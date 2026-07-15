Les Bleus’a karşı alınan bu galibiyet, sadece finale yükselmeyi garantilemekle kalmıyor; aynı zamanda bu İspanyol takımının tarih kitaplarındaki yerini de sağlamlaştırıyor. Bir kez daha yenilgiden kurtulan İspanya, yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı ve böylece 2018 ile 2021 yılları arasında İtalya tarafından kırılan erkekler uluslararası futbolundaki tüm zamanların Avrupa rekoruna ulaştı.

La Roja’nın turnuvaya Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak pek de etkileyici olmayan bir başlangıç yaptığı düşünülürse, bu olağanüstü bir dönüş oldu. Ancak Portekiz, Belçika ve şimdi de Fransa’ya karşı elde edilen net galibiyetler, De la Fuente’nin oyuncularının tam da doğru anda zirveye ulaştığını kanıtladı. Teknik direktör şunları söyledi: “Yavaş yavaş gelişmemiz gerektiğini biliyorduk. İlk maçı kazanmayı çok isterdik ama bu bir süreç. Önemli anlara mümkün olan en iyi formda ulaşmamız planlanmıştı. Şu anda formumuz çok iyi ve futbol seviyemiz açısından zirveye ulaştık."