabetli ve hatasız bir performans sergileyerek, turnuvanın en az gol yiyen savunmasına daha da fazla güven aşıladı.
PEDRO PORRO 8: Barcola gibi zorlu bir rakibi kontrol altında tutmak için savunmada dikkatli ve konsantreydi; sağ kanatta Yamal’a eşlik etmek için birkaç kez ileriye çıkmaktan da çekinmedi. 2-0’lık golün hazırlayıcısı ve golcüsü olarak olağanüstü bir performans sergiledi; önce bek olarak başladı, sonra orta saha oyuncusu gibi ortada topu yönlendirdi ve son olarak da Maignan ile karşı karşıya kaldığında tereddüt etmeden golü attı. Bu Dünya Kupası’ndaki ikinci golü, son derece yüksek bir seviyede oynadı. (83. dakikadan itibaren LLORENTE, not verilmedi)
CUBARSI' 7,5: Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıktığı ve ardından milli takıma adım attığı günden beri, 2007 doğumlu bir oyuncu olarak çok daha deneyimli ve tecrübeli rakiplere karşı bile en rekabetçi ortamlara ne kadar doğal bir şekilde uyum sağladığıyla her zaman etkileyici olmuştur. Bu Dünya Kupası ve bu maç da bir istisna değildir. Defansif açıdan dikkatli bir performansa ek olarak, Yamal’a yaptığı milimetre hassasiyetindeki pas gibi incelikler de sergiledi; bu pas, 3-0’ı sadece birkaç santimetre farkla kaçırmasına neden oldu.
LAPORTE 8: Savunma hattının lideri; Cubarsì’nin bile öne çıkışlarını ve geriye koşularını yöneten kişi odur; en zorlu durumları çözmede kesin ve temiz bir oyun sergiliyor. Kendi bölgesine gelen her şeyi geri püskürtüyor ve Fransızların saldırısı giderek daha baskın ve çaresiz hale geldiğinde bile hiç sarsılmıyor. Bu Dünya Kupası’nın açık ara en iyi stoperi.
CUCURELLA 7,5: Sol ayağıyla attığı uzun orta, Yamal’ın zekice hamlesi ve Digne’nin çılgın hareketiyle 1-0’lık penaltıya dönüştü. Yan çizgide Olise’ye yaptığı müdahale nedeniyle naif bir şekilde sarı kart gördü. İkinci yarıda agresifliğini ve dikkatini artırdı, hiçbir zaman rakibin üzerinden atlatılmadı ve Mbappé’nin ceza sahası sınırından attığı tehlikeli şutu engelleyerek de kurtarıcı bir rol oynadı.
FABIAN RUIZ 7,5: Bu Dünya Kupası’nda bir kez daha Pedri’nin titrek performansına tercih edilen eski Napoli oyuncusu, hem atletik varlığı hem de top kontrolü açısından beklentileri karşıladı. 38. dakikada küçük alanda 2-0’ı getirecek şansı ayağına aldı, ancak Upamecano son anda durumu kurtardı. Özellikle ikinci yarıda sahneye çıktı; İspanya, ilk yarıda elde ettiği avantajı korumakla yetinmeyip gol arayışına girdi ve skoru ikiye çıkaran golü buldu. (77'den itibaren MERINO, not yok)
RODRI 8: Pep Guardiola’nın futbol anlayışıyla parlayan “profesör”, 2024’teki ciddi diz sakatlığının tüm izlerini geride bırakmış gibi görünüyor ve en iyi seviyesine geri döndü. İspanya’nın her yerde olan adamı; pas yollarını okumak, kapatmak ve topları kesmek için her zaman doğru zamanlamaya sahip, ardından da oyun kurmada takım arkadaşları için ilk kaynak olarak yeniden ortaya çıkıyor.
YAMAL 6,5: Maçı İspanya lehine çeviren penaltının en az %50'si ona ait, gerisini ise Digne'nin mantıksız müdahalesi tamamladı. Ancak Cucurella'nın görünüşte zararsız bir ortasına inanarak Fransız bek oyuncusunu hataya sürükleyen de oydu. İlk yarının sonlarında Dani Olmo ile yaptığı paslaşmayla da dikkat çekti; bu pas, Fabian Ruiz’in skoru ikiye katlamasına ramak kalmıştı. İkinci yarıda performansını yükseltti ve fiziksel kondisyonunun sürekli geliştiğini kanıtladı. Sadece yan hakemin milimetrik bir kararı, skoru 3-0’a getirebilecek golü engelledi.
DANI OLMO 7,5: Son performanslarına kıyasla daha az göze çarpan bir oyun sergilese de, gerektiğinde ortaya çıktı; tıpkı Yamal ile yaptığı muhteşem yerden paslaşmada olduğu gibi, bu pas Fabian Ruiz’i mükemmel bir pozisyondan tehlikeli bir şut atmaya yönlendirdi. İkinci yarıda performansını katlanarak artırdı, oyunun temposunu ve ritmini belirledi ve harika üçgen paslarla Pedro Porro’yu 2-0’lık golü atması için pozisyona soktu. (77’den itibaren PEDRI, not yok)
BAENA 7: İspanyol futbolcuların bir fikre, bir oyun sistemine hizmet etme konusundaki fedakarlık ruhunun ve adanmışlığının tam bir örneğidir; bu sistem, Atletico Madrid’in “perisi”nin de başarısına katkıda bulunuyor. Üç kişi kadar koşan Baena, önce Dembelé’yi, ardından Olise’yi kontrol etmek için Cucurella’ya yardım ederken, koşullar elverdiğinde Koundé’nin arkasından hücum etmekten de vazgeçmedi. (84'den itibaren NICO WILLIAMS - değerlendirilemez)
OYARZABAL 7: Bu golle birlikte bu Dünya Kupası’ndaki gol sayısı 5’e, sadece bu sezon İspanya milli takımında attığı gol sayısı ise 14’e ulaştı. Hafife alınmış, hem de çok fazla hafife alınmış bir oyuncu. Sadece gerçek bir santrforun istatistiklerine sahip olduğu için değil (ki o bir santrfor değil), ama özellikle takım arkadaşlarına hizmet eden bağlantı rolü ve her zaman doğru zamanda doğru yerde konumlanma zekası nedeniyle. (74'den itibaren FERRAN TORRES 6): 78. dakikada maçı erken bitirebilecek 3-0'lık golü kafayla kıl payı kaçırdı.
Teknik Direktör DE LA FUENTE 8: Deschamps’ı ve yenilmez gibi görünen Fransa’yı adeta ders vererek maçı kazandı. Top kontrolü ve orta saha hakimiyeti, hiçbir an için belirsizliğe düşmeyen ve tartışmaya yer bırakmayan bu galibiyetin anahtarıydı. Gerçek bir futbol dersi.
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