Didier Deschamps’ın takımı ilk yarıya damgasını vurdu, ancak öne geçmek için yakaladıkları altın fırsat, takımın yıldız oyuncusu tarafından feci bir şekilde kaçırıldı. Öte yandan Fas, rakip ceza sahasına neredeyse hiç giremedi. Maçın dördüncü dakikasında Mbappé’nin yerden çektiği şut az farkla dışarıya saptı ve ardından gelen köşe vuruşunda Dayot Upamecano’nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu kaleci tarafından kurtarıldı.

İlk yarının en önemli anı, Mbappé'nin ceza sahasında Noussair Mazraoui'yi bir adımla geçip Manchester United'lı savunmacı tarafından düşürülmesiyle yaşandı. Ancak, VAR incelemesi nedeniyle üç dakikalık bir gecikmenin ardından, Fransa'nın yıldız oyuncusu zayıf bir penaltı vuruşunu kaleci Bono'nun kollarına gönderdi.

Les Bleus, devre bitmeden önce iki kez uzak mesafeden gol fırsatı yakaladı. İlk olarak, Ayyoub Bouaddi top kaybı yaşadı ve Desire Doue ileriye çıkarak Bono'yu kurtarış yapmaya zorladı; ardından uzatma dakikalarında Lucas Digne'nin alçaktan gelen şutu üst direğe çarptı.

İkinci yarı da benzer bir seyir izlese de, Fransa altı dakika içinde maçın kontrolünü ele geçirdi. Mbappé, 60. dakikada penaltı kaçırışının telafisini yaptı; ceza sahasında bir boşluk buldu ve kaleciyi aşan muhteşem bir vuruşla golü attı. Ardından asist rolüne geçti ve topu Dembélé'ye bıraktı; Dembélé ileriye doğru koşarak yaptığı alçak vuruşla Bono'nun zayıf elini geçerek golü kaydetti.

Fas, maçın son 10 dakikasına kadar Fransa kalesindeki Mike Maignan'ı zorlayamadı, ancak AC Milan kalecisi, Azzedine Ounahi'nin ceza sahası kenarından çektiği güçlü şutu eliyle uzaklaştırmayı başardı.

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