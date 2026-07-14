Fransa-İspanya maçı, CM’nin oyuncu değerlendirmeleri: Olise, Digne ve Rabiot izlenemez durumdaydı, Mbappé sadece sözde lider. Rodri bir usta, Pedro Porro’yu asla kadroya almıyorlar

MAIGNAN 6: Hiç kurtarış yapmadı, iki şut yedi ve iki gol kalesine girdi. Ancak suçlu değil. Topla oynarken mükemmel değildi.





KOUNDE' 5,5: Kendi kanadında Baena ona özel bir sorun çıkarmadı; risk alabilirdi ancak orta sahadaki sayı dezavantajından endişe duyduğu için hücumda cesareti yetersiz kaldı. Dakikalar geçtikçe sinirlerini kontrol edemedi.





SALIBA 6: Özel bir sarsıntı yaşamadığı maçı otuz dakikadan biraz az sürdü; sırtındaki bir sorun onu pes etmeye zorladı. Oyundan çıkması Fransa'yı, maçı yorumlama şeklini, savunma ve kontra atak yapma şeklini değiştirdi (30' LACROIX 4,5: Fiziksel olarak güçlü olmasına rağmen İspanya'nın minyon oyuncularına karşı hareketlilikte bariz zorluklar yaşadı. Sert müdahaleler işe yaramıyor. Oyun kurma aşamasında etkisiz kalıyor)





UPAMECANO 4,5: Kendi bölgesinde bağlantı çok sık kopuyor. Yamal karşısında muazzam bir müdahaleyle belirleyici oldu, ancak 2-0'lık golde Olmo'ya karşı zamanlamasını tamamen kaçırdı. Tüm savunma hattıyla birlikte çöktü.





DIGNE 4: Yamal’a yaptığı faul ve penaltıya yol açan tekme, onun gibi deneyimli bir oyuncu için kabul edilemez. O hatadan sonra bir daha toparlanamadı; ikinci yarıda Yamal’ın sparring partneri oldu. Yamal, futbol açısından onu küçük düşürdü. Top mu? Kaos ve korku içindeki maçta sadece başında ve sonunda topu gördü (72' THEO HERNANDEZ6: oyuna girip takımı öne itti, ancak pek bir faydası olmadı)





TCHOUAMENI5: Filtre görevi görmedi, oyun kurmadı, parkta oynayan bir çocuk gibi topun peşinden koştu. Baskı zamanlamasını anlamadı, ne zaman müdahale edeceğini, ne zaman mesafeyi kapatacağını bilmedi. Doksan dakika boyunca karanlıkta dolaştı, bir umut, bir ışık arayışındaydı.





RABIOT 4: Çizgi filmlerde bir karakter kafasına darbe aldığında ortaya çıkan yıldızlı bulutları hatırlıyor musunuz? İşte, Milanlı oyuncunun kafası tam da öyle dönüyor. İspanyol pas oyununa kapılır ve hiçbir şey anlamaz. Zaten sarı kart görmüşken, Fabian’a yaptığı sert müdahaleyle kırmızı kart riskiyle karşı karşıya kalır. Barton, hiçbir şey olmamış gibi davranarak onu affeder. İlk yarıda haklı olarak oyundan çıkar (46' KONE 5: Tchouameni’nin maçının kopyası. İspanya orta sahada her zaman bir adam fazla, boşuna koşuyor)





DEMBELE' 5: Pozisyon bulmakta çok zorlanıyor, orta sahaya destek olmuyor, hiçbir zaman tehlike yaratamıyor. Bireyselliğin takımın hizmetine sunulması: bu sefer olmadı.





OLISE 4: Gergin bir başlangıç yaptı, Rodri’ye sarı kartlık bile olmayan bir faul yaptı ve çok fazla hatalı pas verdi. Deschamps onu sağa kaydırdı, Dembelé’yi de merkeze aldı, ancak durum düzelmedi. Sahada yavaş yavaş koştu, ritmi tutamadı, radarları hiçbir heyecan yakalayamadı. Duygusuz bir maçtı. Dallas’ta bir sonraki Altın Top ödülünü kazanma şansı buharlaşıyor (72' CHERKI 5,5: pek bir şey yapamadı)





BARCOLA 6: Bir şeyler yaratmaya çalışan tek oyuncu, iyi bir fırsat yakaladı ancak top Unai Simon'dan birkaç metre önce elinden kaçtı (57' DOUE' 5: Sahaya girdi ve hemen Pedro Porro'yu gözden kaçırdı; Porro, Maignan karşısında hata yapmadı. Mavi kalemle işaretlenecek bir hata, yetersizlik notu almaya yetti. Maçı yeniden canlandırabilirdi, ancak şut çekmesi bir ömür sürdü)





MBAPPE' 5: İlk yarıda sıfır şut ve sadece 14 top dokunuşu. Dışarıdan birkaç şutla renklendirmeye çalıştığı hüzünlü bir maç, ancak başarısız oldu. Sıradanlık ve gerginliğin girdabında bitiriyor. Kariyerinin üçüncü finali olacak bu maçı farklı bir şekilde bitirmeyi hayal ediyordu. Takım arkadaşları tarafından da yüzüstü bırakılmış olarak maçı televizyondan izleyecek. Ancak bu sefer asıl sorumlu kendisi: sadece perde arkasında lider. Maçın sonundaki gerginliği mazur görülemez.





DESCHAMPS 5: Öndeki dörtlü savunma aşamasında hiç yardım etmiyor; sonuç olarak İspanya, her zaman üstünlük kuruyor ve topu elinde tutuyor. Olise sahada çok uzun süre kaldı, Barcola ise oyundan alınmayı hak etmiyordu. Aşılması zor bir hayal kırıklığıyla yedek kulübesinden ayrılıyor. Son maç, cumartesi günü oynanacak üçüncülük/dördüncülük maçı olacak, ama bu gerçekten kimsenin ilgisini çekiyor mu?



