Fransa-Fildişi Sahili maçı oyuncu değerlendirmeleri: Rayan Cherki parladı, ancak Dünya Kupası favorileri zayıf savunma yüzünden mağlup oldu

Maçın başlarında Fransa daha saldırgan oynadı ve iki takım arasında gol atma olasılığı daha yüksek olan taraf gibi görünüyordu. Kylian Mbappé birkaç kez gole çok yaklaştı ve Fildişi Sahili kalecisi Yahia Fofana’yı etkileyici kurtarışlar yapmaya zorladı. 15. dakikada Adrien Rabiot, kaptanının girişimlerinin ardından sert bir şut çekti ancak top az farkla üstten dışarı çıktı. Ancak konuk takım, özellikle de maçın büyük bir bölümünde Jules Kounde'yi zorlayan hareketli Yan Diomande sayesinde kontrataklarda tehlikeli oldu.

Ancak Fransa öne geçti. Cherki, yarım metre boşluk yaratarak çaresiz kalan Fofana'yı geçerek golü attı. Ev sahibi takım, buradan itibaren gerçekten de maçı koparmalıydı. Ancak Fildişi Sahili'nin maça yeniden ortak olmasına izin verdiler. Strasbourg'un bek oyuncusu Guela Doue, 53. dakikada beraberlik golünü attı.

Deschamps, ikinci yarının büyük bir bölümünü yeni oyuncuları oyuna sokarak geçirdi. Devre arasında beş değişiklik yaptı ve o andan itibaren rotasyona devam etti. Fransa'nın yedek kulübesi kağıt üzerinde korkutucu görünüyor, ancak etkisi asgari düzeydeydi. Fildişi Sahili'ninki ise ölümcül oldu. Diallo, devre arasında oyuna girdi ve o gün fark yaratan isim olduğunu kanıtladı. Harika ve akıcı bir atağı, alt köşeye gönderdiği düzgün bir vuruşla tamamladı. Ve Fildişi Sahili, o andan itibaren skoru korudu.

Bu maçın nihai olarak ne kadar önemli olduğu tartışmaya açık. Fransa tam kadro değildi ve Dünya Kupası öncesi bir maçtan çıkarılacak sonuçlar sınırlı. Yine de bu maç hiç de etkileyici değildi ve Les Bleus'un turnuvaya başlamadan önce Deschamps'ın istediği türden bir performans değildi.

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