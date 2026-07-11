Fransa geriliyor, Fas çöküyor... Göç, Dünya Kupası haritasını nasıl değiştirdi?

Dünya Kupası maçları başladığında, tüm gözler ülkelerin bayraklarına çevrilir, milli marşlar çalınır ve milli takımlar arasında rekabet alevlenir; bu manzara, sanki ulusal kimliğin tam bir yansıması gibi görünür.

Ancak bu geleneksel manzaranın ardında daha karmaşık bir gerçek yatıyor; turnuvanın birçok yıldızı, temsil ettikleri ülkelerin dışında doğmuş ya da yıllar önce göç etmiş ailelerin çocukları olarak, bugün milli takımlarının başarısının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda.

Futbol camiasında uzun süredir tartışma konusu olan bu fikir, alışılmadık bir soruyu yanıtlamaya çalışan heyecan verici bir dijital deneyime dönüştü: Anavatanlarının dışında doğan veya göçmen kökenli tüm oyuncular ortadan kaybolsa, Dünya Kupası nasıl görünürdü?

Sonuçlar şaşırtıcıydı; Fransa, dünyanın en güçlü milli takımı olma konumunu kaybederken, İspanya zirveye çıktı. Fas ise en çok etkilenen ülkelerden biri oldu; Brezilya ve Arjantin ise büyük bir değişiklik olmadan konumlarını neredeyse korudu. Bu sonuçlar, göçün modern futboldaki güç dengesini şekillendirmedeki derin etkisini yansıtıyor.

İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığına göre, bu çalışma “göç faktörü” olarak bilinen bir araca dayanıyor; bu proje, Dünya Kupası’na katılan milli takımların gücüne göçün gerçek etkisini ölçmeyi amaçlıyor.

Fikir, her milli takımın sadece ilk on birindeki oyuncuların değil, tüm oyuncularının ortalama puanının hesaplanmasına dayanıyor; ardından, temsil ettiği ülke dışında doğmuş veya göçmen çocukları olan tüm oyuncular hariç tutulduktan sonra güç yeniden hesaplanıyor.

Buna karşılık, bu oyuncular, turnuvaya katılıyorlarsa varsayımsal olarak menşe ülkelerine geri gönderilirken, diğer milli takımlar gerektiğinde daha düşük puanlı oyuncularla doldurulur.

Bu deney, Dünya Kupası sonuçlarına dair tahminlerde bulunmayı veya kesin yargılarda bulunmayı amaçlamamaktadır; bunun yerine, turnuvanın bu yılki edisyonunda göçün milli takımların gücünü şekillendirmedeki katkısını ortaya koyan sayısal bir tablo sunmayı amaçlamaktadır.