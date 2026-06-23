Fransa-Irak maçı oyuncu değerlendirmeleri: Kylian Mbappé, Lionel Messi’nin peşinde! Real Madrid’in süperstarı, Dünya Kupası Altın Ayakkabı yarışında bir kez daha iki gol attı; Ousmane Dembélé ise asist makinesi Michael Olise sayesinde nihayet ilk golünü kaydetti

Mbappé, ceza sahası kenarından attığı muhteşem bir vuruşla skoru açtı; ancak Fransa, ilk yarının geri kalanında beklentileri karşılayamadı ve ikinci yarıya, belki de iki saatlik oyun kesintisi nedeniyle, halsiz bir başlangıç yaptı. Bununla birlikte, 54. dakikada Irak’ın kısa bir kale vuruşunu feci şekilde batırması sonucu Les Bleus’a ikinci gol hediye edildi; bu hatanın ardından Dembélé, Mbappé’ye pasını verdi ve Mbappé golü attı.

Fransa'nın müthiş forvetleri birdenbire canlandı ve etkileyici bir performans sergileyen Olise, 66. dakikada Dembele'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı; Ballon d'Or sahibi oyuncunun bu gol, Dünya Kupası'ndaki ilk golü oldu. Mbappe, maçın son dakikalarında skoru artırmaya çok yaklaştı ancak Real Madrid'in süperstarı, maçın son dakikalarında ayakta alkışlanarak sahadan ayrılırken hat-trick yapma fırsatını kaçırdı.

Aşağıda, GOAL, Didier Deschamps'ın takımının Cuma günü Erling Haaland'ın Norveç'iyle oynayacağı grup son maçı öncesinde son 32 turuna yükselmesini sağlayan maçta sahaya çıkan tüm Fransa oyuncularını derecelendiriyor...