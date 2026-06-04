Goal.com
CanlıBiletler
Rayan CherkiGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Fransa-Fildişi Sahili maçı oyuncu değerlendirmeleri: Rayan Cherki parladı, ancak Dünya Kupası favorileri zayıf savunma yüzünden mağlup oldu

Player ratings
FEATURES
Fransa - Fildişi Sahili
Fransa
Fildişi Sahili
Hazırlık Maçları
K. Mbappe
R. Cherki
M. Olise
D. Deschamps

Rayan Cherki unutulmaz bir gol attı, ancak kadrosunda büyük değişiklikler yapılan Fransa takımı, Fildişi Sahili'ne karşı 2-1 yenilerek Dünya Kupası hazırlık maçlarında ilk mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Didier Deschamps birçok değişiklik yapsa da yine de güçlü bir kadro sahaya sürdü. Bazı parlak anlara rağmen, Les Bleus tam anlamıyla bir performans sergileyemedi ve bunun bedelini ödedi.

Maçın başlarında Fransa daha saldırgan oynadı ve iki takım arasında gol atma olasılığı daha yüksek olan taraf gibi görünüyordu. Kylian Mbappé birkaç kez gole çok yaklaştı ve Fildişi Sahili kalecisi Yahia Fofana’yı etkileyici kurtarışlar yapmaya zorladı. 15. dakikada Adrien Rabiot, kaptanının girişimlerinin ardından sert bir şut çekti ancak top az farkla üstten dışarı çıktı. Ancak konuk takım, özellikle de maçın büyük bir bölümünde Jules Kounde'yi zorlayan hareketli Yan Diomande sayesinde kontrataklarda tehlikeli oldu.

Ancak Fransa öne geçti. Cherki, yarım metre boşluk yaratarak çaresiz kalan Fofana'yı geçerek golü attı. Ev sahibi takım, buradan itibaren gerçekten de maçı koparmalıydı. Ancak Fildişi Sahili'nin maça yeniden ortak olmasına izin verdiler. Strasbourg'un bek oyuncusu Guela Doue, 53. dakikada beraberlik golünü attı.

Deschamps, ikinci yarının büyük bir bölümünü yeni oyuncuları oyuna sokarak geçirdi. Devre arasında beş değişiklik yaptı ve o andan itibaren rotasyona devam etti. Fransa'nın yedek kulübesi kağıt üzerinde korkutucu görünüyor, ancak etkisi asgari düzeydeydi. Fildişi Sahili'ninki ise ölümcül oldu. Diallo, devre arasında oyuna girdi ve o gün fark yaratan isim olduğunu kanıtladı. Harika ve akıcı bir atağı, alt köşeye gönderdiği düzgün bir vuruşla tamamladı. Ve Fildişi Sahili, o andan itibaren skoru korudu.

Bu maçın nihai olarak ne kadar önemli olduğu tartışmaya açık. Fransa tam kadro değildi ve Dünya Kupası öncesi bir maçtan çıkarılacak sonuçlar sınırlı. Yine de bu maç hiç de etkileyici değildi ve Les Bleus'un turnuvaya başlamadan önce Deschamps'ın istediği türden bir performans değildi.

GOAL, Stade de la Beaujoire'daki Fransa oyuncularını değerlendirdi...

  • Jules KoundeGetty

    Kaleci ve Savunma

    Mike Maignan (6/10):

    Her iki golde de yapabileceği bir şey yoktu. Birkaç güzel kurtarış yaptı.

    Jules Kounde (6/10):

    Diomande ile heyecan verici bir mücadeleye girdi. Kendini iyi savundu.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Konuk takımın ilk golünden önce bir pasla alt edildi. Bunun dışında sağlam bir performans sergiledi. Kounde'yi etkili bir şekilde destekledi ve paslarının tümünü bir tanesi hariç tamamladı.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Konuk takım sol kanattan nadiren atak yaptığı için pek zorlanmadı. Topa sahipken düzenli bir oyun sergiledi.

    Theo Hernandez (6/10):

    Aslında pek işi yoktu. Gerektiğinde atağa destek verdi.

    • Reklam
  • Rayan CherkiGetty

    Orta saha

    Adrien Rabiot (7/10):

    Yaklaşık bir saat boyunca sağlam bir performans sergiledi. Nadiren top kaybı yaptı, paslarının çoğunu tamamladı ve mücadeleden geri kalmadı.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Paslarının yüzde 100'ünü tamamladı, topu hareket halinde tuttu ve orta sahada hiçbir şeyin geçmesine izin vermedi. Mükemmel bir 45 dakikalık performans sergiledi.

    Rayan Cherki (8/10):

    Her zamanki gibi değişken bir performans sergiledi. Sahada olduğu süre boyunca en fazla topa dokunan oyuncu oldu. Unutulmaz bir gol attı.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Saldırı

    Michael Olise (8/10):

    Üç gol fırsatı yarattı, boşlukları iyi değerlendirdi ve Mbappe ile iyi bir uyum sergiledi.

    Kylian Mbappe (7/10):

    Saha içindeyken canlıydı. Birkaç kez golü az farkla kaçırdı. Dünya Kupası öncesinde formda görünüyor.

    Marcus Thuram (6/10):

    En iyi performansı değildi. Herkesten daha fazla şut çekti, ancak daha isabetli olabilirdi.

  • Didier DeschampsGetty

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Lucas Digne (4/10):

    Sol kanatta defalarca geçildi. Tam bir kabus.

    Maxene Lacroix (4/10):

    Fildişi Sahili'nin galibiyet golünün öncesinde topu kaybetti.

    N'Golo Kante (5/10):

    Bazı anlarda gerçek bir klas sergiledi, ancak konuk takımın kontra ataklarıyla maç onun için geçip gitti.

    Jean-Phillipe Mateta (6/10):

    Fransa'nın ihtiyaç duymadığı bir hedef adamdı. Biraz yanlış kullanılmış gibi görünüyordu.

    Maghnes Akliouche (7/10):

    Bazı güzel dokunuşlar. Sağlam bir ilk yarı performansı.

    Lucas Hernandez (4/10):

    Kazanan golde Amad'ı durduramadı.

    Malo Gusto (6/10):

    30 dakikalık sağlam performansında kanadında pek bir tehdit oluşturmadı.

    Kouadio Kone (6/10):

    Sıkı mücadele etti, bir gol fırsatı yarattı, aktif bir varlık gösterdi.

    Warren Zaire-Emery (7/10):

    İyi bir performans sergiledi. İlk 11'de yer almayı hak etti.

    Bradley Barcola (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Didier Deschamps (4/10):

    İstediği sonuçtan çok uzak kaldı. Fransa birçok değişiklik yaptı, ancak bu maçlarda yine de yeterli olmalıydı. Gerçekten kötü bir Dünya Kupası hazırlık maçıydı.

Hazırlık Maçları
Fransa crest
Fransa
FRA
Kuzey İrlanda crest
Kuzey İrlanda
NIR
Dünya Kupası
Fildişi Sahili crest
Fildişi Sahili
CIV
Ekvator crest
Ekvator
ECU