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"Fransa, dünyanın en iyi takımıyla karşı karşıya geldi" - Luis de la Fuente, Dünya Kupası yarı finalinde ezici bir galibiyetin ardından İspanya'nın "yenilmez hissi" içinde olduğunu kabul etti
Fransa, İspanya karşısında her zamanki gibi hayal kırıklığı yaşadı
Arlington’da İspanya’nın soğukkanlılığı fark yarattı; Oyarzabal ilk yarıda bir penaltıyı gole çevirirken, Porro ise ikinci yarıda skoru ikiye katladı. Bu sonuç, İspanya’nın bir turnuvanın yarı finalinde Fransa’ya karşı üst üste üçüncü galibiyetini işaret etti. Euro 2024’te Lamine Yamal’ın ilham verdiği galibiyetin ve geçen yılki Uluslar Ligi’nde Les Bleus’u eleme başarısının ardından İspanya, küresel sahnede kıta rakibini bir kez daha mağlup etti. La Roja, 2010'dan bu yana ilk kez kupayı kaldırmak için en büyük favori olarak New York'a gidecek.
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De la Fuente, İspanya’nın üstünlüğünü övüyor
İspanya, turnuva öncesinde favori gösterilen Fransa’yı mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası finaline yükseldikten sonra De la Fuente, takımını övgüyle bahsetti. Bu zafer, Fransızların bir çözüm bulmakta zorlandığı taktiksel bir ustalık gösterisiydi.
De la Fuente gazetecilere, “Kendimizi yenilmez hissediyoruz,” dedi. “Onlar (Fransa) dünyanın en iyi takımıyla karşı karşıya geldi. Bizde o üstünlük var. Bu oyuncular her şeyi hak ediyor çünkü her gün adanmışlıklarını, cömertliklerini, dayanışmalarını ve yeteneklerini gösteriyorlar. Onları izlemek harika. Bugün muhteşem bir gösteriydi. Zor görünen şeyleri bu takım kolaymış gibi gösteriyor.”
Rekor kıran seri devam ediyor
Les Bleus’a karşı alınan bu galibiyet, sadece finale yükselmeyi garantilemekle kalmıyor; aynı zamanda bu İspanyol takımının tarih kitaplarındaki yerini de sağlamlaştırıyor. Bir kez daha yenilgiden kurtulan İspanya, yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı ve böylece 2018 ile 2021 yılları arasında İtalya tarafından kırılan erkekler uluslararası futbolundaki tüm zamanların Avrupa rekoruna ulaştı.
La Roja’nın turnuvaya Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak pek de etkileyici olmayan bir başlangıç yaptığı düşünülürse, bu olağanüstü bir dönüş oldu. Ancak Portekiz, Belçika ve şimdi de Fransa’ya karşı elde edilen net galibiyetler, De la Fuente’nin oyuncularının tam da doğru anda zirveye ulaştığını kanıtladı. Teknik direktör şunları söyledi: “Yavaş yavaş gelişmemiz gerektiğini biliyorduk. İlk maçı kazanmayı çok isterdik ama bu bir süreç. Önemli anlara mümkün olan en iyi formda ulaşmamız planlanmıştı. Şu anda formumuz çok iyi ve futbol seviyemiz açısından zirveye ulaştık."
- Getty Images Sport
İngiltere mi, Arjantin mi?
İspanya artık İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak ikinci yarı final maçının galibini bekliyor. Albiceleste ile karşılaşılması halinde Avrupa şampiyonu, son dünya şampiyonuyla karşı karşıya gelecek; Three Lions ile oynanacak bir maç ise iki yıl önce Almanya’da düzenlenen Euro 2024 finalinin rövanşını getirecek.
Pazar günkü rakibiyle ilgili tercihi sorulduğunda De la Fuente diplomatik bir tavır sergilese de her iki olasılığa da kişisel bir sevgi duyduğunu ifade etti. “Şu anda birini diğerine tercih etmiyoruz,” diye itiraf etti. “Her ikisinin de farklı özellikleri var. Lionel Scaloni ile yakın arkadaş olduğum için Arjantin ile karşılaşmak beni heyecanlandırır, ancak İngiltere’yi de gerçekten çok seviyorum. Her ikisini de kollarımızı açarak karşılıyoruz.”
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