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FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

Çeviri:

Fransa geriliyor, Fas çöküyor... Göç, Dünya Kupası haritasını nasıl değiştirdi?

FEATURES
A. Hakimi
K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Fransa - İspanya
İspanya
Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Fas
Fransa
İspanya
İngiltere
ABD
Arjantin
Mısır
Brezilya
Norveç
Irak
Cezayir
Ürdün

Dünya Kupası'nın diğer yüzü

Dünya Kupası maçları başladığında, tüm gözler ülkelerin bayraklarına çevrilir, milli marşlar çalınır ve milli takımlar arasında rekabet alevlenir; bu manzara, sanki ulusal kimliğin tam bir yansıması gibi görünür.

Ancak bu geleneksel manzaranın ardında daha karmaşık bir gerçek yatıyor; turnuvanın birçok yıldızı, temsil ettikleri ülkelerin dışında doğmuş ya da yıllar önce göç etmiş ailelerin çocukları olarak, bugün milli takımlarının başarısının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda.

Futbol camiasında uzun süredir tartışma konusu olan bu fikir, alışılmadık bir soruyu yanıtlamaya çalışan heyecan verici bir dijital deneyime dönüştü: Anavatanlarının dışında doğan veya göçmen kökenli tüm oyuncular ortadan kaybolsa, Dünya Kupası nasıl görünürdü?

Sonuçlar şaşırtıcıydı; Fransa, dünyanın en güçlü milli takımı olma konumunu kaybederken, İspanya zirveye çıktı. Fas ise en çok etkilenen ülkelerden biri oldu; Brezilya ve Arjantin ise büyük bir değişiklik olmadan konumlarını neredeyse korudu. Bu sonuçlar, göçün modern futboldaki güç dengesini şekillendirmedeki derin etkisini yansıtıyor.

İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığına göre, bu çalışma “göç faktörü” olarak bilinen bir araca dayanıyor; bu proje, Dünya Kupası’na katılan milli takımların gücüne göçün gerçek etkisini ölçmeyi amaçlıyor.

Fikir, her milli takımın sadece ilk on birindeki oyuncuların değil, tüm oyuncularının ortalama puanının hesaplanmasına dayanıyor; ardından, temsil ettiği ülke dışında doğmuş veya göçmen çocukları olan tüm oyuncular hariç tutulduktan sonra güç yeniden hesaplanıyor.

Buna karşılık, bu oyuncular, turnuvaya katılıyorlarsa varsayımsal olarak menşe ülkelerine geri gönderilirken, diğer milli takımlar gerektiğinde daha düşük puanlı oyuncularla doldurulur.

Bu deney, Dünya Kupası sonuçlarına dair tahminlerde bulunmayı veya kesin yargılarda bulunmayı amaçlamamaktadır; bunun yerine, turnuvanın bu yılki edisyonunda göçün milli takımların gücünü şekillendirmedeki katkısını ortaya koyan sayısal bir tablo sunmayı amaçlamaktadır.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Fransa ilk sırada... Her şey değişmeden önce

    Deneyin uygulanmasından önce Fransa, 83,2 puanlık ortalama değerlendirmeyle sıralamanın zirvesinde yer aldı ve 82,8 puan alan İspanya’yı az bir farkla geride bıraktı. Brezilya 81,8 puanla üçüncü sırada yer alırken, onu Almanya (81,7), ardından Portekiz (81,5), İngiltere (81,3), Arjantin (80,6) ve Hollanda (80,5) geldi; ilk on sıralamayı ise Belçika (78,8) ve Hırvatistan (77,1) tamamladı.

    Arap ve Afrika takımlarına gelince, Mısır ortalama 76,9 puanla on birinci sırada yer aldı; onu Senegal, ardından İsviçre, Fas ve Fildişi Sahili izledi; sıralamada ise son sırada yer alan Avustralya’ya kadar devam etti.

    Ancak “göçmenleri hariç tutma” seçeneği etkinleştirildiğinde, dünya sıralamasının görünümü dikkat çekici bir şekilde değişmeye başladı. Başlangıçta listenin başında yer alan Fransa milli takımı birinciliğini kaybederken, İspanya milli takımı zirveye yükseldi; Fas milli takımı ise tek seferde on sekiz sıra gerileyerek en büyük darbeyi aldı. Brezilya ve Arjantin ise sadece hafif bir etki gördü; bu da her takımın yapısına göre göçün etkisinin bir milli takımdan diğerine farklılık gösterdiğini yansıtıyor.

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fransa… Göçün yarattığı bir güç

    Bu deneyim, Fransız milli takımının modern futbolda göçün etkisini somutlaştıran en önemli örneklerden biri olduğunu açıkça ortaya koyuyor. On yıllar boyunca, “Les Bleus”un başarısı, 1998 Dünya Kupası şampiyonluğundan 2018’deki zaferine kadar büyük başarılara katkıda bulunan, göçmen kökenli nesiller boyu oyuncularla iç içe geçmiştir.

    Bu başarı tesadüf eseri değildi; aksine, Fransız toplumundaki kültürel ve sosyal çeşitliliği değerlendirebilen ve bunu, milli takımın en önemli yıldızlarının çoğunun yetiştiği akademiler ve işçi mahalleleri aracılığıyla kalıcı bir yetenek kaynağına dönüştürebilen bir futbol sisteminin sonucuydu.

    “Göç Faktörü” aracının geliştiricilerinden biri olan Artur Scartazini, çalışma ekibinin göçmen kökenli oyuncuların kadrodan çıkarılmasının ardından Fransa’nın seviyesinde daha büyük bir düşüş beklediğini, ancak sonuçların tahmin edilenden daha az şiddetli olduğunu vurguluyor.

    Bunun nedeni, istatistiksel modelin, başka milli takımlarda oynasalar bile kökenleri açısından Fransa ile bağlantılı bazı oyuncuları da hesaba katmasıdır; bu durum, Fransa milli takımının puanındaki düşüşün boyutunu hafifletmiştir.

    Buna rağmen Fransa da bu durumdan etkilenmekten kaçınamadı; birinci sıradan beşinci sıraya gerileyerek, deneyin uygulanmasından önce sahip olduğu üstünlüğünü kaybetti. Bu durum, son on yıllarda futbol gücünün oluşumunda göçün ne kadar önemli bir rol oynadığının açık bir göstergesidir.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İspanya neden birinci oldu?

    Buna karşılık İspanya, tamamen farklı bir model sergiledi. Çalışmanın kriterlerine göre, “La Roja” kadrosunda göçmen ya da göçmen çocuğu olarak nitelendirilebilecek sadece üç oyuncu bulunuyor: Lamine Yamal, Nico Williams ve Aymeric Laporte.

    Bu üçlü, İspanya milli takımının en önemli oyuncuları arasında yer alsa da, kadronun geri kalanı teknik açıdan büyük bir derinliğe sahip. Bu da, Fransa’da yaşanan duruma kıyasla bu oyuncuların yokluğunun etkisini daha az hissettirerek İspanya’nın yeni sıralamada birinci sıraya yerleşmesini sağladı.

    İspanya kadrosunda, Rodri başta olmak üzere Pedri, David Raya, Fabián Ruiz, Dani Olmo ve Unai Simón'un yanı sıra Mikel Merino, Gavi, Zubimendi, Koke, Ferran Torres, Eric García ve takıma tüm hatlarda büyük bir derinlik katan diğer oyuncular da yer alıyor.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal ayrılıyor… ama Hakimi geri dönüyor

    Bu deneyimin en ilgi çekici yanlarından biri, oyuncuları sadece kadrodan çıkarmakla kalmayıp, kendi kriterlerine göre bağlı oldukları ülkelere geri göndermesidir.

    Bu nedenle, İspanya’nın Lamine Yamal’ı kaybetmesi, milli takımın çöküşü anlamına gelmez; zira çalışma, bunun karşılığında Ashraf Hakimi’nin İspanya milli takımına geri döneceğini varsaymaktadır. Hakimi, uluslararası düzeyde Fas’ı temsil etmeyi seçmeden önce İspanya’da doğmuş ve Real Madrid Akademisi’nde yetişmiştir.

    Skartazini, bu deneyin amacının Uluslararası Futbol Federasyonu’nun kurallarını yeniden yazmak ya da oyuncuların tercihlerini sorgulamak değil, doğum ülkeleri, kökenleri ve spor aidiyetleri arasında yeteneklerin ne ölçüde geçiş gösterdiğini ortaya koymak olduğunu belirtiyor.

    Bu nedenle, bu varsayımsal senaryoda Yamal İspanya kadrosunda yer almayabilir, ancak Hakimi’nin varlığı bu kaybın büyük bir kısmını telafi eder ve İspanya yeni sıralamada zirvede kalır.

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    İspanya'nın gücü sadece rakamlarda yatmıyor

    Çalışma, İspanya milli takımının üstünlüğünün yalnızca geniş bir yerli yetenek havuzuna sahip olmasından değil, aynı zamanda farklı kültürel geçmişlere sahip oyuncuları tek bir spor projesi çatısı altında birleştirmeyi başarmasından da kaynaklandığını ortaya koyuyor.

    İspanya’da Faslı bir baba ve Ekvator Ginesi’li bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Flamin Yamal, yeni neslin en önemli simgelerinden biri haline gelirken, Ganalı ebeveynlerin oğlu olan Nico Williams ise İspanyol toplumu içindeki entegrasyon ve başarının farklı bir örneğini temsil ediyor.

    Fransa’da doğduktan sonra İspanyol vatandaşlığına geçen Émerick Laporte ise, doğduğu ülkeden farklı bir milli takımın renklerini savunmayı seçen bir başka oyuncu örneğidir.

    Çalışma, bu çeşitliliğin İspanya milli takımının kimliğini zedelemediğini, aksine, bol miktarda yerli yeteneği bir araya getirip toplumsal çeşitlilikten yararlanarak bu sanal deneyimden en büyük faydayı sağlayan modern İspanya’nın daha gerçekçi bir görüntüsünü yansıttığını vurguluyor.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fas… Deneyden en çok zarar gören ülke

    Fransa liderliği kaybetmiş olsa da, bu varsayımsal senaryoda en büyük kaybeden Fas oldu. Turnuvaya 75,4 puanlık ortalama derecelendirmeyle 14. sırada başlayan milli takım, ülke dışında doğan veya göçmen kökenli oyuncuların hariç tutulmasının ardından tek seferde 18 sıra geriledi; bu, araştırmaya katılan tüm milli takımlar arasında kaydedilen en büyük düşüş oldu.

    Bu sonuç takipçiler için sürpriz olmadı; zira Fas Futbol Federasyonu, geçtiğimiz yıllarda Avrupa’da, özellikle Fransa, İspanya, Belçika ve Hollanda’da yaşayan Fas kökenli oyuncuları kadrosuna katmak için net bir strateji izlemişti.

    Bu politika, “Atlas Aslanları”nın başarısının en önemli sırlarından biri haline geldi; zira federasyon, birçok genç yeteneği, büyüdükleri Avrupa milli takımları yerine Fas’ı temsil etmeyi seçmeye ikna etmeyi başardı ve bu durum, milli takımın son yıllarda elde ettiği olağanüstü sonuçlara yansıdı.

    Arturo Scartazini, Fas’ın bu çalışmadaki en belirgin örnek olduğunu vurgulayarak, oyuncularının büyük bir kısmının ülke dışında doğduğunu ve bu durumun, bu oyuncuların kadrodan çıkarılmasının ardından sıralamadaki keskin düşüşü açıkladığını belirtti.

    Ancak aynı zamanda, bir oyuncunun Fas dışında doğmasının ulusal kimliğini zedelemeyeceğini ve ülkesine olan bağlılığının azaldığı anlamına gelmediğini vurguladı; zira bu oyuncular kökleriyle bağlarını sürdürdüler ve tamamen kendi iradeleriyle Fas milli takımının formasını savunmayı seçtiler.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Brezilya ve Arjantin… En az etkilenen ülkeler

    Bunun tam tersine, çalışma, Brezilya ve Arjantin milli takımlarının göçmen oyuncuların kadro dışı bırakılmasından en az etkilenen takımlar olduğunu ortaya koydu.

    Temel sıralamada üçüncü sırada yer alan Brezilya, konumunu neredeyse korudu; aynı durum Arjantin için de geçerli. Bunun nedeni, her iki milli takımın da yurtdışında doğan veya büyüyen oyunculara ya da yurtdışı topluluklarından gelen oyunculara fazla bağımlı olmadan, daha çok kendi ülkelerinde doğup yetişen oyunculara güvenmesidir.

    Çalışmanın yazarları, bu modelin yetenek üretiminde bir öz yeterliliği yansıttığını ve bunun da göçün bu iki milli takım üzerindeki etkisini diğer takımlara kıyasla sınırlı tuttuğunu belirtiyor.

    Çalışma, göçün etkisinin tüm ülkelere aynı şekilde genelleştirilemeyeceğini ortaya koymaktadır; zira durum, her ülkenin sosyal tarihine ve yaşadığı göç modellerine göre ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

    Batı Avrupa’da, birbirini izleyen göç dalgaları, milli takımlarının ayrılmaz bir parçası haline gelen yeni nesil futbolcuların yetişmesine katkıda bulunurken, birçok Afrika ülkesi ise Avrupa’ya dağılmış topluluklarının çocuklarını çekmeye ve onları futbol projelerinin temel direği haline getirmeye dayanmıştır.

    Böylelikle modern futbol, menşe ülkeleri, ikamet ülkeleri ve aile kökenleri arasındaki sürekli etkileşimin bir ürünü haline geldi; bu durum, geleneksel coğrafi sınırlardan çok, on yıllar boyunca insanların hareketliliğini yansıtan bir tablo ortaya koyuyor.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sadece rakamlardan ibaret değil

    Çalışma, bu sınıflandırmayı sadece sportif bir açıdan ele almakla kalmıyor, aynı zamanda futbol içindeki ulusal kimliğin göründüğünden daha karmaşık hale geldiğini gösteren önemli bir toplumsal boyutu da ortaya koyuyor.

    Örneğin, bir oyuncu Madrid’de doğup Real Madrid Akademisi’nde yetişebilir, ancak daha sonra Fas milli takımını temsil etmeyi seçebilir; bir diğeri Fransa’da doğup İspanya milli takımının önemli oyuncularından biri haline gelebilir; ya da üçüncü bir oyuncu Avrupa’da büyüyüp aile kökenleri nedeniyle bir Afrika milli takımını temsil edebilir.

    Bu örnekler, milli takımların artık sadece doğum yerini yansıtmadığını, göç, aidiyet ve farklı kültürleri bir araya getiren çeşitli insani hikayelerin bir sonucu haline geldiğini ortaya koyuyor.

    Dikkat çekici sonuçlara rağmen, çalışmanın yazarları bunun mutlak bir gerçek değil, oyuncuların ortalama değerlendirmelerine dayanan varsayımsal bir tablo olduğunu belirtiyor.

    Zira bu model, oyuncular arasındaki uyum, taktiksel planlar, deneyim, fiziksel durum, sakatlıklar, antrenörün rolü ve Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvanın getirdiği psikolojik baskılar gibi futbol sonuçlarını etkileyen birçok faktörü dikkate almamaktadır.

    Ayrıca, “göçmen oyuncu” tanımının kendisi de tartışmaya açık bir konudur; zira belirli bir ülkenin dışında doğmuş olmak, oyuncunun mutlaka göçmen olduğu veya çifte kimliğe sahip olduğu anlamına gelmez; projenin sorumluları da bunu kendileri kabul etmektedir.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Göç… Modern futbolun kimliğinin bir parçası

    Tüm bu çekincelere rağmen, bu deneyim göz ardı edilmesi zor bir gerçeği ortaya koymayı başardı: Uluslararası futbol artık devlet sınırlarının bir yansıması olmaktan çıkmış, daha çok dünya çapında insanların hareketliliğinin bir yansıması haline gelmiştir.

    Göçmen kökenli oyuncuların dışlanması, sadece bazı milli takımların isimlerini değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda rekabet haritasını tamamen yeniden çizer, güç dengesini değiştirir ve şampiyonluk şanslarını etkiler.

    Bu nedenle Fransa, İspanya, Fas, İngiltere, Belçika, Hollanda ve İsviçre gibi milli takımların gücü, yalnızca kendi sınırları içinde yetiştirdikleri yeteneklerle değil, aynı zamanda birden fazla kültürel kimliğe sahip ve birden fazla yaşam öyküsünü bir araya getiren oyuncuları kucaklama yetenekleriyle de bağlantılıdır.

    Sonuç olarak, bu çalışma, göçmen kökenli oyuncular olmadan Dünya Kupası’nın tamamen farklı bir turnuva olacağını ortaya koymaktadır; daha az çeşitlilik içeren, daha az zengin ve 2026 yılında futbolun gerçek görüntüsünden daha uzak bir turnuva.

    Milli takımların sıralamaları değişebilir, şampiyonluk adayları el değiştirebilir, ancak ortaya çıkan gerçek şudur: Modern futbol, göç, hareketlilik ve kültürel çeşitlilik sayesinde sürekli şekillenen toplumların bir aynası haline gelmiştir.

    Milli takımlar artık sadece coğrafi sınırları temsil eden takımlar değil; oyuncunun sahada tek bir formayı savunmayı seçmeden önce birden fazla kültürel aidiyete sahip olduğu, iç içe geçmiş insani hikayeleri somutlaştıran oluşumlar haline gelmiştir. Bu nedenle göç, dünya futbolunda artık marjinal bir unsur değil; aksine, futbolun bugünkü haritasını çizmeye ve pek çok kahramanını ve başarısını yaratmaya katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir.