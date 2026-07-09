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Krishan Davis

Çeviri:

Fransa-Fas maçı oyuncu değerlendirmeleri: Kylian Mbappé’yi durdurmak imkansız! Süperstar, korkunç penaltı kaçırışının ardından toparlanarak Les Bleus’u Dünya Kupası yarı finallerine taşıdı

Player ratings
Fransa
Fas
Dünya Kupası
FEATURES
Fransa - Fas

Fransa, Perşembe günü Boston’da direnen Fas takımını mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finallerine rahat bir şekilde yükseldi. Beklendiği gibi Kylian Mbappé maçın kahramanı oldu; ilk yarıda kaçırdığı feci penaltıyı telafi ederek muhteşem bir gol attı ve Ousmane Dembélé’ye bir gol daha hazırladı; böylece Les Bleus, 2-0’lık rahat bir galibiyet elde etti.

Didier Deschamps’ın takımı ilk yarıya damgasını vurdu, ancak öne geçmek için yakaladıkları altın fırsat, takımın yıldız oyuncusu tarafından feci bir şekilde kaçırıldı. Öte yandan Fas, rakip ceza sahasına neredeyse hiç giremedi. Maçın dördüncü dakikasında Mbappé’nin yerden çektiği şut az farkla dışarıya saptı ve ardından gelen köşe vuruşunda Dayot Upamecano’nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu kaleci tarafından kurtarıldı.

İlk yarının en önemli anı, Mbappé'nin ceza sahasında Noussair Mazraoui'yi bir adımla geçip Manchester United'lı savunmacı tarafından düşürülmesiyle yaşandı. Ancak, VAR incelemesi nedeniyle üç dakikalık bir gecikmenin ardından, Fransa'nın yıldız oyuncusu zayıf bir penaltı vuruşunu kaleci Bono'nun kollarına gönderdi.

Les Bleus, devre bitmeden önce iki kez uzak mesafeden gol fırsatı yakaladı. İlk olarak, Ayyoub Bouaddi top kaybı yaşadı ve Desire Doue ileriye çıkarak Bono'yu kurtarış yapmaya zorladı; ardından uzatma dakikalarında Lucas Digne'nin alçaktan gelen şutu üst direğe çarptı.

İkinci yarı da benzer bir seyir izlese de, Fransa altı dakika içinde maçın kontrolünü ele geçirdi. Mbappé, 60. dakikada penaltı kaçırışının telafisini yaptı; ceza sahasında bir boşluk buldu ve kaleciyi aşan muhteşem bir vuruşla golü attı. Ardından asist rolüne geçti ve topu Dembélé'ye bıraktı; Dembélé ileriye doğru koşarak yaptığı alçak vuruşla Bono'nun zayıf elini geçerek golü kaydetti.

Fas, maçın son 10 dakikasına kadar Fransa kalesindeki Mike Maignan'ı zorlayamadı, ancak AC Milan kalecisi, Azzedine Ounahi'nin ceza sahası kenarından çektiği güçlü şutu eliyle uzaklaştırmayı başardı.

GOAL, Dünya Kupası yarı finalinde Belçika veya İspanya ile karşılaşacak olan Fransa'nın Boston'daki performansını değerlendirdi...

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Mike Maignan (6/10):

    Fas, maç boyunca onu hiç zorlayamadığı için tam anlamıyla bir seyirci gibiydi. Maçın sonlarında yaptığı kurtarışla dikkatini kaybetmedi.

    Jules Kounde (7/10):

    Topa sık sık dokundu ve rakip takım o kanattan ona pek bir şey yapamadı.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Maçın başlarında yaptığı kafa vuruşunda daha iyi bir performans sergilemesi gerekirdi. Bir topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesinin üstüne gönderdi. Defansif olarak nadiren zorlandı.

    William Saliba (6/10):

    Her zamanki gibi sakinliğini korudu ve çok sayıda pas yaptı. En zorlu maçı değildi.

    Lucas Digne (7/10):

    Her fırsatta ileriye çıktı ve uzak mesafeden çektiği şut üst direğe çarptı. Brahim Diaz karşısında oldukça meşguldü.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Orta saha

    Manu Kone (7/10):

    Maçın başlarında birkaç çok iyi savunma müdahalesi yaptı. Sağlam bir performans sergiledi.

    Adrien Rabiot (6/10):

    Pasları yeterince iyiydi ve defansif görevlerini yerine getirdi, ancak oyuna hücumda etki yaratmakta zorlandı.

    Michael Olise (7/10):

    Fransa'nın oyununa sık sık tempo katan isim oldu; kurnazlığını ve inanılmaz derecede hızlı ayaklarını sergiledi.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Saldırı

    Ousmane Dembélé (7/10):

    Orta sahada ortaya çıkana kadar sessiz kaldı, ileriye doğru ilerledi ve topu alt köşeye gönderdi.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Maçın ilk beş dakikasında gol atmaya çok yaklaştı. Gerçekten berbat bir penaltı vuruşu yaptı. Beklendiği gibi muhteşem bir vuruşla kendini affettirdi ve Dembele'ye kolay bir asist yaptı.

    Desire Doue (7/10):

    İyi bir sürüşü neredeyse golle sonuçlanıyordu. Azmi, Mbappé'ye bir asist yapmasını sağladı.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Warren Zaire-Emery (6/10):

    Fransız savunmasına biraz enerji kattı.

    Jean-Philippe Mateta (6/10):

    Kısa süreli oyuna girmesine rağmen maça tam olarak ayak uyduramadı. Bir kafa vuruşunu kaçırdı, bir şutu da kaleci tarafından kurtarıldı.

    Bradley Barcola (6/10):

    Yorgun rakip savunmaya karşı birkaç tehlikeli atak yaptı ve maçın sonlarında kaleciyi zorladı.

    Malo Gusto (N/A):

    Maçın sonlarında Kounde'ye dinlenme fırsatı verdi.

    Didier Deschamps (7/10):

    Her zaman güzel olmayan bir performans daha sergiledi, ancak takımı işini halletti ve turnuvanın bu aşamasında önemli olan da aslında budur.

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