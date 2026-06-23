Fransa-Irak maçı oyuncu değerlendirmeleri: Kylian Mbappé, Lionel Messi’nin peşinde! Real Madrid’in süperstarı Altın Ayakkabı yarışında bir kez daha iki gol attı; Ousmane Dembélé ise asist makinesi Michael Olise sayesinde nihayet ilk golünü kaydetti

Mbappé, ceza sahası kenarından attığı muhteşem bir vuruşla skoru açtı; ancak Fransa, ilk yarının geri kalanında beklentileri karşılayamadı ve ikinci yarıya, belki de iki saatlik oyun kesintisi nedeniyle, halsiz bir başlangıç yaptı. Bununla birlikte, 54. dakikada Irak’ın kısa bir kale vuruşunu feci şekilde batırması sonucu Les Bleus’a ikinci gol hediye edildi; bu hatanın ardından Dembélé, Mbappé’ye pasını verdi ve Mbappé golü attı.

Fransa'nın forvetleri birdenbire canlandı ve etkileyici bir performans sergileyen Olise, 66. dakikada Dembele'ye pasını verdi; Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Dembele, bu golle Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı.

Aşağıda, Didier Deschamps'ın takımı bir maç kala son 32 turuna kalmayı garantilediği maçta sahaya çıkan tüm Fransa oyuncularını GOAL sıralıyor...