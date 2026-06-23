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France ratings vs Iraq GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Fransa-Irak maçı oyuncu değerlendirmeleri: Kylian Mbappé, Lionel Messi’nin peşinde! Real Madrid’in süperstarı, Dünya Kupası Altın Ayakkabı yarışında bir kez daha iki gol attı; Ousmane Dembélé ise asist makinesi Michael Olise sayesinde nihayet ilk golünü kaydetti

Player ratings
Dünya Kupası
Fransa
K. Mbappe
FEATURES
Fransa - Irak
Irak
D. Deschamps
O. Dembele
M. Olise

Kylian Mbappé, Pazartesi akşamı Irak’ı 3-0 mağlup ederek Fransa’nın 2026 Dünya Kupası’nda iki maçta iki galibiyet elde etmesini sağlarken, üst üste ikinci kez iki gol attı. Akşamın erken saatlerinde Lionel Messi'nin Avusturya'ya karşı iki gol attığını izleyen Mbappé, Philadelphia'da fırtına nedeniyle ertelenen I Grubu karşılaşmasında da aynı başarıyı gösterdi. Böylece, bu yılki Altın Ayakkabı yarışında eski Paris Saint-Germain takım arkadaşının bir gol gerisinde kalırken, Arjantinli oyuncunun turnuva toplam gol sayısı olan 18'e ise iki gol uzaklıkta kaldı.

Mbappé, ceza sahası kenarından attığı muhteşem bir vuruşla skoru açtı; ancak Fransa, ilk yarının geri kalanında beklentileri karşılayamadı ve ikinci yarıya, belki de iki saatlik oyun kesintisi nedeniyle, halsiz bir başlangıç yaptı. Bununla birlikte, 54. dakikada Irak’ın kısa bir kale vuruşunu feci şekilde batırması sonucu Les Bleus’a ikinci gol hediye edildi; bu hatanın ardından Dembélé, Mbappé’ye pasını verdi ve Mbappé golü attı.

Fransa'nın müthiş forvetleri birdenbire canlandı ve etkileyici bir performans sergileyen Olise, 66. dakikada Dembele'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı; Ballon d'Or sahibi oyuncunun bu gol, Dünya Kupası'ndaki ilk golü oldu. Mbappe, maçın son dakikalarında skoru artırmaya çok yaklaştı ancak Real Madrid'in süperstarı, maçın son dakikalarında ayakta alkışlanarak sahadan ayrılırken hat-trick yapma fırsatını kaçırdı.

Aşağıda, GOAL, Didier Deschamps'ın takımının Cuma günü Erling Haaland'ın Norveç'iyle oynayacağı grup son maçı öncesinde son 32 turuna yükselmesini sağlayan maçta sahaya çıkan tüm Fransa oyuncularını derecelendiriyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Kaleci ve Savunma

    Mike Maignan (6/10):

    AC Milan kalecisinin yapacağı hiçbir şey yoktu.

    Jules Kounde (6/10):

    Birkaç savunma hatası yaptı ancak maçın büyük bir bölümünde ileriye doğru hareket ederek zaman geçirdi.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Bayern Münih'in stoperi için, maçı rahatça geçirdiği gerçekten rahat bir akşamdı.

    William Saliba (5/10):

    Ali Al-Hamadi'yi ceza sahasında tamamen gözden kaçırana kadar neredeyse hiç terlemedi ve 9 numaralı oyuncunun gol atacak kadar topa iyi vuramaması onun için şans oldu.

    Lucas Digne (6/10):

    Mümkün olduğunca sol kanatta Barcola'ya destek olmaya çalıştı; ayrıca Saliba'dan kaçan Al-Hamadi'yi iyi bir şekilde durdurdu.

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  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Orta saha

    Manu Kone (6/10):

    Orta sahada Aurelien Tchouameni'nin yerine oyuna girdi ve Irak'ın ataklarını defalarca keserek etkileyici bir güç ve öngörü sergiledi.

    Adrien Rabiot (6/10):

    AC Milan oyuncusunun pasları neredeyse kusursuzdu ve maçın 60. dakikasından kısa bir süre sonra kafayla gol atmaya çok yaklaştı.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Michael Olise (8/10):

    Irak ceza sahasının köşesinde Mbappé'ye basit bir ilk dokunuşla pas vererek asist yazdırması biraz şans eseri olsa da, Dembélé'nin golünü hazırlayan muhteşem pasında şansın hiçbir payı yoktu. Ayrıca, muhteşem bir vuruşla attığı şutun üst direğe çarpıp geri dönmesi de daha iyi bir sonucu hak etmişti.

    Ousmane Dembele (8/10):

    Ceza sahası içindeki hatalı pası iyi bir öngörüyle yakalayıp Mbappe’ye golü hazırladı; ardından da kendinden emin bir vuruşla büyük bir uluslararası turnuvada ilk golünü attı.

    Bradley Barcola (6/10):

    Hızını ve akıcı becerilerini sergiledi ancak Paris Saint-Germain kanat oyuncusunun bu performansından somut bir sonuç çıkmadı.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Uzaktan attığı sert bir şutla skoru açtı ve ardından Dembele'nin özverili pası sayesinde ikinci golü attı.

  • Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Rayan Cherki (6/10):

    İkinci yarının ortasında Olise'nin yerine oyuna girdi.

    Desire Doue (6/10):

    PSG'deki takım arkadaşı Dembele'nin yerine sağ kanatta oyuna girdi.

    Malo Gusto (N/A):

    Maçın bitimine 10 dakikadan az bir süre kala Kounde'nin yerine sağ bek pozisyonuna geçti.

    Maghnes Akliouche (N/A):

    Gusto ile birlikte maçın sonlarında yapılan çift oyuncu değişikliğinin bir parçası oldu; Monaco'nun yıldızı Barcola'nın yerine oyuna girdi.

    Marcus Thuram (Yok):

    Maçın bitimine saniyeler kala Mbappe'nin yerine oyuna girdi.

    Didier Deschamps (7/10):

    Maça müthiş bir başlangıç yapan Fransa, ikinci golü hediye edilmeden önce aslında biraz öngörülebilir bir hal almaya başlamıştı. Bu nedenle Deschamps, Ousmane Dembele'nin Olise'nin bir başka asistiyle ilk golünü atmasından büyük memnuniyet duyacaktır. Orta saha dengesi hâlâ tam olarak yerinde görünmüyor ancak Fransa, turnuvanın en güçlü forvet hattına sahip olduğu açık.

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